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Crucial'dan sunuculara yönelik 8Gb DDR4 RAM bellekler

Sunucu sistemlerinde yüksek performans ve enerji verimliliği arayan kullanıcılara yönelik olarak Crucial, 8Gb kapasiteli DDR4 2400MT/s bellek modüllerini geliştirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Crucial'dan sunuculara yönelik 8Gb DDR4 RAM bellekler


Son kullanıcıya yönelik performans odaklı SSD ve RAM bellekleri ile yakından tanıdığımız Crucial, sunuculara yönelik olarak da önemli yatırımlar yapıyor. Firma performans ve enerji verimliliğine odaklandığı yeni 8Gb kapasiteli DDR4 2400MT/s bellek modüllerini tanıttı.

Crucial'ın yeni modülleri saniyede 2.4 milyar veri transferi kapasitesine sahip ve 2400MT/s değeri ile ifade ediliyor. Sunuculardaki RDIMM, LRDIMM ve ECC UDIMM bellek tiplerine uyumlu olan modüller Intel'in Skylake işlemcilerine göre optimize edilmiş. Firma yoğun ve kritik iş yüklerine göre modülleri çeşitli test süreçlerinden geçirdiğini ifade ediyor. 

8Gb kapasiteli yeni DDR4 modüller 4Gb kapasiteli modüllere göre yüzde 20 daha fazla enerji tasarrufu sunuyor ve daha fazla bant genişliğine sahip. Böylece Gb başına diğer modüllerden daha fazla performans ve enerji tasarrufu sağlıyor. Özellikle yoğun iş yüküne sahip sunucuların maliyetleri düşürmesinde 8Gb kapasiteli DDR4 2400MT/s bellek modüllerinin büyük katkısı olacak. Crucial sınırlı ömür boyu garanti ile modülleri piyasaya sürmeye başladı.  

http://www.guru3d.com/news-story/crucial-ddr4-2400mts-8gb-based-server-memory-available.html Yorum Yaz
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Hüsnü008 3 yıl en beğenilen
gigabit ama neyin gigabiti, bir ramde kaç modül var o yazılmamış.. çeviri berbat yapılmış kısacası... bildiğiniz gibi 8Gb yani sekiz gigabit eşittir 1GB yani bir gigabayt, bazıların anladığı dilde "cigolayt
" 1 gigabaytlık ddr4 bellek yaptıysa Sizin dediğiniz gibi 5 sene öncesine geri döndük demektir...
gigabit ama neyin gigabiti, bir ramde kaç modül var o yazılmamış.. çeviri berbat yapılmış kısacası... bildiğiniz gibi 8Gb yani sekiz gigabit eşittir 1GB yani b...
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JoeyBane 3 yıl
patren
zaten yokmuydu ddr4 8gb tek modul ram

Bunlar ECC
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Patren 3 yıl
zaten yokmuydu ddr4 8gb tek modul ram
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interwap 3 yıl
Micron RAM SSD yongaları üreticisi. Crucial ise Micronun yan kuruluşu ve bu yongaları kullanarak son kullanıcı ve kurumlara ürün sunuyor.
Bir karışıklık var gibi.
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Hüsnü008 3 yıl en beğenilen
gigabit ama neyin gigabiti, bir ramde kaç modül var o yazılmamış.. çeviri berbat yapılmış kısacası... bildiğiniz gibi 8Gb yani sekiz gigabit eşittir 1GB yani bir gigabayt, bazıların anladığı dilde "cigolayt
" 1 gigabaytlık ddr4 bellek yaptıysa Sizin dediğiniz gibi 5 sene öncesine geri döndük demektir...
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