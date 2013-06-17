Crytek, "The Collectables" adlı mobil oyununun kapalı gösterimini gerçekleştirdi

Oyun dünyasının önemli firmalarından Crytek, iOS platformu için geliştirdiği "The Collectables" adlı yapımı gün yüzüne çıkardı.





Taktiksel unsurlar üzerine kurulu bir aksiyon oyunu olan The Collectables'ın kapalı gösteriminde iOS 7 ile birlikte gelen kontrolcü desteğini de sergilendi. Crytek'in Budapeşte ekibi tarafından geliştirilen oyunda fiziksel ve dokunmatik ekran kontrolleri arasındaki sorunsuz geçiş gösterimin dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Bu arada Crytek'in gösterimde kullandığı fiziksel kontrolcünün Logitech'in iOS 7 uyumlu kontrolcüsünün erken bir sürümü olduğunu tahmin ediyoruz.





Henüz resmi duyurusu yapılmayan The Collectables'ın çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, bu yıl içerisinde iOS platformunda boy göstermesi beklenen yapımın çıkışı gerçekleşene kadar ismi başta olmak üzere, pek çok özelliğinin değişebileceğini de belirtelim.

http://9to5mac.com/2013/06/17/crytek-shows-off-ios-tactical-action-game-the-collectibles-coming-later-this-year-with-mfi-controller-support/