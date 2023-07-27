Tam Boyutta Gör Adobe, Photoshop’a getirdiği üretken yapay zeka özelliğiyle fotoğraflardaki boş alanları doldurmayı oldukça kolaylaştırmıştı. Photoshop beta sürümü güncellendi ve bu özellik “Generative Expand” adı altında daha da geliştirildi. Photoshop, artık kırpılan bir fotoğrafı orijinal boyutuna getirebiliyor. Özellikle çok fazla kırpılan resimler için kullanışlı bir özellik.

Photoshop'a üretken yapay zeka ile düzenleme geldi: Bir devrim mi 2 ay önce eklendi

Kırpılan görselleri tamamlayın: Generative Expand

Photoshop’un geliştirilme aşamasında olan özelliği Generative Expand, kullanıcının kırpma aracını kullanarak görseli genişletip yeniden boyutlandırmasını sağlıyor. Generate butonuna tıklandıktan sonra Generative Expand, beyaz alanı yapay zeka tarafından oluşturulan görselle dolduruyor. Bu özelliğin çalışması için bir metin istemi girmek gerekmiyor. Oluşturulan içerik, Photoshop’ta yeni bir katman olarak ekleniyor. Böylelikle işlem kolayca geri alınabiliyor.

Adobe, üretken yapay zekanın anlayabildiği dilleri de genişletti. Yapay zeka, artık 100’den fazla dilde çalışıyor. Generative Expand ve diğer dillerde metin istemi girişi Photoshop beta uygulamasının en son sürümünde kullanılabiliyor. Adobe, bu sonbaharda üretken yapay zeka özelliklerine yenilerini ekleyecek.

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Photoshop'un yapay zekası artık daha yetenekli: İşte yeni özellik