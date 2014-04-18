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DARPA, özel kuvvetler için çok daha sessiz motosiklet modelleri geliştirmek istiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA, özel kuvvetler için çok daha sessiz motosiklet modelleri geliştirmek istiyor
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı DARPA, özel kuvvetlerin gizli operasyonlarda çok daha sessiz hareket edebilmesi için motosiklet modelleri geliştirmek istiyor.
Bahsi geçen amacı için Logos Technologies şirketiyle 6 aylık bir süre için yaklaşık 100,000$ civarında "Küçük İşletme Yenilik Araştırma (SBIR)" ihalesi imzalayan DARPA, bu isteğiyle temel olarak özel kuvvetlerin düşman sahasında çok daha sessiz operasyonlar yapmasını hedefliyor. Yapılan anlaşma doğrultusunda San Francisco merkezli BRD Motorcycles firmasının tamamen elektrikli RedShift MX (Üstte) motosiklet modelini kullanmaya karar veren Logos Technologies, saatte 125 km hıza çıkabilen bu arazi motosikleti ile kendi geliştirdiği "çoklu yakıt hibrit elektrik sistemini" birleştirecek ve böylece uzun mesafeler için eklenen depoyla yakıt kullanılacak, kilit noktalara gelindiği zaman ise elektriğe geçiş yapılarak maksimum sessizlik elde edilebilecek.
Geçen yıl Zero Motorcycles şirketiyle de benzer bir kontrat imzalayan DARPA, motosiklet temelli başarılı bir kullanım senaryosunun yaratılması için farklı denemeler yapmaya devam ediyor.

http://www.logos-technologies.com/news/04-10-2014.html Yorum Yaz
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fantomasds 5 yıl
Türkiye çok gelişti güçlendi sizlerde farkında olmadan bunu kabul ediyorsunuz. Eskiden Bulgaristanla Yunanistanla kıyaslanırdı ülkem. Şimdi ABD'nin rail gun (Elektromanyetik teknikle hedefe yüksek hızda metal mermiler gönderen silah.) silahıyla kıyaslanıyor. Sahi eskiden Abd'den aldığımız F16larla Yunanistan F 16larını vuramazdık. Çünkü uçağın yazılımı Abdye aitti. Türkiye gibi Nato üyesi olan Yunanistan'ın it dalaşında seni tahrik eden uçaklarına ateş açamazdın. Şimdi F16 yazılımı yerli oldu. Atak helikopterlerimiz için Azerbaycan'dan sipariş aldık. Anka için motor fabrikası açıyoruz. Yerli YHT vagonları için vagon fabrikası açıyoruz. Ülkemiz gelişiyor güçleniyor ama 3-5 yılda ABD seviyesi yakalanmaz. Gerçekten onların teknoloji ve ekonomik seviyesine erişmek istiyorsak insanları uyuşturan diziler yerine ülkeyi kalkındıracak programlar olmalı TVlerde. Türk girişimciler Afrikadaki kabilelerin battaniyeye çok değer verdiğini belgeselden tesadüfen öğrendi, kısa zamanda Afrikada battaniye pazar lideri oldular. Dünyada nice yatırım alanı var. Aşama aşama ilerleyeceğiz.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
tekerleğin arasına çalı çırpı girer bu tel tasarımdan vazgeçip yeni cant yapsınlar !
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_bluescream_ 5 yıl
ula, 20 yıl yapılması gerekenler şimdi yapılıyor, adamlar rail gun testleri yapıyor ürettikleri laser silahlarını gemilere takıyor siz hala yok nehir gemisi tüfek derdindesiniz, az mantıklı olun, bir şey yapıyor olmak doğru yolda olunduğu anlamına gelmez, evet yapılmak zorundalar ve arge ye daha çok yatırım yapılmalı ama kime anlatıyorsun ki, yasaklarla uğraşmak verken, aman tahrik oluruz falan mazallah
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Tosun911 5 yıl
Dünyada İHA yapan 3. ülkeyiz diyen arkadaş Almanların ve fransızların yaptığı cihazlara bi bakar mısın. Adamlar neler neler yapıyorlar biz hala ihalesi bilmem kaç yıl önce yapılan bi nükleer santrali bitiremedik. Haa şu da önceden daha iyiydi tabi ki hayır ama bu tarz teknolojik atılımların çabucak ve mümkün olduğunca bürokrasiden uzak tutulması gerekir diye düşünüyorum.
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fantomasds 5 yıl
Dünyada ABD ve İsrailden sonra İHA yapan 3. ülkeyiz. Kendi saldırı helikopterimiz Atak devreye girecek. Altay savaş tankımız hazır. Kendi sniper ve piyade tüfeğimiz hazır. Lazer güdümlü füzelerimizi akıllı bomblarımızı üretiyoruz. Samur isimli nehir geçiş aracımız, yüzen dozerimiz için dünya ülkeleri sırada. Yeni nesil savaş uçağımızın kavramsal çalışması bitti. Savaş uçağı pilotları için eğitim uçağımız Hürkuş testleri geçti. Seri üretilecek. Hepsini burada saymaya kalksak yer yetmez. Bir siyasi görüşü sevmeyebilirsiniz ama Sezarın hakkını sezara verin bari.
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