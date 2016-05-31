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Corsair’den manyetik rulman teknolojili fan tasarımları

Magnetic Levitation adındaki patentli teknolojisini Computex 2016 fuarına getiren Corsair, teknolojiyi ilk kullanan ML PRO ve ML PRO LED adındaki yeni fanlarını tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,4b
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14
Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Corsair’den manyetik rulman teknolojili fan tasarımları

Computex 2016 fuarına Build it Better sloganıyla adeta çıkarma yapan Corsair, uzman olduğu sektörlerde en son yeniliklerini sergilemeye devam ediyor. GTX 1080 ekran kartından sonra şimdi sıra yeni soğutma fanlarında.

Corsair ML PRO adındaki yeni seri, Magnetic Levitation teknolojisine sahip. Firmanın patentlediği Magnetic Levitation teknolojisi, manyetik olarak asılı kalan bir rulman barındırıyor. Bu sayede, sürtünme en aza indiriliyor ve daha düşük gürültü seviyelerinde daha fazla performans elde edilebiliyor. Yine özelleştirilmiş pervaneler sayesinde daha fazla statik basınç ve daha fazla hava akımı sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Corsair’den sıvı soğutmalı Hydro GFX GeForce GTX 1080"

PWM kontrolcüsü ile 400-2400 devir/dakika arasında dönüş hızları kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, sıcaklık değerlerini takip ederek fanları hareketlendirebiliyor. Corsair ML PRO, 120mm ve 140mm çapında fanlar barındıracak.

Corsair ML PRO LED ise, aynı serinin LED ile donatılmış hali. İsimlerdeki H veya P harflerine göre, LED şeritler fanların çerçevesinde veya orta kısmında olabiliyor. Corsair ML PRO fan ailesi, sonbahar aylarında piyasada olacak. Fiyatı henüz belli değil. 

 

http://techreport.com/news/30214/corsair-computex-2016-fans-that-levitate-fans-that-illuminate Yorum Yaz
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murettep 3 yıl
rulmansız elektrik motorları halihazırda varolan teknolojiler. rulman yerine hava ya da manyetik alan kullanılabiliyor. birbirlerine göre avantaj ve dezavantaj barındırıyorlar. manyetik sistemlerde hatırladığım kadarıyla rotorun uzaması gibi bir dezavantaj durumu vardı. Rotoru 6 eksende stabil tutabilmek için böyle bir konstrüksiyon gerekli. rulmansız motor teknolojileri genelde çok yüksek hızlı motorlarda kullanılıyor (100.000-1.000.000 d/d). 400-2400d/d lık motorlarda kullanım amacı tamamen ürün farklılaştırmaya gitmek, satış-pazarlama hilesi yaratmak. ses konusunda çok küçük farklar dışında bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
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01myavuz 3 yıl
mehmet4428
Ne kadar CFM de kaç DB ses üretiyor orası önemli.Fark yoksa manyetikişi felan sadece satış stratejisidir.

Manyetik alan ömrünü önemli ölçüde uzatır, sesede katkısı olacaktır. Ama bu şekilde fanda kanatların özel tasarım olmasını beklerdim, baykuş kanatlarıyla ilgili belgesel var ona göre fan kanat tasarımı vardı, onun gibi birşey olsa güzel olur.
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mehmet4428 3 yıl
Ne kadar CFM de kaç DB ses üretiyor orası önemli.
Fark yoksa manyetikişi felan sadece satış stratejisidir.
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V4LKyR 3 yıl
OverClocK1ng
Öyle ama bu yeni çıkan fan manyetik fan değil, Maglev fan. İkisi ayrı şeyler. Birisinde fanın çevresinde mıknatıslar var. Fan çerçevesinde de manyetik alan. O manyetik alan dönmeye başlayınca, mıknatıslar da onun izliyorlar ve fan dönmeye başlıyor. Ortada motor yok. Haberdeki fan ise Maglev, yani Manyetik Levitasyon fanı. Ortada motor var ama fan resmen havada dönüyor. Kenarda manyetik alan yok.

Hocam ilginçtir, 2011'de aldığım SUNBEAM CORE CONTACT FREEZER isimli fanım (hala aktif kullanıyorum, canavar gibi soğutuyor) Magnetic-Fluid Dynamic Bearing (MFDB) teknolojisine sahip.
Ee ne anladım bu işten? 2011 nerde, 2016 nerde.
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SoNuAzKaEn 3 yıl
Manyetik olarak asılı kalan derken hiçbir yere monte etmeden kasanın içinde asılı kalacak mı demek istiyor olayı anlayamadım biri açıklarsa sevinirim
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ekrem71 3 yıl SoNuAzKaEn
SoNuAzKaEn

Manyetik olarak asılı kalan derken hiçbir yere monte etmeden kasanın içinde asılı kalacak mı demek istiyor olayı anlayamadım biri açıklarsa sevinirim

Maglev hızlı trenlerine benzetebiliriz. Fan havada dönüyor.
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streetwolf 3 yıl
SP ve AF serilerindeki gibi renkli çerçeve de görürüz umarım
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Yilsev 3 yıl
Bu teknoloji 1941 de bulunmuş ilk defa. PC için kullanılan fanlarda yeni kullanılmış olabilir ancak özünde çok eski bir teknoloji.
Hava kompressörlerinde de bu uygulamalar görülebiliyor.
en.wikipedia.org/...
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OverClocK1ng 3 yıl
Öyle ama bu yeni çıkan fan manyetik fan değil, Maglev fan. İkisi ayrı şeyler. Birisinde fanın çevresinde mıknatıslar var. Fan çerçevesinde de manyetik alan. O manyetik alan dönmeye başlayınca, mıknatıslar da onun izliyorlar ve fan dönmeye başlıyor. Ortada motor yok.

Haberdeki fan ise Maglev, yani Manyetik Levitasyon fanı. Ortada motor var ama fan resmen havada dönüyor. Kenarda manyetik alan yok.
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OverClocK1ng 3 yıl
Ben de Manyetik denilince, eskiden DijitalCenter'da çalışırken sattığım TMD Tip Magnetic Driving fanlar gibi zannettim. Orta kısmını çok seviyordum. Kayıp kısım olmadığı ve ortasına kadar soğuttuğu için. Ama epey sesliydiler...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Virinom 3 yıl OverClocK1ng
İlk kez böyle bir fan tasarımı gördüm hocam sayenizde bir şey daha öğrenmiş oldum.
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Virinom 3 yıl
kaoslordu100
Kasa mı yoksa radyatör fanı mı?

Büyük ihtimalle önceki serideki gibi radyatör ve kasa için olanı ayrı ayrı satılacak.
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SkewCurrent 3 yıl
Magnetic Levitation patentlenebilir bir şey değil. Nasıl yer çekimini patentleyemezseniz bunu da patentleyemezseniz.



Muhtemelen yaptıkları fan bu fenomeni kullanıyor. Yani sadece fan teknolojisini patentlemiş olabilirler.
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