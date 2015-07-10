CyberLink, YouCam'in 7. sürümünü yayınladı

Hazırladığı multimedya yazılımlarıyla tanınan firmalardan CyberLink, ciddi geliştirmeler eklediği YouCam'in 7. sürümü kullanıcıların beğenisine sundu.

Bilgisayarların web kameraları üzerinden canlı video konferanslar yapması için hazırlanan ve uzun zamandır aktif olarak hizmet vermeye devam eden YouCam, yayınlanan 7. sürümüyle ise bu canlı yayınlarda daha güzel görünmek isteyenler için yeni "güzellik aracını" kullanıcılarına sundu. Bu aracı gerçek zamanlı çalıştırarak çok daha pürüzsüz bir cilt ortaya koyan yazılım, ayrıca artık videolara PowerPoint dosyaları dahil edebiliyor, bilgisayarları harekete duyarlı bir güvenlik kamerası haline getirebiliyor ve 200'e yakın hareketli video efektini de beraberinde getiriyor.

CyberLink'in YouCam uygulamasına buradan ulaşabilir, yeni sürüm hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/07/10/cyberlink-updates-youcam-app-for-better-performance-business-tools-and-facial-enhancements/