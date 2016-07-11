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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair’in manyetik rulmanlı fanları satışa çıkıyor

Tayvan’daki Computex 2016 bilgisayar fuarındaki dikkat çeken ürünlerden birisi olan Corsair’in manyetik rulman teknolojisine sahip ML ve ML PRO fan serileri satışa sunuluyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,6b
1
8
Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayvan’daki Computex 2016 bilgisayar fuarındaki dikkat çeken ürünlerden birisi olan Corsair’in manyetik rulman teknolojisine sahip ML ve ML PRO fan serileri satışa sunuluyor.

Corsair ML/PRO adındaki yeni seri, Magnetic Levitation teknolojisine sahip. Firmanın patentlediği Magnetic Levitation teknolojisi, manyetik bir rulman barındırıyor. Bu sayede, fanlar motor yuvasından bağımsız olarak havada asılı bir şekilde dönebiliyor.

Teknolojinin avantajları ise sürtünmenin en aza indirilmesi ve daha düşük gürültü seviyelerinde daha fazla performans elde edilebilmesi. Yine özelleştirilmiş pervaneler sayesinde daha fazla statik basınç ve daha fazla hava akımı sağlanıyor.

PWM kontrolcüsü ile 400-2400 devir/dakika arasında dönüş hızları kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, sıcaklık değerlerini takip ederek fanları hareketlendirebiliyor. Ayrıca bu sayede gürültü oranı da azaltılıyor. Örneğin 400 devir/dakika dönüş hızında sadece 16 desibel gürültü seviyesi yakalanıyor. 2400 devir/dakika seviyesinde ise gürültü 37 desibel oluyor.

Ayrıca Bkz. "4TB Samsung 850 EVO SSD modeli raflara çıkmaya başladı"

Serilerde fan hızı, hava üfleme değerleri, statik basınç, gürültü seviyeleri tamamen aynı. Sadece ML serisinde köşe kauçuk korumaları yer almıyor. Ayrıca kutu içerisinden iki adet ML fan çıkıyor. ML ve ML PRO serileri LED aydınlatmaya sahip değil. ML PRO LED serisinde ise kırmızı, beyaz ve mavi aydınlatma seçenekleri bulunuyor. Serilerde  120mm ve 140mm çapında fanlar yer alıyor.

Fiyatlara gelecek olursak, ML serisinin 120mm fanı 35$, 140mm fanı 40$ fiyat etiketine sahip. ML PRO serisinin 120mm fanı 25$, 140mm fanı 29$ değerinde. ML PRO LED fanlar ise 28$-31$ olarak satışa sunulmuş durumda. Fanlar 5 yıl garanti kapsamında. 

 

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ozkn_s 3 yıl en beğenilen kaptanos
kaptanos
Tam fiyatlarla ilgili bir yorum paylaşmak üzereydim ki, ML PRO'nun ML' serisinden ucuz olduğunu görünce bir yanlışlık var diye düşündüm. İnternet'te biraz araştırma yapınca

"The standard ML120 and ML140 fans are to launch in twin packs at a US recommended retail price of $34.99 and $39.99 respectively; the ML120 Pro and ML140 Pro are packed singly but with the addition of black rubber corner bumpers for $24.99 and $28.99 respectively; the ML120 Pro LED and ML140 Pro LED finish the range with a choice of white, red, or blue LED lighting and matched corner bumpers for $27.99 and $30.99 respectively."

ML serisi ikili olarak satılıyormuş yani 2 tanesi 35 dolar yada 40 dolar. ML PRO'ın ise tanesi 25 veya 29 dolar ek olarak köşelerinde kauçuk koruma olanlarsa 28 ve 31 dolarmış, Alıntı

Yahu bu editöre (ekrem71) ne desek az gelir.
Hemen hemen bütün haberleri özentisiz ve
gelişigüzel
İşini mi sevmiyor yoksa düşük ücretle mi çalışıyor bilemiyorum.
Forumdaki arkadaşlar her haberinde âdeta asistanıymış gibi çalışıyor. Bütün eksikleri hataları biz düzeltiyoruz.

Donanımhaber yöneticilerine şöyle bir önerim olacak.
Nasıl ki google şirketi android'te hata bulanlara ödül veriyor.
Dh yönetimi de haberlerdeki hataları bulan eksiklikleri gideren biz değerli takipçilerine çeşitli ödüller versin.
Nasıl fikir ?
kaptanosTam fiyatlarla ilgili bir yorum paylaşmak üzereydim ki, ML PRO'nun ML' serisinden ucuz olduğunu görünce bir yanlışlık var diye düşünd...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Steve Dogs 3 yıl
Bu fanlar lütfen ülkemize gelmesin
haberturk.com/...
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1 Avatar
ozkn_s 3 yıl
Ben niye telaş yapayım kardeşim.
Hakikatten kendinde misin? Bana kızmış olabilirsin. Belki art niyetli birisi olduğumu düşünebilirsin. Çünkü tanışmıyoruz.Fakat ben sadece sana eleştirel yazı yazmıyorum ki Ahmet Gözütok mesut çevik gibi editörlere de eleştirel yazı yazdım.
Ama yaptığın bu haberde hatalar var. Şimdi,
Yaptığın haberdeki hatayı hâlâ göremediysen
Yok hatayı görüpte hâlâ düzeltmiyorsan
Yok hatayı görüp düzeltmeyip bir de üstüne
sağa sola sataşmayı tercih ediyorsan
ne diyeyim ki ben sana.
Olay kauçuk meselesi değil ki gerçekten komiksin. Bilerek mi yapıyorsun anlamak güç.
Ben bu yazıyı captanos nickli arkadaşın yazısı, üzerine yazdım.topu ona atmak değil amacım. Tam aksine hâlâ katılıyorum.
Sen o yazıyı okudun mu?
Arkadaş hangi noktaya değinmiş farkettin mi?
Şimdiye kadar farkedemediysen ben yardımcı olayım.
Senin haberinde çok gülünç bir durum var. Fanlardaki fiyatlandırma standarttan proya doğru artması gerekirken ne hikmetse azalıyor senin haberinde. Bu komik durum yetmezmiş gibi bir de bana cevap yazarak daha da komik......
Ml serisinde iki adet fan var diyorsun ama olayı tam ifade etmiyor. Son paragrafta net ifadelerle durumu açıklaman lazım yoksa o paragrafı okuyan okuyucuyu yanıltmış oluyorsun istemeden de olsa.
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JavaSpecialist 3 yıl
Fiyatina ssd aliniyor 120gb
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murdocklawless 3 yıl
120 mm fana 150 lira vericez yani? haa canım haaa.
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General Darknes 3 yıl
110, 120 lira olacaktır muhtemelen satış fiyatları.
Kauçuk koruması hoş olmuş.
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Steve Dogs 3 yıl
Bu fanlar lütfen ülkemize gelmesin
haberturk.com/...
Yanıtla +6
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kaptanos 3 yıl
Tam fiyatlarla ilgili bir yorum paylaşmak üzereydim ki, ML PRO'nun ML' serisinden ucuz olduğunu görünce bir yanlışlık var diye düşündüm. İnternet'te biraz araştırma yapınca

"The standard ML120 and ML140 fans are to launch in twin packs at a US recommended retail price of $34.99 and $39.99 respectively; the ML120 Pro and ML140 Pro are packed singly but with the addition of black rubber corner bumpers for $24.99 and $28.99 respectively; the ML120 Pro LED and ML140 Pro LED finish the range with a choice of white, red, or blue LED lighting and matched corner bumpers for $27.99 and $30.99 respectively."

ML serisi ikili olarak satılıyormuş yani 2 tanesi 35 dolar yada 40 dolar. ML PRO'ın ise tanesi 25 veya 29 dolar ek olarak köşelerinde kauçuk koruma olanlarsa 28 ve 31 dolarmış, Alıntı
1 Yanıt Yanıtla +3
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ozkn_s 3 yıl kaptanos
kaptanos
Tam fiyatlarla ilgili bir yorum paylaşmak üzereydim ki, ML PRO'nun ML' serisinden ucuz olduğunu görünce bir yanlışlık var diye düşündüm. İnternet'te biraz araştırma yapınca

"The standard ML120 and ML140 fans are to launch in twin packs at a US recommended retail price of $34.99 and $39.99 respectively; the ML120 Pro and ML140 Pro are packed singly but with the addition of black rubber corner bumpers for $24.99 and $28.99 respectively; the ML120 Pro LED and ML140 Pro LED finish the range with a choice of white, red, or blue LED lighting and matched corner bumpers for $27.99 and $30.99 respectively."

ML serisi ikili olarak satılıyormuş yani 2 tanesi 35 dolar yada 40 dolar. ML PRO'ın ise tanesi 25 veya 29 dolar ek olarak köşelerinde kauçuk koruma olanlarsa 28 ve 31 dolarmış, Alıntı

Yahu bu editöre (ekrem71) ne desek az gelir.
Hemen hemen bütün haberleri özentisiz ve
gelişigüzel
İşini mi sevmiyor yoksa düşük ücretle mi çalışıyor bilemiyorum.
Forumdaki arkadaşlar her haberinde âdeta asistanıymış gibi çalışıyor. Bütün eksikleri hataları biz düzeltiyoruz.

Donanımhaber yöneticilerine şöyle bir önerim olacak.
Nasıl ki google şirketi android'te hata bulanlara ödül veriyor.
Dh yönetimi de haberlerdeki hataları bulan eksiklikleri gideren biz değerli takipçilerine çeşitli ödüller versin.
Nasıl fikir ?
1 Yanıt Yanıtla +13
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