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Corsair'den Vengeance serisi DDR3 SO-DIMM bellekler

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,6b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'den Vengeance serisi DDR3 SO-DIMM bellekler
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Yüksek performanslı bellek üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan Corsair, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Vengeance serisi yeni bellek modüllerini tanıttı. Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformu için geliştirilen DDR3 bellek modülleri, siyah renkli baskılı devre tasarımları ve özel soğutucularıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.
4GB SO-DIMM modül ve 8GB SO-DIMM kit olmak üzere iki farklı konfigürasyon seçeneği ile sunulan bellekler, modeline göre teknik farklılıklar sergilemekte;
- Vengeance 4GB: 1866MHz, CL10 10-10-27, 1.5V (CMSX4GX3M1A11866C10) - 39.99$.
- Vengeance 8GB: 1600MHz, CL9 9-9-24, 1.5V (CMSX8GX3M2A1600C9) - 74.99$.
- Vengeance 8GB: 1866MHz, CL10 10-10-27, 1.5V (CMSX8GX3M2A1866C10) - 149.99$.
Corsair yeni bellek modülleriyle birlikte oyun odaklı dizüstü bilgisayarlarla birlikte SO-DIMM bellek slotuna sahip Mini-ITX anakartlı medya bilgisayarlarını hedef alıyor.
Corsair'den Vengeance serisi DDR3 SO-DIMM bellekler
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JoeyBane 7 yıl
Vengeance 8GB: 1600MHz bundan hiçbir yerde bulamıyorum:S En sonunda Ebay'dan sipariş vereceğim:/
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dreamblue35 7 yıl
notebook bu saat hızlarını desteklemedikten sonra gereksiz yatırım ki çoğu kullanıcı saat hızlarını otomatik tanımadığı için şikayet edecektir
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zaq999 7 yıl

KINGSTON 4GB (2x2GB) KIT Hyperx DDR3 1600MHz CL9 Notebook Ram vatanbilgisayar.com/...
KINGSTON 8GB (2x4GB) KIT Hyperx DDR3 1600MHz CL9 Notebook Ram vatanbilgisayar.com/...
1866MHz profilde var da cpu-z ile baktım 1600 çalışıyor sb i5 de b3 rev.
tavsiye ederim çok iyi ram ler.
birde buvar
KINGSTON 4GB (2x2GB) KIT Hyperx DDR3 1333MHz CL7 Notebook Ram vatanbilgisayar.com/...
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zaq999 7 yıl
vatanda kingston heyper x var mavi soğutuculu aynı değerlere sahip yeni nesil i5 de 1600 olarak çalışıyor
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X-Posed 7 yıl
4x2 yapıp çift kanal çalıstırmak tek modül 8gb dan daha avantajlı değilmi ?
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haymatloshan 7 yıl
2 tane takmak yerine 1 tane takmak daha avantajlı olur diye olabilir mi?
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KatanaHero 7 yıl
Fiyatlandırmada bir absürdlük var sanki.. iki ade 4GB 1866 MHz bellek 80 dolara mal oluyor.. O yüzden 8GB dual kite 150 dolar vermenin hiçbir anlamı kalmıyor.
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artenis 7 yıl
zamanlaması büyük olsade çok iyi fiyat
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