Creative'den Android 4.0 optimize 100 çekirdekli mobil işlemci

Ses kartları, medya oynatıcıları ve aksesuar ürünleriyle tanınan Creative'in yarıiletken tasarımları yapan iştiraki ZiiLabs, Android 4.0 için optimize ettiği 100 çekirdekli yeni mobil işlemcisini duyurdu. ZMS-40 kod adını taşıyan işlemci, ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdeğe ek olarak Creative'in geliştirdiği SteamCell isimli 96 adet çekirdeğe de sahip. Buradan hareketle 100 çekirdekli olarak lanse edilen işlemci, tam programlanabilir SteamCell çekirdekleri ile toplamda 58 GigaFLOP seviyesinde işlemci gücü sunabiliyor.

Aynı zamanda OpenCL 1.1 desteği de sunan işlemci, bir önceki jenerasyonuna göre iki kat daha yüksek performans ve %50'ye varan oranda daha düşük güç tüketimi sunuyor. Ağırlıklı olarak görüntü işleme, video hızlandırma, video çözümleme ve ses işleme için kullanılan bu çekirdekler, kullanıldıkları cihazların medya iş yüklerini üstleniyorlar. OpenGL ES 2.0 desteğine de sahip olan işemci ile 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde görüntü çıkışı veriliyor ve HEVC, H.264, VC1 ve WebM formatlarına destek sağlanıyor. 2GB'a kadar bellek desteği sunan ve 64-bit bellek veri yolu kullanan işlemci, HDMI 1.4a ile 3D video aktarımı da yapabiliyor. İlk olarak Android 4.0 işletim sistemli Android tabletlerde kullanılacak ZiiLabs ZMS-40 işlemcisinin ağırlıklı olarak Çin pazarına sunulması bekleniyor.