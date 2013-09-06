Corsair'den USB 3.0 destekli 3 yeni flash bellek













Depolama çözümleri ile tanıdığımız Corsair firması, USB 3.0 desteği sunan 3 yeni flash bellek modelini resmi olarak tanıttı. Corsair'in yeni ürünleri Flash Voyager GS, Flash Voyager Mini ve Flash Voyager LS adını taşıyor.





Flash Voyager GS, sunduğu yüksek hızlarla dikkat çekiyor. USB 2.0 uyumu da sunan ürün 285MB/s okuma ve 180MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Ürünün kasası çizilmeye dirençli metal alaşıma sahip. Ürünün 64GB kapasiteli versiyonu 90$, 128GB kapasiteli versiyonu 126$, 256GB kapasiteli versiyonu ise 250$ fiyat etiketine sahip.





Flash Voyager Mini modeli bir anahtarlık olarak kullanılabiliyor ve 3.5cm uzunluğa sahip. Ürünün 16GB kapasiteli versiyonu 16$, 32GB kapasiteli versiyonu 30$, 64GB kapasiteli versiyonu ise 50$ fiyat etiketi ile satılacak.





Flash Voyager LS dönerek içine girdiği bir koruma yuvası ile birlikte geliyor. Ürün çizilmelere karşı dayanıklı bir gövdeye sahip. Ürünün 16GB kapasiteli versiyonu 17$, 32GB kapasiteli versiyonu 27$, 64GB kapasiteli versiyonu 47$, 128GB kapasiteli versiyonu ise 90$ fiyat etiketine sahip olacak.





Windows ve Mac OS X ile uyumlu olan flash belleklerin satışına başlanırken, ülkemize ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi yok.

http://vr-zone.com/articles/corsair-launches-trio-high-performance-usb-3-0-flash-drives/54834.html