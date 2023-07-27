Photoshop'un yapay zekası artık daha yetenekli: İşte yeni özellik

Kırpılan görselleri tamamlayın: Generative Expand
Photoshop’un geliştirilme aşamasında olan özelliği Generative Expand, kullanıcının kırpma aracını kullanarak görseli genişletip yeniden boyutlandırmasını sağlıyor. Generate butonuna tıklandıktan sonra Generative Expand, beyaz alanı yapay zeka tarafından oluşturulan görselle dolduruyor. Bu özelliğin çalışması için bir metin istemi girmek gerekmiyor. Oluşturulan içerik, Photoshop’ta yeni bir katman olarak ekleniyor. Böylelikle işlem kolayca geri alınabiliyor.
Adobe, üretken yapay zekanın anlayabildiği dilleri de genişletti. Yapay zeka, artık 100’den fazla dilde çalışıyor. Generative Expand ve diğer dillerde metin istemi girişi Photoshop beta uygulamasının en son sürümünde kullanılabiliyor. Adobe, bu sonbaharda üretken yapay zeka özelliklerine yenilerini ekleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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