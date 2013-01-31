Cp+ 2013 fuarından yeni ürün duyuruları gelmeye devam ediyor





Japonya'da üretim yapan fotoğraf makineleri ve optik teknoloji üretici firmalarının birliği olan CIPA tarafından düzenlenen CP+ 2013 Camera & Imaging Show fuarı'ndan yeni ürün duyuruları gelmeye devam ediyor.

Fuar başlamadan gelen birçok duyuru yanında, fuar sırasında da duyurular gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda fuarda yapılan lens duyurularına bakarsak;

Voiglander Nokton 42.5mm F/0.95 MFT lens

- 23mm minimum netleme mesafesi

- 1:4 büyütme oranı

- Aspherical element bulunmayan optik yapı

Zeiss Planar T 50mm F/1.4 ZA SSM

- Sony A-Mount gövdeler için

- 8 grup 9 element lens yapısı

- 45mm minimum netleme mesafesi

- AF/MF butonu

Ayrıca fuar kapsamında Olmypus E-P3'ün halefi olacak olan model üstü kapalı olarak sergilendi ve Hasselbald'ın Lunar isimli 24.3MP APS-C fotoğraf makinesi gösterildi. Cp+ 2013 fuarı 3 Şubat tarihine kadar devam edecek.

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