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CyberLink, PhotoDirector isimli fotoğraf düzenleme yazılımının 5. sürümünü duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CyberLink, PhotoDirector isimli fotoğraf düzenleme yazılımının 5. sürümünü duyurdu
Ürettiği video ve fotoğraf yazılımları ile uzun yıllardır sektörde yer alan firmalardan CyberLink, PhotoDirector isimli fotoğraf düzenleme yazılımının 5. sürümü duyurdu.
Kullanıcıların fotoğraf düzenleme konusunda ihtiyaç duyacakları tüm araçları bir arada sunmak üzere geliştirilen PhotoDirector, yayınlanan 5. sürümüyle artık daha fazla performans sağlayabilen 64-bit desteğine kavuşmuş durumda. Ayrıca 5 farklı pozlama değeriyle çekilen fotoğrafları otomatik olarak yapılan ayarlamalar ile tek bir HDR fotoğraf haline getirebilen, içerisine 60 farklı popüler lens profili eklenen ve bu sayede lens bozulmaları düzeltebilen, istenmeyen objeleri otomatik olarak temizleyebilen, yüksek çözünürlüklü ekranlara destek veren ve mobil uygulaması ile ortaklaşa çalışabilen PhotoDirector 5, aynı zamanda gelişmiş portre ve genel fotoğraf düzenleme ayalarını da sunabiliyor ve sonuç olarak daha etkili bir deneyim vaat ediyor.
CyberLink tarafından geliştirilen fotoğraf düzenleme yazılımı PhotoDirector 5, Windows ve Mac işletim sistemleri için 79 Pound fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.



http://www.photographyblog.com/news/cyberlink_photodirector_5/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onur01651 5 yıl
Powerdirectorun üzerine video slayt programı tanımam.
Photo director için söyleyebileceğim tek şey basit ve sade olduğudur.
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