Crazy Taxi'nin Android versiyonu nihayet yayınlandı





Geçtiğimiz yılın ekim ayında iOS platformu için yayınlanan Crazy Taxi nihayet Android platformu için de yayınlandı.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.CrazyTaxi

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Android platformu için biraz gecikmeli yayınlanmış olsa da, aslına sadık kalınarak geliştirilen yapım geçmişi anmak isteyen mobil oyuncuları bir hayli memnun edecek bir yapıda. The Offspring ve Bad Religion'dan orijinal müziklerinde yer aldığı mobil Crazy Taxi'nin 16 mini bölümü de beraberinde getiriyor. Ayrıca, dört farklı araç ve sürücü de mobil oyuncuları bekliyor.Dokunmatik butonlar veya sensörler yardımıyla kontrol edilebilen oyun, Android 2.2 veya üzeri cihazlarda çalışıyor. 227 MB'lık bir dosya boyutuna sahip olan Crazy Taxi'nin Android versiyonuna aşağıdaki Google Play bağlantısından ulaşabilirsiniz.