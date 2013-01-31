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Cp+ 2013 fuarından yeni ürün duyuruları gelmeye devam ediyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cp+ 2013 fuarından yeni ürün duyuruları gelmeye devam ediyor

Japonya'da üretim yapan fotoğraf makineleri ve optik teknoloji üretici firmalarının birliği olan CIPA tarafından düzenlenen CP+ 2013 Camera & Imaging Show fuarı'ndan yeni ürün duyuruları gelmeye devam ediyor.
Fuar başlamadan gelen birçok duyuru yanında, fuar sırasında da duyurular gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda fuarda yapılan lens duyurularına bakarsak;
Voiglander Nokton 42.5mm F/0.95 MFT lens
- 23mm minimum netleme mesafesi
- 1:4 büyütme oranı
- Aspherical element bulunmayan optik yapı
 
Cp+ 2013 fuarından yeni ürün duyuruları gelmeye devam ediyor
Zeiss Planar T 50mm F/1.4 ZA SSM
- Sony A-Mount gövdeler için
- 8 grup 9 element lens yapısı
- 45mm minimum netleme mesafesi
- AF/MF butonu
Ayrıca fuar kapsamında Olmypus E-P3'ün halefi olacak olan model üstü kapalı olarak sergilendi ve Hasselbald'ın Lunar isimli 24.3MP APS-C fotoğraf makinesi gösterildi. Cp+ 2013 fuarı 3 Şubat tarihine kadar devam edecek.
 
Cp+ 2013 fuarından yeni ürün duyuruları gelmeye devam ediyor
Cp+ 2013 fuarından yeni ürün duyuruları gelmeye devam ediyor

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ramis61 6 yıl
canon cephesinde bende duymadım yapmadı yeni 50mm lens tanıtımı.
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CanTnçr 6 yıl
Vr ya da IS modelli 50mm gelmedi daha
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ozeba 6 yıl
bakalim zeiss in performansi canon/nikon a gore nasil olacak? ayrica fiyati da onemli.

canon/nikon is/vr'li 50mm lens duyurusu falan yapmadi degil mi uzun zamandir takip edemiyorum?
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