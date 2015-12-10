Crucial'dan sunuculara yönelik 8Gb DDR4 RAM bellekler





Son kullanıcıya yönelik performans odaklı SSD ve RAM bellekleri ile yakından tanıdığımız Crucial, sunuculara yönelik olarak da önemli yatırımlar yapıyor. Firma performans ve enerji verimliliğine odaklandığı yeni 8Gb kapasiteli DDR4 2400MT/s bellek modüllerini tanıttı.





Crucial'ın yeni modülleri saniyede 2.4 milyar veri transferi kapasitesine sahip ve 2400MT/s değeri ile ifade ediliyor. Sunuculardaki RDIMM, LRDIMM ve ECC UDIMM bellek tiplerine uyumlu olan modüller Intel'in Skylake işlemcilerine göre optimize edilmiş. Firma yoğun ve kritik iş yüklerine göre modülleri çeşitli test süreçlerinden geçirdiğini ifade ediyor.





8Gb kapasiteli yeni DDR4 modüller 4Gb kapasiteli modüllere göre yüzde 20 daha fazla enerji tasarrufu sunuyor ve daha fazla bant genişliğine sahip. Böylece Gb başına diğer modüllerden daha fazla performans ve enerji tasarrufu sağlıyor. Özellikle yoğun iş yüküne sahip sunucuların maliyetleri düşürmesinde 8Gb kapasiteli DDR4 2400MT/s bellek modüllerinin büyük katkısı olacak. Crucial sınırlı ömür boyu garanti ile modülleri piyasaya sürmeye başladı.

http://www.guru3d.com/news-story/crucial-ddr4-2400mts-8gb-based-server-memory-available.html