DARPA, özel kuvvetler için çok daha sessiz motosiklet modelleri geliştirmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA, özel kuvvetlerin gizli operasyonlarda çok daha sessiz hareket edebilmesi için motosiklet modelleri geliştirmek istiyor.

Bahsi geçen amacı için Logos Technologies şirketiyle 6 aylık bir süre için yaklaşık 100,000$ civarında "Küçük İşletme Yenilik Araştırma (SBIR)" ihalesi imzalayan DARPA, bu isteğiyle temel olarak özel kuvvetlerin düşman sahasında çok daha sessiz operasyonlar yapmasını hedefliyor. Yapılan anlaşma doğrultusunda San Francisco merkezli BRD Motorcycles firmasının tamamen elektrikli RedShift MX (Üstte) motosiklet modelini kullanmaya karar veren Logos Technologies, saatte 125 km hıza çıkabilen bu arazi motosikleti ile kendi geliştirdiği "çoklu yakıt hibrit elektrik sistemini" birleştirecek ve böylece uzun mesafeler için eklenen depoyla yakıt kullanılacak, kilit noktalara gelindiği zaman ise elektriğe geçiş yapılarak maksimum sessizlik elde edilebilecek.

Geçen yıl Zero Motorcycles şirketiyle de benzer bir kontrat imzalayan DARPA, motosiklet temelli başarılı bir kullanım senaryosunun yaratılması için farklı denemeler yapmaya devam ediyor.

http://www.logos-technologies.com/news/04-10-2014.html