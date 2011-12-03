Corsair'den Vengeance serisi DDR3 SO-DIMM bellekler

Yüksek performanslı bellek üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan Corsair, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Vengeance serisi yeni bellek modüllerini tanıttı. Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformu için geliştirilen DDR3 bellek modülleri, siyah renkli baskılı devre tasarımları ve özel soğutucularıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.

4GB SO-DIMM modül ve 8GB SO-DIMM kit olmak üzere iki farklı konfigürasyon seçeneği ile sunulan bellekler, modeline göre teknik farklılıklar sergilemekte;

- Vengeance 4GB: 1866MHz, CL10 10-10-27, 1.5V (CMSX4GX3M1A11866C10) - 39.99$.

- Vengeance 8GB: 1600MHz, CL9 9-9-24, 1.5V (CMSX8GX3M2A1600C9) - 74.99$.

- Vengeance 8GB: 1866MHz, CL10 10-10-27, 1.5V (CMSX8GX3M2A1866C10) - 149.99$.

Corsair yeni bellek modülleriyle birlikte oyun odaklı dizüstü bilgisayarlarla birlikte SO-DIMM bellek slotuna sahip Mini-ITX anakartlı medya bilgisayarlarını hedef alıyor.