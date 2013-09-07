Creative, USB üzerinden çalışabilen Sound Blaster Omni Surround 5.1 isimli harici ses kartını duyurdu





Ses kartı, kulaklık ve hoparlör gibi işitsel donanımların öncü üreticilerinden Creative, kalitesi ses isteyen kullanıcılara özel olarak hazırladığı Sound Blaster Omni Surround 5.1 harici ses kartını resmi olarak duyurdu.

Tasarımsal olarak şık bir çizgide hazırlanan ve Windows ya da Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayar sistemleriyle USB üzerinden iletişim kurabilen Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 kanal harici ses kartı, firmanın SBX Pro Studio isimli teknolojisi ile bağlanan ekipmanlar ile elde edilen ses kalitesinde ve gücünde ciddi oranda artış sağlayabiliyor. Firmanın CrystalVoice teknolojisi ve dahili mikrofon desteğiyle de evinden canlı yayın yapan ya da oyunlar içerisinde sesli görüşme yapan kişilere kaliteli bir ses kayıt imkanı tanıyabilen kart, ayrıca üzerinde 600 ohm kulaklık amplifikatörü barındırıyor. Kurulum sürecinin oldukça kolay olduğu belirtilen ve özel kontrol yazılımıyla her türlü ince ayarın rahatlıkla yapılabildiği Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1, üzerinde birçok farklı bağlantı portunu da taşıyor.





Gövdesinde yer alan özel tekerlek ile ses kontrolüne izin Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 harici ses çözümü, 86$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.

http://www.cinemablend.com/games/Creative-Labs-External-Sound-Blaster-Omni-Card-Announced-58863.html