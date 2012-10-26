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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair'ın yeni su soğutma çözümleri Hydro H55 ve Hydro H60 sahneye çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
31
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Corsair'ın yeni su soğutma çözümleri Hydro H55 ve Hydro H60 sahneye çıkıyor
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Corsair'ın yeni su soğutma çözümleri Hydro H55 ve Hydro H60 sahneye çıkıyor
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Soğutma performansı ve sessizlik arayışı içinde olan, anakarta ekstra yük bindiren alüminyum bloklardan kurtulmak isteyen hız aşırtma tutkunlarının, su soğutma çözümlerine doğru yöneldiğini söylemek mümkün. Bir su soğutma sisteminin parçaları (blok, radyatör, pompa, hortum vs) ayrı ayrı satın alınabileceği gibi piyasada hazır su soğutma sistemlerine de rastlanıyor. Hazır su soğutma sistemleri hazırlayan önemli üreticilerden birisi Corsair. Corsair, ''Hydro'' serisi yeni işlemci soğutucuları Hydro H55 ile ikinci jenerasyon Hydro H60'ın ABD'de satışına başladı.
Hydro H55 ile Hydro H60, düşük profilli pompa donanımlarıyla hem kullanıcılara montaj kolaylığı sağlıyor hem de bilgisayar kasası içindeki hava sirkülasyonunun geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Su soğutma sistemlerinin radyatörü, 152 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde ve 27 mm kalınlığında tasarlanmış. Radyatörlerin, alüminyum materyal kullanıldığını not düşelim.
Intel'in LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerine; AMD'nin ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerine tam destek veren su soğutma sistemlerinin işlemci ile temas noktaları daha etkin ısı transferi için bakırdan imal edilmiş.
Hydro H55 ile Hydro H60'ın radyatörleri üzerindeki fan 120 mm. Ancak Hydro H55 ile gelen fan, maksimum 1700 devir / dakika hızında çalışıyor, 57 CFM hava üflüyor ve 30.32 dBA ses çıkarıyor. Hydro H60'ın kutu içeriğinde yer alan fan ise maksimum 2000 devir / dakika hızında çalışıyor ve 54 CFM hava üfleme kapasitesine sahip. Fan sesi 30.85 dBA seviyesinde.
Corsair, Hydro H55 için 69.99$, ikinci jenerasyon Hydro H60 için 79.99$ fiyat belirlemiş.
Corsair'ın yeni su soğutma çözümleri Hydro H55 ve Hydro H60 sahneye çıkıyor
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Corsair'ın yeni su soğutma çözümleri Hydro H55 ve Hydro H60 sahneye çıkıyor
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1 Avatar
enessezgin 7 yıl
Obsidian 900D full tower kasa da geliyor...
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
H80i ve H100i de geldi.

forum.donanimhaber.com/...
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yunus3441 7 yıl
konuyu hortlatıyorum ama bi göz gezdirmek lazım :) yeni h100i
corsair.com/...
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Yeni H100 ve H80 in fiyatları en az şuankiler kadar olur.

H55 ve H60 daha alınabilir olur sanıyorum. H60 200 Lirayı geçmezse güzel olur.
Ben şuan Sunbeam CCF kullanıyorum. Corsair'in bu serilerinden çok fazla birşey beklemiyorum. (H55/H60/H80)

Beklediğim 2 kriter var, en az CCF kadar sessiz ve onun kadar soğutma yapsın bana yeter. En azından devasa görüntüden kurtulmak iyi olur.
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lyridder 7 yıl
Su soğutmalı sistemler gerçekten kullanışlı.
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UzmaN345 7 yıl
H60 fena deyil 3770K gibi bir işlemciye alınabilir ama 3570K gitmez... 3570K en fazla H55 gider.. ben 90tl bir hava sogutma ile 2500K 4.3'te tam yük altında 55c tutabiliyor.. daha f/p bir ürün sonuçta 2500K f/p diye alıyoruz... 150tl H60 para bağlanmaz bence 110tl geçmese çoğu kişi sıvı soğutma alır bence..
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halitozbasli 7 yıl
H55 ini nerdeyse 6 aydir kullanıyorum sistem sonderece sesiz fakat fan modunu slienta alınca pompa sanırım ara ara çalısmayı kesiyor ve bf oynarken arka ekranda cpu 80. Ye ulaştı uyarıları alıyorum pompanın standart modda calışması lazım asus anakaralarda
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TNMUP 7 yıl
DH Misafiri
selamlar..h100 h80 10 üründe 9 unda pompa sesi sorunu var 2. nesillerde büyük ihtimal düzeltilecek ancak ilk seride hiçmi bakılmaz hiç mi kalite kontrolü yapılmaz neyse pompa sesli olduğu için açıkca ses duyuluyor... corsair senin işin ram ve ssd yapmak bırak bu soğutma işlerini kasa klavye fare güç kaynağı işlerini herkes uzaman olduğu alan da yoğunlaşın intel klavye kasamı güç kaynağımı yapıyor mesala örnek .. bunun gibi hazır set soğutma alacak olanlar cooler master eisberg leri beklesin..herkesin bayramı mubarek olsun sevgiler.

eisberg 240L ye baktım, radyatörün arka tarafını göstermiyorlar fansız galiba, eğer fansız ve pompa sesi çıkartmıyorsa benim için mükkemmel bir soğutma çözümü olur.
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savasserter 7 yıl
Fiyat olarak hala mantıklı bir alınabilirlik seviyesinde değil, tutacağını hiç sanmam.
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Batuist 7 yıl
su soğutmalar eskiden sessiz bir PC yapmak için kullanlırdı ama ben bunu alıp taksam şimdikinden daha sesli bir kasam olur. OCZ vendetta 2 kullanıyorum ve günlük kullanımda işlemci fanı sesi diye birşey bilmem..
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iceman_54 7 yıl
bunlarda da horlama olursa corsair den franchesing isteyecem...
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DH Misafiri 7 yıl
selamlar..
h100 h80 10 üründe 9 unda pompa sesi sorunu var 2. nesillerde büyük ihtimal düzeltilecek ancak ilk seride hiçmi bakılmaz hiç mi kalite kontrolü yapılmaz neyse pompa sesli olduğu için açıkca ses duyuluyor...
corsair senin işin ram ve ssd yapmak bırak bu soğutma işlerini kasa klavye fare güç kaynağı işlerini herkes uzaman olduğu alan da yoğunlaşın intel klavye kasamı güç kaynağımı yapıyor mesala örnek .. bunun gibi
hazır set soğutma alacak olanlar cooler master eisberg leri beklesin..
herkesin bayramı mubarek olsun sevgiler.
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