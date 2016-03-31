Cortana artık günlük önerilerde bulunabilecek

Yazılım devi Microsoft, Cortana'yı yaklaşık 2 yıl önce yayınlamıştı. Dijital asistan olarak görev yapan uygulama o günden bu yana gelişmeye devam etse de Windows 10 yıl dönümü güncellemesiyle birlikte büyük bir adım daha atacak. Yeni özellikle ile birlikte asistanımız artık bizi daha sıkı takip ederek öneriler sunmaya başlayacak.

Sıkı takibe örnek vermek gerekirse, Cortana artık kullanıcıların e-postalarını okuyarak çıkarımlar yapabilecek. Bunun sonucu olarak bir iş için belirlenen bitiş tarihi yaklaşması veya son ödeme günü yaklaşan faturanın bulunması gibi durumlarda size hatırlatabilecek. Bunun yanı sıra takviminize eklediğiniz etkinliklere göre de öneriler sunulacak. Örneğin bir toplantı notu eklediğinizde "Taksi çağırmamı ister misin?" veya uzun süredir yemek yemediğinizi düşündüğünde "Senin için yemek siparişi verebilirim" gibi cümleler duymak mümkün olacak.

Bunun yanı sıra faturalarını da otomatik olarak düzenleyecek asistan giderleri daha kolay takip etmeye imkan verecek. Daha önce gittiğiniz mekanları da hafızasında tutacak olan yazılım bu mekanların jeolojik konumunu ve tarihsel verilerini daha sonra kullanmak üzere aklında tutabilecek.

Güncelleme ile birlikte Cortana'nın tam anlamıyla dijital bir asistana dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Android ve iOS için de hizmet veren dijital asistan malesef hala Türkçe dil desteğine sahip değil. Umarız bu gelişmelerin yanında yeni dil seçenekleri de kısa süre içerisinde kullanıma sunulur.

http://www.engadget.com/2016/03/30/microsoft-cortana-windows-10-anniversary-update/#