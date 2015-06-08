DARPA Robotics Challenge'ın galibi " DRC-Hubo" oldu

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı ya da kısa adıyla DARPA'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği Robotics Challenge'ın galibi Güney Kore merkezli " DRC-Hubo" robot modeli oldu.

DARPA Robotics Challenge kapsamında 22 farklı robot 2 gün boyunca mücadele etti. Olası doğal felaket durumlarıda insanların aktif olarak görev yapamadığı yerlerde insansı robotlardan yararlanmak odağında düzenlenen yarışma, robotları moloz üzerinde yürüme, kapıları açma, vanaları döndürme, araç kullanma ve merdiven çıkma gibi zorlu görevler ile sınadı.

Bu testler sonucunda ise Güney Kore'de geliştirilen 80 kg ağırlık ile 175 cm boyuta sahip DRC-Hubo birinci oldu ve 2 milyon dolarlık ödülü almaya hak kazandı. İkinciliği IHMC Robotics alarak 1 milyon dolar, üçüncülüğü ise Tartan Rescue'nun Chimp isimli robotu alarak 500 bin dolar ödül aldı.

Peki DARPA Robotics Challenge kapsamında robotlar bütün zorlu şartlardan geçmeyi başarabildi mi ? Bu sorunun cevabı aşağıda yer alan videoda yatıyor ancak ileri teknoloji ürünlerin bu adımlardan geçerek başarıya ulaştığını unutmamakta fayda bulunuyor.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/south-korea-s-robot-champion-is-impressive-but-robots-falling-over-are-funnier-1296042