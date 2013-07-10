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Crazy Taxi'nin Android versiyonu nihayet yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Geçtiğimiz yılın ekim ayında iOS platformu için yayınlanan Crazy Taxi nihayet Android platformu için de yayınlandı. 

Android platformu için biraz gecikmeli yayınlanmış olsa da, aslına sadık kalınarak geliştirilen yapım geçmişi anmak isteyen mobil oyuncuları bir hayli memnun edecek bir yapıda. The Offspring ve Bad Religion'dan orijinal müziklerinde yer aldığı mobil Crazy Taxi'nin 16 mini bölümü de beraberinde getiriyor. Ayrıca, dört farklı araç ve sürücü de mobil oyuncuları bekliyor.

Dokunmatik butonlar veya sensörler yardımıyla kontrol edilebilen oyun, Android 2.2 veya üzeri cihazlarda çalışıyor. 227 MB'lık bir dosya boyutuna sahip olan Crazy Taxi'nin Android versiyonuna aşağıdaki Google Play bağlantısından ulaşabilirsiniz.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.CrazyTaxi Yorum Yaz
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Dekuki 6 yıl en beğenilen Avienova
Avienova
Geçtiğimiz yılın ekim ayında iOS platformu için yayınlanan Crazy Taxi nihayet android platformu için de yayınlandı.



Adamlar elmadaki zehrin büyüsüne kapılmış yolunacak kazların nerede olduğunu iyi bildiklerinden gayet normal
AvienovaGeçtiğimiz yılın ekim ayında iOS platformu için yayınlanan Crazy Taxi nihayet android platformu için de yayınlandı.
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Be All My Sins Remembered 6 yıl neo01470
neo01470
Bu oyun bence 5 $ etmez

Bence 5 kuruş bile etmez.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Gukama 6 yıl
Nihayet
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okan_cehapelioglu 6 yıl
crayz taxi android apk indir full indir hemen indr :D
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CDBurnerXP 6 yıl
Oyun guzel mi ve rahat oynaniyor mu?
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cengizhan1903 6 yıl
Apk+data akmaca keyfi
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Lfecyd 6 yıl
güzel değilmiş
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-BraveHeart- 6 yıl
Bunun gibi yapimcilara para vermemek lazim inadina crackli uygulama kullancan ios a cikariyor asirlar geciyo android e cikiyor
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StoryLine 6 yıl
Bilgisayar versiyonuyla birebir aynısı
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Dead Trigger gibi sonraadan bedava olsun bakalım
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WmGMD 6 yıl
Avienova
kocweb
Avienova Geçtiğimiz yılın ekim ayında iOS platformu için yayınlanan Crazy Taxi nihayet android platformu için de yayınlandı.

Adamlar elmadaki zehrin büyüsüne kapılmış yolunacak kazların nerede olduğunu iyi bildiklerinden gayet normal
Kendinizi kandırmaya devam

Kendimizi kandırmakla ne alakası var.İstersem gider ios cihaz alırsam istersem android sanki google bana para veriyor istediğimi alırım sonuçta aynı parayı vereceğim.
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Avienova 6 yıl WmGMD
babacaka1234512
Avienova
Orijinalden alıntı: kocweb
Orijinalden alıntı: Avienova Geçtiğimiz yılın ekim ayında iOS platformu için yayınlanan Crazy Taxi nihayet android platformu için de yayınlandı.

Adamlar elmadaki zehrin büyüsüne kapılmış yolunacak kazların nerede olduğunu iyi bildiklerinden gayet normal
Kendinizi kandırmaya devam

Kendimizi kandırmakla ne alakası var.İstersem gider ios cihaz alırsam istersem android sanki google bana para veriyor istediğimi alırım sonuçta aynı parayı vereceğim.

Tamam ayni parayi verip android al benim oynayip sildigim oyunlari 1 sene sonra oynarsin.
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The Tenth Doctor 6 yıl
APK 4ever :D
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casperfriendly 6 yıl
erken yayinlamissiniz ya....
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K.can.tas 6 yıl
Olmamış
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