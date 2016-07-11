Corsair’in manyetik rulmanlı fanları satışa çıkıyor

Tayvan’daki Computex 2016 bilgisayar fuarındaki dikkat çeken ürünlerden birisi olan Corsair’in manyetik rulman teknolojisine sahip ML ve ML PRO fan serileri satışa sunuluyor.

Corsair ML/PRO adındaki yeni seri, Magnetic Levitation teknolojisine sahip. Firmanın patentlediği Magnetic Levitation teknolojisi, manyetik bir rulman barındırıyor. Bu sayede, fanlar motor yuvasından bağımsız olarak havada asılı bir şekilde dönebiliyor.

Teknolojinin avantajları ise sürtünmenin en aza indirilmesi ve daha düşük gürültü seviyelerinde daha fazla performans elde edilebilmesi. Yine özelleştirilmiş pervaneler sayesinde daha fazla statik basınç ve daha fazla hava akımı sağlanıyor.

PWM kontrolcüsü ile 400-2400 devir/dakika arasında dönüş hızları kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, sıcaklık değerlerini takip ederek fanları hareketlendirebiliyor. Ayrıca bu sayede gürültü oranı da azaltılıyor. Örneğin 400 devir/dakika dönüş hızında sadece 16 desibel gürültü seviyesi yakalanıyor. 2400 devir/dakika seviyesinde ise gürültü 37 desibel oluyor.

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Serilerde fan hızı, hava üfleme değerleri, statik basınç, gürültü seviyeleri tamamen aynı. Sadece ML serisinde köşe kauçuk korumaları yer almıyor. Ayrıca kutu içerisinden iki adet ML fan çıkıyor. ML ve ML PRO serileri LED aydınlatmaya sahip değil. ML PRO LED serisinde ise kırmızı, beyaz ve mavi aydınlatma seçenekleri bulunuyor. Serilerde 120mm ve 140mm çapında fanlar yer alıyor.

Fiyatlara gelecek olursak, ML serisinin 120mm fanı 35$, 140mm fanı 40$ fiyat etiketine sahip. ML PRO serisinin 120mm fanı 25$, 140mm fanı 29$ değerinde. ML PRO LED fanlar ise 28$-31$ olarak satışa sunulmuş durumda. Fanlar 5 yıl garanti kapsamında.