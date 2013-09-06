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Corsair'den USB 3.0 destekli 3 yeni flash bellek

5 yıl
2,8b
1
9
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Corsair'den USB 3.0 destekli 3 yeni flash bellek

Depolama çözümleri ile tanıdığımız Corsair firması, USB 3.0 desteği sunan 3 yeni flash bellek modelini resmi olarak tanıttı. Corsair'in yeni ürünleri Flash Voyager GS, Flash Voyager Mini ve Flash Voyager LS adını taşıyor.

Flash Voyager GS, sunduğu yüksek hızlarla dikkat çekiyor. USB 2.0 uyumu da sunan ürün 285MB/s okuma ve 180MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Ürünün kasası çizilmeye dirençli metal alaşıma sahip. Ürünün 64GB kapasiteli versiyonu 90$, 128GB kapasiteli versiyonu 126$, 256GB kapasiteli versiyonu ise 250$ fiyat etiketine sahip.
Corsair'den USB 3.0 destekli 3 yeni flash bellek
 

Flash Voyager Mini modeli bir anahtarlık olarak kullanılabiliyor ve 3.5cm uzunluğa sahip. Ürünün 16GB kapasiteli versiyonu 16$, 32GB kapasiteli versiyonu 30$, 64GB kapasiteli versiyonu ise 50$ fiyat etiketi ile satılacak. 

Flash Voyager LS dönerek içine girdiği bir koruma yuvası ile birlikte geliyor. Ürün çizilmelere karşı dayanıklı bir gövdeye sahip. Ürünün 16GB kapasiteli versiyonu 17$, 32GB kapasiteli versiyonu 27$, 64GB kapasiteli versiyonu 47$, 128GB kapasiteli versiyonu ise 90$ fiyat etiketine sahip olacak.  
Corsair'den USB 3.0 destekli 3 yeni flash bellek
 

Windows ve Mac OS X ile uyumlu olan flash belleklerin satışına başlanırken, ülkemize ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi yok.

http://vr-zone.com/articles/corsair-launches-trio-high-performance-usb-3-0-flash-drives/54834.html Yorum Yaz
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kaskas123 5 yıl
gelir mi ki türkiyeye acaba?
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Carbon Fiber 5 yıl
Mini olan, yani 2. fotoğraftaki, hem fiyat hem de görüntü olarak çok çok hoşuma gitti. Yazma hızı tatminkar olursa Türkiye'ye geldiği an alırım
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AERN 5 yıl
Kapasiteleri çok güzel ve okuma yazma hızları da yüksek.
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Athlon 840 Kaveri 5 yıl
Kingston 1TB Flash Disk çıkardı fakat mantığını anlayamadım 1500$'dı sanırım .
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OverClocK1ng 5 yıl
csufeardir
Şu ilk resimdeki tasarımı çok seviyorum. Basit ve sade.

Aynen. Ve de 128GB olanın hız-fiyat/performans oranı çok iyi.
64GB olanı 90 dolar iken, sadece 36 Dolar fark vererek 128GB gibi; bir flash belleğe göre oldukça yüksek bir kapasiteye geçebiliyor olmak güzel.
Ayrıca hız konusunda da göz doyuruyor...
1 Yanıt Yanıtla +2
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marseltalon 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

csufeardir
Şu ilk resimdeki tasarımı çok seviyorum. Basit ve sade.

Aynen. Ve de 128GB olanın hız-fiyat/performans oranı çok iyi.

64GB olanı 90 dolar iken, sadece 36 Dolar fark vererek 128GB gibi; bir flash belleğe göre oldukça yüksek bir kapasiteye geçebiliyor olmak güzel.

Ayrıca hız konusunda da göz doyuruyor...

Aynen,artıladım seni...
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acbold 5 yıl
Flash Voyager GS ürünü performans odaklı olduğu için fiyatı pahalı olabilir. Fakat Flash Voyager Mini & Flash Voyager LS fiyatları piyasadaki bellek fiyatlarına yakın, bi miktar üstünde olabilir usb 3.0 farkını düşününce kabul edilebilir.
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Guest-8DA7E2B07 5 yıl
Şu ilk resimdeki tasarımı çok seviyorum. Basit ve sade.
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