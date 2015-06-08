DARPA Robotics Challenge'ın galibi " DRC-Hubo" oldu

Haber Editörü
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı ya da kısa adıyla DARPA'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği Robotics Challenge'ın galibi Güney Kore merkezli " DRC-Hubo" robot modeli oldu.
DARPA Robotics Challenge kapsamında 22 farklı robot 2 gün boyunca mücadele etti. Olası doğal felaket durumlarıda insanların aktif olarak görev yapamadığı yerlerde insansı robotlardan yararlanmak odağında düzenlenen yarışma, robotları moloz üzerinde yürüme, kapıları açma, vanaları döndürme, araç kullanma ve merdiven çıkma gibi zorlu görevler ile sınadı.
Bu testler sonucunda ise Güney Kore'de geliştirilen 80 kg ağırlık ile 175 cm boyuta sahip DRC-Hubo birinci oldu ve 2 milyon dolarlık ödülü almaya hak kazandı. İkinciliği IHMC Robotics alarak 1 milyon dolar, üçüncülüğü ise Tartan Rescue'nun Chimp isimli robotu alarak 500 bin dolar ödül aldı.
Peki DARPA Robotics Challenge kapsamında robotlar bütün zorlu şartlardan geçmeyi başarabildi mi ? Bu sorunun cevabı aşağıda yer alan videoda yatıyor ancak ileri teknoloji ürünlerin bu adımlardan geçerek başarıya ulaştığını unutmamakta fayda bulunuyor.
http://www.techradar.com/news/world-of-tech/south-korea-s-robot-champion-is-impressive-but-robots-falling-over-are-funnier-1296042 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Darpa kendi, yana yuvarlanan keçisini koymamış
youtube.com/...
DARPA Robotics Challenge a girebilecek robotlar belirli standartlara uymak zorundalar . ASIMO bunlara uymayan bir robot . gerekli güce dayanıklılıga sahip değil . Asimo çok güzel merdiven cıkabiliyor veya el sallayabiliyor top atıp tutabiliyor olabilir ama DARPA yı izlerseniz ( ki oldukça uzundur) oradaki robotlar için "niye bunlar bukadar yavaş hareket ediyorlar" dersiniz . sebebi network iletiminin kısıtlı olmasıdır. teleoperation yapılmasına izin verilmez . robotun onüne çözmesi gereken problemleri koyarsın ve robotun programlasının ve hardware innin otonom olarak bu problemin ustesinden gelmesini beklersin .
çogu robotta (izlersen görebilirsin) problenin anlaşılması , planlanması ve çözülmesi için gereken süre programlasından dogan hatalar veya fazla döndüler yüzünden uzun sürer ve gerekli zamanda tamamlayamazlar , veyaahut diger gerekli işlemlerini( ayakta durmak gibi :D ) geröekleştiremez duruma gelirler . Kolay iş değildir DARPA