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Creative, USB üzerinden çalışabilen Sound Blaster Omni Surround 5.1 isimli harici ses kartını duyurdu

5 yıl
7,3b
1
60
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ses kartı, kulaklık ve hoparlör gibi işitsel donanımların öncü üreticilerinden Creative, kalitesi ses isteyen kullanıcılara özel olarak hazırladığı Sound Blaster Omni Surround 5.1 harici ses kartını resmi olarak duyurdu.
Tasarımsal olarak şık bir çizgide hazırlanan ve Windows ya da Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayar sistemleriyle USB üzerinden iletişim kurabilen Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 kanal harici ses kartı, firmanın SBX Pro Studio isimli teknolojisi ile bağlanan ekipmanlar ile elde edilen ses kalitesinde ve gücünde ciddi oranda artış sağlayabiliyor. Firmanın CrystalVoice teknolojisi ve dahili mikrofon desteğiyle de evinden canlı yayın yapan ya da oyunlar içerisinde sesli görüşme yapan kişilere kaliteli bir ses kayıt imkanı tanıyabilen kart, ayrıca üzerinde 600 ohm kulaklık amplifikatörü barındırıyor. Kurulum sürecinin oldukça kolay olduğu belirtilen ve özel kontrol yazılımıyla her türlü ince ayarın rahatlıkla yapılabildiği Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1, üzerinde birçok farklı bağlantı portunu da taşıyor. 

Gövdesinde yer alan özel tekerlek ile ses kontrolüne izin Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 harici ses çözümü, 86$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.
 
Creative, USB üzerinden çalışabilen Sound Blaster Omni Surround 5.1 isimli harici ses kartını duyurdu
Creative, USB üzerinden çalışabilen Sound Blaster Omni Surround 5.1 isimli harici ses kartını duyurdu

http://www.cinemablend.com/games/Creative-Labs-External-Sound-Blaster-Omni-Card-Announced-58863.html Yorum Yaz
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zotacing 5 yıl en beğenilen
Türkiye'de 86$ yerine 260$'a fln satılacağı için, benim için hiç bir şey ifade etmiyor.
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MaDMaxiBo 2 ay
cihaz çalışmayı durdurdu, usb kablosunu takınca ışığı da yanmıyor.
yurt dışı cihaz, alalı iki yıl olmadı. yapacak bişey var mı acaba ?
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DH Misafiri 3 ay
ben bunun kendi omni mikrofonunu konuşma tanıma programlarında kullanmak istiyorum fakat bununla söylediğim her kelimeyi yanlış anlıyor pc farklı bir mikrofon kullandığımda doğru anlıyor fakat bana omni desteği gerekiyor pc başında olmak istemiyorum ayarlarda ne yapmam gerekiyor turkeryagiz@hotmail.com yardımcı olabilirseniz sevinirim
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dreamblue35 1 yıl
selamlar yukarıda karşılaştığm sorunu çözdüm bende hemen açıklayayım;
creative support a yazdığımda ekran görüntüsünü tüm masaüstü olarak almıştım; bana eset antivirüs kaynaklı olabilir dediler bazı yönergeler verdiler onları yaptım: meğer antivirüs programı kaynaklı imiş sizlere tavsiyem eset kullanıyorsanız usb ile ilgili bir ayar var onu medya oynatma vs.. izin ver demeniz gerekiyor yoksa yukarıda verdiğim ekran görüntüsü gibi problemle karşılaşırsınız
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Caner ören 1 yıl
BU KARTLA İLGİLİ PROBLEMİ OLAN HERKES BANA YAZABİLİR ELİMİDEN GELENİ YAPARIM 3
YILDIR KULLANIYORUM BİR COK SORUN YAŞADIM FAKAT HEPSİNİ ÇÖZDÜM KARTIN HİÇ BİR PROBLEMİ YOK ARKADASLAR KART ÇOK BAŞARILI BİR ÜRÜN KONU GÜNCELMİ BİLMEM AMA YARDIMCI OLURUM .
GMAİL ADRESİM CANEROREN35@GMAİL.COM YAZABİLİRSİNİZ.
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dreamblue35 2 yıl
selamlar, yeni aldığım ses kartının az sonra ekran görüntüsü paylaşacığım resimdeki gibi bir problem ile karşılaştım; kartı sorunsuz çalışıyor fakat display menü açılmadığı için ince ayar yapamıyorum kulaklıkta çok fazla problem olmuyor fakat iş hoplarlor bağlamaya geldiğinde çok kısık bir ses veriyor! zannedersem display menu de kulaklık seçili, eğer hoparlor seçili olsa ses düzelecek ama ne yaptı isem bir türlü menu içerise ulaşamadım hatta creative support a mesaj bile yolladım bakalım ne olacak
not: ses kartım yurt dışında satılan kumandalı modeldir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

sorunun çözümünü bilen varsa yardımcı olun arkadaşlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fxmaster 3 yıl
Merhaba. Müzik çaldığınız videodaki çıtırtı sesleri çok rahatsız edici.Aynı karttan bende de var. Uygun fiyata denkgeldiği için almıştım müzik amaçlı. Aslında daha çok gamer kitlesi hedeflenerek yapılmış bir kart. O ses düğmesini çevirirken gelen cızırtılar güncel driverlerı kurarsanız biter. Müzik dinlerken gelen parazitler de bazı efektleri çok açarsanız geliyor.Ben güncel driverlerla tüm herşeti kapatıp sadece ekolayzer i açarak dinliyorum.Ekolayzerdaki ayarlarda da en tepeye yada en alta çekmiyorum.Birkaç db lik ayarlamalar yapıyorum.Wİnamp, foobar ya da neyle dinliyorsanız onun ekolayzerini efektlerini vs de kapatmalısınız. Eğer ses kalitesi arıyorsanız tüm efektleri ekolayzeri kapatmalısınız. Flac dosyası tercih etmelisiniz.Kaliteli kayıtları denemelisiniz. Ses kalitesinin müzik için yeterli giriş ve orta düzeyinde hifi sistemlere kaynak olarak kullanmak için kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum.
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evohan 3 yıl
ben bu ürünü 1-2 aydır kullanıyorum ama şu sorunları çözemedim
- PC açıldığında Windows ses ayarı Mute olarak başlıyor ayrıca açmak gerekiyor , on bord ses kartını vs. devre dışı bırakmış durumdayım
- 2+1 sistemde kullanıyorum ve bunun için düzgün bir ayarı yok programında , 5+1 e alıp rear pair ve center ayarlarını kapattığımda 2+1 seviyesine geliyor ama bu ayarlar pc yi her açıp kapadığımda tekrar aktif oluyor
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba,
Arkadaşlar mikrofon ekolu konuşma olayını bulamıyorum bilen bir arkadaş yardımcı olsun lütfen..
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bjk_serdar 3 yıl
katı w10 ile kullanabilen var mı arkadaşlar, driveri kuruyorum fakat hata veriyor;the current selected audio device is disabled not present not supported by the application, or has unplugged jack connections diyor?
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DH Misafiri 4 yıl
Selam arkadaslar acil yardima ihtiyacim var ilgili ses kartini satin aldim ama benim icin onemli olan microfonda EKO lu ses olayini yapamadim konuya vakif bir arkadas yardimci olursa sevinirim..
Saygilar
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Suprémacy 4 yıl
Arkadaşlar bu karti almayı düşünüyorum fakat thx pro, eax advanced, crystalizer vs özelliklerinin olmaması bir sorun olur mu ? Yoksa bu saydığım özelliklerden daha gelişmiş ozellikleri mi var ? Bir de müzik performansı nasıldır? Aslinda sound blaster xfi pro 5.1 modelini almayi düşünüyordum fakat şu an neredeyse hicbir yerde bulunmuyor. Bir de creative inspire t6300 5+1 ses sistemim var acaba bu kartla nasıl gider ? Bu kartı almamı tavsiye eder misiniz? Yorumlarinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler.
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