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"Costume Quest" artık mobil cihazlarda

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Double Fine ve THQ işbirliğiyle 2010 yılında konsol oyuncularının beğenisine sunulan Costume Quest, iOS platformu için de yayınlandı.

Halihazırda PS3, Xbox 360 ve PC için indirilebilir içerik olarak sunulan yapım, iOS versiyonuyla birlikte mobil cihazlara ilk adımını atmış oldu. Cadılar bayramında komşularının evlerini keşfe çıkan dört çocuğun macerasını konu alan Costume Quest'de bu çocuklardan birini kontrol ederek görevleri tamamlamaya çalışacağız.

RPG unsurlarıyla bezeli bir macera oyunu olan Costume Quest'e Appstore üzerinden 8.99 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Costume Quest, iOS 6.1 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 4S, iPad 2 veya üzeri donanımlı cihazlarda çalışmaktadır.

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Redunay 6 yıl
Androidli telefonlar mobil cihazdan sayılmıyor heralde.
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