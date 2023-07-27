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    Anlık Bildirim

    Photoshop'un yapay zekası artık daha yetenekli: İşte yeni özellik

    Adobe, Photoshop'un yapay zeka ile fotoğraf tamamlama özelliğini (Generative AI) daha da geliştirdi. Photoshop artık kırpılmış bir görseli tam boyuta getirebiliyor.
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    Adobe Photoshop yeni yapay zeka aracı Generative Expand Tam Boyutta Gör
    Adobe, Photoshop’a getirdiği üretken yapay zeka özelliğiyle fotoğraflardaki boş alanları doldurmayı oldukça kolaylaştırmıştı. Photoshop beta sürümü güncellendi ve bu özellik “Generative Expand” adı altında daha da geliştirildi. Photoshop, artık kırpılan bir fotoğrafı orijinal boyutuna getirebiliyor. Özellikle çok fazla kırpılan resimler için kullanışlı bir özellik.

    Kırpılan görselleri tamamlayın: Generative Expand

    Photoshop’un geliştirilme aşamasında olan özelliği Generative Expand, kullanıcının kırpma aracını kullanarak görseli genişletip yeniden boyutlandırmasını sağlıyor. Generate butonuna tıklandıktan sonra Generative Expand, beyaz alanı yapay zeka tarafından oluşturulan görselle dolduruyor. Bu özelliğin çalışması için bir metin istemi girmek gerekmiyor. Oluşturulan içerik, Photoshop’ta yeni bir katman olarak ekleniyor. Böylelikle işlem kolayca geri alınabiliyor.

    Adobe, üretken yapay zekanın anlayabildiği dilleri de genişletti. Yapay zeka, artık 100’den fazla dilde çalışıyor. Generative Expand ve diğer dillerde metin istemi girişi Photoshop beta uygulamasının en son sürümünde kullanılabiliyor. Adobe, bu sonbaharda üretken yapay zeka özelliklerine yenilerini ekleyecek.

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