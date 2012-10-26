Corsair'ın yeni su soğutma çözümleri Hydro H55 ve Hydro H60 sahneye çıkıyor

Soğutma performansı ve sessizlik arayışı içinde olan, anakarta ekstra yük bindiren alüminyum bloklardan kurtulmak isteyen hız aşırtma tutkunlarının, su soğutma çözümlerine doğru yöneldiğini söylemek mümkün. Bir su soğutma sisteminin parçaları (blok, radyatör, pompa, hortum vs) ayrı ayrı satın alınabileceği gibi piyasada hazır su soğutma sistemlerine de rastlanıyor. Hazır su soğutma sistemleri hazırlayan önemli üreticilerden birisi Corsair. Corsair, ''Hydro'' serisi yeni işlemci soğutucuları Hydro H55 ile ikinci jenerasyon Hydro H60'ın ABD'de satışına başladı.



Hydro H55 ile Hydro H60, düşük profilli pompa donanımlarıyla hem kullanıcılara montaj kolaylığı sağlıyor hem de bilgisayar kasası içindeki hava sirkülasyonunun geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Su soğutma sistemlerinin radyatörü, 152 mm uzunluğunda, 120 mm genişliğinde ve 27 mm kalınlığında tasarlanmış. Radyatörlerin, alüminyum materyal kullanıldığını not düşelim.



Intel'in LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerine; AMD'nin ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcilerine tam destek veren su soğutma sistemlerinin işlemci ile temas noktaları daha etkin ısı transferi için bakırdan imal edilmiş.

Hydro H55 ile Hydro H60'ın radyatörleri üzerindeki fan 120 mm. Ancak Hydro H55 ile gelen fan, maksimum 1700 devir / dakika hızında çalışıyor, 57 CFM hava üflüyor ve 30.32 dBA ses çıkarıyor. Hydro H60'ın kutu içeriğinde yer alan fan ise maksimum 2000 devir / dakika hızında çalışıyor ve 54 CFM hava üfleme kapasitesine sahip. Fan sesi 30.85 dBA seviyesinde.



Corsair, Hydro H55 için 69.99$, ikinci jenerasyon Hydro H60 için 79.99$ fiyat belirlemiş.

