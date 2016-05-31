Corsair’den manyetik rulman teknolojili fan tasarımları

Computex 2016 fuarına Build it Better sloganıyla adeta çıkarma yapan Corsair, uzman olduğu sektörlerde en son yeniliklerini sergilemeye devam ediyor. GTX 1080 ekran kartından sonra şimdi sıra yeni soğutma fanlarında.

Corsair ML PRO adındaki yeni seri, Magnetic Levitation teknolojisine sahip. Firmanın patentlediği Magnetic Levitation teknolojisi, manyetik olarak asılı kalan bir rulman barındırıyor. Bu sayede, sürtünme en aza indiriliyor ve daha düşük gürültü seviyelerinde daha fazla performans elde edilebiliyor. Yine özelleştirilmiş pervaneler sayesinde daha fazla statik basınç ve daha fazla hava akımı sağlanıyor.

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PWM kontrolcüsü ile 400-2400 devir/dakika arasında dönüş hızları kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, sıcaklık değerlerini takip ederek fanları hareketlendirebiliyor. Corsair ML PRO, 120mm ve 140mm çapında fanlar barındıracak.

Corsair ML PRO LED ise, aynı serinin LED ile donatılmış hali. İsimlerdeki H veya P harflerine göre, LED şeritler fanların çerçevesinde veya orta kısmında olabiliyor. Corsair ML PRO fan ailesi, sonbahar aylarında piyasada olacak. Fiyatı henüz belli değil.