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Cortana artık günlük önerilerde bulunabilecek

Microsoft'un dijital asistanı Cortana daha da akıllı hale geliyor. Şirket Windows 10 yıl dönümü güncellemesiyle birlikte Cortana'ya kazandıracağı yeni yetenekleri sergiledi.
3 yıl
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5
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Yazılım devi Microsoft, Cortana'yı yaklaşık 2 yıl önce yayınlamıştı. Dijital asistan olarak görev yapan uygulama o günden bu yana gelişmeye devam etse de Windows 10 yıl dönümü güncellemesiyle birlikte büyük bir adım daha atacak. Yeni özellikle ile birlikte asistanımız artık bizi daha sıkı takip ederek öneriler sunmaya başlayacak.
Sıkı takibe örnek vermek gerekirse, Cortana artık kullanıcıların e-postalarını okuyarak çıkarımlar yapabilecek. Bunun sonucu olarak bir iş için belirlenen bitiş tarihi yaklaşması veya son ödeme günü yaklaşan faturanın bulunması gibi durumlarda size hatırlatabilecek. Bunun yanı sıra takviminize eklediğiniz etkinliklere göre de öneriler sunulacak. Örneğin bir toplantı notu eklediğinizde "Taksi çağırmamı ister misin?" veya uzun süredir yemek yemediğinizi düşündüğünde "Senin için yemek siparişi verebilirim" gibi cümleler duymak mümkün olacak. 
Bunun yanı sıra faturalarını da otomatik olarak düzenleyecek asistan giderleri daha kolay takip etmeye imkan verecek. Daha önce gittiğiniz mekanları da hafızasında tutacak olan yazılım bu mekanların jeolojik konumunu ve tarihsel verilerini daha sonra kullanmak üzere aklında tutabilecek.
Güncelleme ile birlikte Cortana'nın tam anlamıyla dijital bir asistana dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Android ve iOS için de hizmet veren dijital asistan malesef hala Türkçe dil desteğine sahip değil. Umarız bu gelişmelerin yanında yeni dil seçenekleri de kısa süre içerisinde kullanıma sunulur.

http://www.engadget.com/2016/03/30/microsoft-cortana-windows-10-anniversary-update/# Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 3 yıl
Merhaba ben kortana. Epostalarına baktım da bir tane oyunu korsan yüklemişsin. Senin için oyunun orjinalini sipariş ettim 150 TL yi de banka hesabından çektim. Parayı karşılamak için şu anda ekran kartlarında data mining yapıyorum. Bence 5-6 hafta oyun oynama sen. Ekran kartı çok sıcak. Ekran kartı için soğutucu blok da aldırttım.
Merhaba ben kortana. Epostalarına baktım da bir tane oyunu korsan yüklemişsin. Senin için oyunun orjinalini sipariş ettim 150 TL yi de banka hesabından çektim. ...
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CoreXXX 3 yıl en beğenilen
millet neler yapıyor bizim millet dalga geçiyor ne miletiz ya:D bunlar gelecekte yaşayacağımız teknolojilerin öncüleri bence 10 15 yıl sonra bu tarz asistanlar hayatımızın bi parçası olabilir
millet neler yapıyor bizim millet dalga geçiyor ne miletiz ya:D bunlar gelecekte yaşayacağımız teknolojilerin öncüleri bence 10 15 yıl sonra bu tarz asistanlar ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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tanercskn 3 yıl
Şuanda google now da maillerimizi okuyor randevuları faturaları ödeme günleri veya uçuş bilgilerini otomatik olarak hatırlatma ekliyor.
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CoreXXX 3 yıl en beğenilen
millet neler yapıyor bizim millet dalga geçiyor ne miletiz ya:D bunlar gelecekte yaşayacağımız teknolojilerin öncüleri bence 10 15 yıl sonra bu tarz asistanlar hayatımızın bi parçası olabilir
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redoracle 3 yıl
Adamların niye win 10'a ücretsiz geçirdiği belli oldu,zaten yeterince takip ettiği yetmiyomuş gibi(telemetry vs) bide cortanayla işi sıkılaştıracak,açıkçası ben istemem bu kadar izlenilmeyi,belli balı yerlerde kullanılmaya izin verilmeli,sınırlandırılmalı.
Hem bizim milletin hazır olduğunu sanmam böyle bi şeye,cortanaya verilecek cevabı hayal eder gibiyim:Cortana sen kimsin yaa.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Merhaba ben kortana. Epostalarına baktım da bir tane oyunu korsan yüklemişsin. Senin için oyunun orjinalini sipariş ettim 150 TL yi de banka hesabından çektim. Parayı karşılamak için şu anda ekran kartlarında data mining yapıyorum. Bence 5-6 hafta oyun oynama sen. Ekran kartı çok sıcak. Ekran kartı için soğutucu blok da aldırttım.
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tricore 3 yıl
"Cortana artık kullanıcıların e-postalarını okuyarak çıkarımlar yapabilecek. "
Cümlesindeki garipliği bulunuz.
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