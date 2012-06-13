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Corsair'den Vengeance serisi 16GB kapasiteli yeni bellek kiti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,9b
1
4
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair güncel ürün gamına yüksek yoğunluklu yeni bir bellek kiti daha ekledi. Vengeance serisi altında lanse edilen 16GB kapasiteli yeni kit, her biri 8GB'lık iki adet DDR3 modülünden oluşuyor. Vengeance serisine özgü ısı dağıtıcı ile desteklenen bellek kitinin çalışma frekansı 1600MHz olarak belirlenirken, gerilimin 1.5v ve erişim süresinin de CL9 olduğunu görüyoruz.
Çift kanal formunda olan ve Intel'in XMP v1.3 profiliyle uyum sergileyen kit, hem Intel hem de AMD platformlarıyla kullanılabiliyor. Özellikle yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan kullanıcıların hedeflendiği Vengeance serisi yeni bellek kiti, yurt dışında 135$ olarak açıklanan etiket fiyatı ile kullanıma sunuluyor. 

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artenis 7 yıl en beğenilen
a ah !
Bilgisayar donanımı haberi ! hayırdır inşallah ?
1 Yanıt Yanıtla +6
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chiangjo2044 7 yıl
Bilgisayar donanımı haberi !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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artenis 7 yıl en beğenilen
a ah !
Bilgisayar donanımı haberi ! hayırdır inşallah ?
1 Yanıt Yanıtla +6
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Executor Arhentir 7 yıl artenis
artenis

a ah !
Bilgisayar donanımı haberi ! hayırdır inşallah ?

Başka söze gerek yok

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zehirli1963 7 yıl
Hmm fiyata göre özellikler bence gayet iyi ama ben yinede 100tl lik ekran kartı kullanmaya devam
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