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Crytek, "The Collectables" adlı mobil oyununun kapalı gösterimini gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Crytek,
Oyun dünyasının önemli firmalarından Crytek, iOS platformu için geliştirdiği "The Collectables" adlı yapımı gün yüzüne çıkardı.

Taktiksel unsurlar üzerine kurulu bir aksiyon oyunu olan The Collectables'ın kapalı gösteriminde iOS 7 ile birlikte gelen kontrolcü desteğini de sergilendi. Crytek'in Budapeşte ekibi tarafından geliştirilen oyunda fiziksel ve dokunmatik ekran kontrolleri arasındaki sorunsuz geçiş gösterimin dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Bu arada Crytek'in gösterimde kullandığı fiziksel kontrolcünün Logitech'in iOS 7 uyumlu kontrolcüsünün erken bir sürümü olduğunu tahmin ediyoruz. 

Henüz resmi duyurusu yapılmayan The Collectables'ın çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, bu yıl içerisinde iOS platformunda boy göstermesi beklenen yapımın çıkışı gerçekleşene kadar ismi başta olmak üzere, pek çok özelliğinin değişebileceğini de belirtelim. 

http://9to5mac.com/2013/06/17/crytek-shows-off-ios-tactical-action-game-the-collectibles-coming-later-this-year-with-mfi-controller-support/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bozkurtbey. 6 yıl
Ne mobil oyunu abi ya, telefonda oyun mu oynanır, bu ne kadar ruh hastası bir sektör böyle ...
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XanthiN 6 yıl
Crytek'in de el atması güzel oldu
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reallygood123 6 yıl
vay, bu iyi ya da kötü? biraz pahalı, değil mi? bkz: rmz.co/...
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dwho 6 yıl
ya bu oyun androide çıkmayacak mı beyler
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Guest 6 yıl
ilk başta pc için çıkarılmış zannettim ve cry engine motoruyla bu tarz bir oyun çıkacağı için çok sevindim sonra mobil olduğunu görünce ağzım açık kaldı
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grafman09 6 yıl
Tebrikler, merakla bekliyoruz. Crytek firmasının başarılı olmasını gönülden diliyorum.. Türkiye için yaptıkları yatırımı duydum, ülkem adına gurur duydum. Helal olsun sizlere, iyi çalışmalar..
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Carfreak 6 yıl
Güzel gözüküyor.
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erdem552 6 yıl
özür dilerim logitechin oyun kontrolcüsüymüş ios7 kontrolcüsü diye anladım bi an.
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3DMystic 6 yıl
knight online çıksa ipadde ne oynanır ama :D
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erdem552 6 yıl
crytek in yaptığı oyun haberi neden logitech sayfasında veriliyor?
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Steve Jobs 6 yıl
Her sey mobile kayiyor.
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EzoBride 6 yıl
DirectX 11 zorunlu kılmasında
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*GameOver* 6 yıl
umarım güzel bişeyler ortaya çıkar crytek gerçekten kısa sürede gönlümü almayı başardı
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Jerfbin 6 yıl EzoBride
Mecnun1302
DirectX 11 zorunlu kılmasında

Allah'tan kork Allah'tan. Millet o firmanın yaptığı grafiğin yarısına istiyor 11 i. Cevat Yerli'nin en büyük isteği zaten olabildiğince en az sistem gereksinimdir. Adamın açıklamaları var. Crysis Turkiye'ye indirimli fiyattan özel paketiyle çıktı kaç kişi aldı. Adamlar uslanmadı özel Avcı Yayı paketi de yaptı. Cık cık cık[>:]
2 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 6 yıl EzoBride
Mecnun1302

DirectX 11 zorunlu kılmasında

Mobil platformda?
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