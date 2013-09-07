Creative, USB üzerinden çalışabilen Sound Blaster Omni Surround 5.1 isimli harici ses kartını duyurdu

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Ses kartı, kulaklık ve hoparlör gibi işitsel donanımların öncü üreticilerinden Creative, kalitesi ses isteyen kullanıcılara özel olarak hazırladığı Sound Blaster Omni Surround 5.1 harici ses kartını resmi olarak duyurdu.
Tasarımsal olarak şık bir çizgide hazırlanan ve Windows ya da Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayar sistemleriyle USB üzerinden iletişim kurabilen Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 kanal harici ses kartı, firmanın SBX Pro Studio isimli teknolojisi ile bağlanan ekipmanlar ile elde edilen ses kalitesinde ve gücünde ciddi oranda artış sağlayabiliyor. Firmanın CrystalVoice teknolojisi ve dahili mikrofon desteğiyle de evinden canlı yayın yapan ya da oyunlar içerisinde sesli görüşme yapan kişilere kaliteli bir ses kayıt imkanı tanıyabilen kart, ayrıca üzerinde 600 ohm kulaklık amplifikatörü barındırıyor. Kurulum sürecinin oldukça kolay olduğu belirtilen ve özel kontrol yazılımıyla her türlü ince ayarın rahatlıkla yapılabildiği Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1, üzerinde birçok farklı bağlantı portunu da taşıyor.
Gövdesinde yer alan özel tekerlek ile ses kontrolüne izin Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 harici ses çözümü, 86$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.
http://www.cinemablend.com/games/Creative-Labs-External-Sound-Blaster-Omni-Card-Announced-58863.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yurt dışı cihaz, alalı iki yıl olmadı. yapacak bişey var mı acaba ?
creative support a yazdığımda ekran görüntüsünü tüm masaüstü olarak almıştım; bana eset antivirüs kaynaklı olabilir dediler bazı yönergeler verdiler onları yaptım: meğer antivirüs programı kaynaklı imiş sizlere tavsiyem eset kullanıyorsanız usb ile ilgili bir ayar var onu medya oynatma vs.. izin ver demeniz gerekiyor yoksa yukarıda verdiğim ekran görüntüsü gibi problemle karşılaşırsınız
YILDIR KULLANIYORUM BİR COK SORUN YAŞADIM FAKAT HEPSİNİ ÇÖZDÜM KARTIN HİÇ BİR PROBLEMİ YOK ARKADASLAR KART ÇOK BAŞARILI BİR ÜRÜN KONU GÜNCELMİ BİLMEM AMA YARDIMCI OLURUM .
GMAİL ADRESİM CANEROREN35@GMAİL.COM YAZABİLİRSİNİZ.
not: ses kartım yurt dışında satılan kumandalı modeldir
sorunun çözümünü bilen varsa yardımcı olun arkadaşlar
- PC açıldığında Windows ses ayarı Mute olarak başlıyor ayrıca açmak gerekiyor , on bord ses kartını vs. devre dışı bırakmış durumdayım
- 2+1 sistemde kullanıyorum ve bunun için düzgün bir ayarı yok programında , 5+1 e alıp rear pair ve center ayarlarını kapattığımda 2+1 seviyesine geliyor ama bu ayarlar pc yi her açıp kapadığımda tekrar aktif oluyor
Arkadaşlar mikrofon ekolu konuşma olayını bulamıyorum bilen bir arkadaş yardımcı olsun lütfen..
Saygilar
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