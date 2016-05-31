Corsair’den manyetik rulman teknolojili fan tasarımları

Computex 2016 fuarına Build it Better sloganıyla adeta çıkarma yapan Corsair, uzman olduğu sektörlerde en son yeniliklerini sergilemeye devam ediyor. GTX 1080 ekran kartından sonra şimdi sıra yeni soğutma fanlarında.
Corsair ML PRO adındaki yeni seri, Magnetic Levitation teknolojisine sahip. Firmanın patentlediği Magnetic Levitation teknolojisi, manyetik olarak asılı kalan bir rulman barındırıyor. Bu sayede, sürtünme en aza indiriliyor ve daha düşük gürültü seviyelerinde daha fazla performans elde edilebiliyor. Yine özelleştirilmiş pervaneler sayesinde daha fazla statik basınç ve daha fazla hava akımı sağlanıyor.Ayrıca Bkz. "Corsair’den sıvı soğutmalı Hydro GFX GeForce GTX 1080"
PWM kontrolcüsü ile 400-2400 devir/dakika arasında dönüş hızları kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, sıcaklık değerlerini takip ederek fanları hareketlendirebiliyor. Corsair ML PRO, 120mm ve 140mm çapında fanlar barındıracak.
Corsair ML PRO LED ise, aynı serinin LED ile donatılmış hali. İsimlerdeki H veya P harflerine göre, LED şeritler fanların çerçevesinde veya orta kısmında olabiliyor. Corsair ML PRO fan ailesi, sonbahar aylarında piyasada olacak. Fiyatı henüz belli değil.
http://techreport.com/news/30214/corsair-computex-2016-fans-that-levitate-fans-that-illuminate Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Manyetik alan ömrünü önemli ölçüde uzatır, sesede katkısı olacaktır. Ama bu şekilde fanda kanatların özel tasarım olmasını beklerdim, baykuş kanatlarıyla ilgili belgesel var ona göre fan kanat tasarımı vardı, onun gibi birşey olsa güzel olur.
Fark yoksa manyetikişi felan sadece satış stratejisidir.
Hocam ilginçtir, 2011'de aldığım SUNBEAM CORE CONTACT FREEZER isimli fanım (hala aktif kullanıyorum, canavar gibi soğutuyor) Magnetic-Fluid Dynamic Bearing (MFDB) teknolojisine sahip.
Ee ne anladım bu işten? 2011 nerde, 2016 nerde.
Maglev hızlı trenlerine benzetebiliriz. Fan havada dönüyor.
Hava kompressörlerinde de bu uygulamalar görülebiliyor.
en.wikipedia.org/...
Haberdeki fan ise Maglev, yani Manyetik Levitasyon fanı. Ortada motor var ama fan resmen havada dönüyor. Kenarda manyetik alan yok.
Büyük ihtimalle önceki serideki gibi radyatör ve kasa için olanı ayrı ayrı satılacak.
Muhtemelen yaptıkları fan bu fenomeni kullanıyor. Yani sadece fan teknolojisini patentlemiş olabilirler.