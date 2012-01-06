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Creative'den Android 4.0 optimize 100 çekirdekli mobil işlemci

7 yıl
5,3b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ses kartları, medya oynatıcıları ve aksesuar ürünleriyle tanınan Creative'in yarıiletken tasarımları yapan iştiraki ZiiLabs, Android 4.0 için optimize ettiği 100 çekirdekli yeni mobil işlemcisini duyurdu. ZMS-40 kod adını taşıyan işlemci, ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdeğe ek olarak Creative'in geliştirdiği SteamCell isimli 96 adet çekirdeğe de sahip. Buradan hareketle 100 çekirdekli olarak lanse edilen işlemci, tam programlanabilir SteamCell çekirdekleri ile toplamda 58 GigaFLOP seviyesinde işlemci gücü sunabiliyor.
Aynı zamanda OpenCL 1.1 desteği de sunan işlemci, bir önceki jenerasyonuna göre iki kat daha yüksek performans ve %50'ye varan oranda daha düşük güç tüketimi sunuyor. Ağırlıklı olarak görüntü işleme, video hızlandırma, video çözümleme ve ses işleme için kullanılan bu çekirdekler, kullanıldıkları cihazların medya iş yüklerini üstleniyorlar. OpenGL ES 2.0 desteğine de sahip olan işemci ile 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde görüntü çıkışı veriliyor ve HEVC, H.264, VC1 ve WebM formatlarına destek sağlanıyor. 2GB'a kadar bellek desteği sunan ve 64-bit bellek veri yolu kullanan işlemci, HDMI 1.4a ile 3D video aktarımı da yapabiliyor. İlk olarak Android 4.0 işletim sistemli Android tabletlerde kullanılacak ZiiLabs ZMS-40 işlemcisinin ağırlıklı olarak Çin pazarına sunulması bekleniyor. 

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2K 7 yıl en beğenilen
Gerçekten çok teknik yorumlar var.
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TTahir 7 yıl a.f.y.
a.f.y.

çitle çitle bitmez bu kadar çekirdeği.

anlamadığım bu kadar çekirdek; o işi ben yapacam, bu işi sen yapacan derken bile perf. düşüklüğü yaşanır.

Allahtan işlemciler senin beynin gibi çalışmıyor.
a.f.y.çitle çitle bitmez bu kadar çekirdeği.anlamadığım bu kadar çekirdek; o işi ben yapacam, bu işi sen yapacan derken bile...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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LINEBACKER 7 yıl
otur önce driver çıkar 300$ a sattığın kartlara sonra çekirdeklerle uğraş
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muratkaya 7 yıl
Pratikte bir performans artışı sağlamazsa zaten pazara sürülmez. Bunların hepsi karşılaştırılmalı benchmark testlerde ortaya çıkar.
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tosunpasa 7 yıl
bugün çıkardıgı ürüne, yarın desteğini kesen bir firma.. 100 çekirdeği bırakın, ayçiçek tarlası getirse bendeki itibarını yükseltemez..
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DH Misafiri 7 yıl
Creative kadar bir ürünü sattıktan sonra ilgilenmeyen seviyesiz bir firma görmedim, creative forumlarında millet çırpınıyor, kafalarını bile çevirip bakmazlar, satış sonrası desteği sıfırın altındadır.. Ürünlerini almadan önce bayaa bir düşünmek gerekir.
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
creative gerçekten iyi bir marka 2000 yılında aldığım webjamerası okdar düşmesine rağmen hala çalışıyor.
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xLmNt13 7 yıl
Creative ürünü satana kadar ondan sonra sonrası.....
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JoeyBane 7 yıl



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Axener 7 yıl
Çok dudak yakar bu
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alpa07 7 yıl
Creative işlemci sektörüne girse iyi olur
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nodar 7 yıl
O zaman pilot sayısı 4 , hostes sayısı 96 oluyor.

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KUM23 7 yıl
creative nin her zamanki gösterişi her işi süslü gösteriş yani sadece konuşmaya değer alıp kullanılmaz creative.
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Rubisco 7 yıl
100 tane çekirdek yok. 4 Çekirdek var, 4 tane A9, gerisi Application Accelerator. Iyi ki FPGA die bişey var yani, yap bişeyler sonra aaa 10 yüz bin çekirdekli sistemim var de.
Bu 96 çekirdekli denen şey için ister özel amaçlı birim diyin, isteruygulama hızlandırıcısı diyin, ister programlanabilir özel amaçlı bi devre diyin ne isim verirseniz verin. Kendi başına bir iş yapmak için tasarlanmış bişey değil.
Sistemde İşlemci CPU dediğiyiniz şey 4 Tane A9 Core'dan ibaret. Bütün esas işi cPU yapıyor, ihtiyaca göre de alttaki zımbırtıları kullanıyor. Bunları kullanabilmek için de özel API yazılım extension vs. gerekir. Kendi başına uçurmazlar.
Bu benim ekran kartımda 1024 stream processor var, ama ben bunu Benim Makina da 1028(1024 ekran kartı 4 de i5 :P ) Core var demekten farklı bişey değil.
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createemir 7 yıl
Yakında şu haber çıkabilir:
Ipad 4(!) Creative'nin 100 çekirdekli işlemcisini kullanabilir.
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Carfreak 7 yıl
Bir paket çekirdek çıkar heralde :)
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ezimuse 7 yıl
Herşeyi zaten çin pazarına sürün :)
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