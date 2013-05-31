Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DARPA, protez sistemler üzerinde duyusal geribildirim sağlayan yeni projeler geliştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DARPA, protez sistemler üzerinde duyusal geribildirim sağlayan yeni projeler geliştiriyor
ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA, birçok farklı alanda teknolojik gelişmelere imza atıyor. Hazırlanan son proje ise, protez kollar üzerinde duyusal geribildirim alınmasına imkan sağlıyor.
Herhangi bir nedenle kolu ya da bacağını kaybetmiş kişiler için oldukça faydalı olan protezler, kullanım açısından gün geçtikçe gerçeklerine daha çok yaklaşıyorlar. Hali hazırda hassas protez kol sistemleri geliştirilen DARPA'nın RE-NET (Sinir-Arabirim Teknolojisi) programı, hem kas hem de sinir sinyalleri sayesinde protezler üzerinden duyusal geri bildirim alınmasına imkan veriyor. Yani protezi kullanan kişi dokunduğu objeleri hissedebiliyor ve bu sayede çok daha etkili bir kullanım ortaya çıkıyor.
2016 yılına kadar araştırma/geliştirme sürecinin devam edeceği belirtilen proje kapsamında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. Özellikle ikinci sırada yer alan video, duyusal geri bildirim sisteminin ne kadar çok işe yaradığını rahatça gözler önüne serebiliyor.

http://www.engadget.com/2013/05/30/darpa-muscle-controlled-prosthetic-limb/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MALTHAEL 6 yıl en beğenilen
ALLAH uzuvlarını kaybetmiş ya da sakatların yardımcısı olsun . Umarım çok daha fazla geliştirirler bu teknolojiyi de insanlar rahat bir şekilde faydalanırlar .
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
madtech 6 yıl
İnşallah daha çok geliştirilir ve ihtiyacı olan kardeşlerimize devletimizin sgk yoluyla ücretsiz verilir .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaltek 6 yıl
VenatoR_
Deus ex human revolution.

tam ben de tek cümle ile onu yazacaktım :)
Zaten başka söze de gerek yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evetbenim 6 yıl
gereksiz bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kain061 6 yıl
Darpa hayrina birsey mi yapar..? savas teknolojisi ustune calisir durur bu da onla ilgili birseyin ilk adimlaridir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
Kötü yerlere çekilmesin de [>:]
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Proximity 6 yıl
Deus ex human revolution.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oltanoltan 6 yıl
Askeri alanda kullanılmaz umarım daha iyi yerlerde kullanılması isterim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
aşmış adamlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
Bu gelişme, uzak gelecekte Cyborg teknolojisinin tamami ile gerçeğe dönüşeceğinin önemli bir sinyali.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 6 yıl en beğenilen
ALLAH uzuvlarını kaybetmiş ya da sakatların yardımcısı olsun . Umarım çok daha fazla geliştirirler bu teknolojiyi de insanlar rahat bir şekilde faydalanırlar .
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Valar Dohaeris 6 yıl
Harika yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +70 sepulturgay +61 Bay Robot +57 frostburn +37 Mutlak.Sıfır +31 Askaparta +27 Johan Elmander +26 Wi Fi +23 oly1786 +21 dodofran +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1746 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, darpa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Ses Kartları Geri Döndü "Soundblaster Z - ZX ve ZXR" Test Masamızda 6 yıl AMD FX-4130 işlemci video inceleme "FX ailesinin dört çekirdekli ekonomik üyesi testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek
DonanımHaber
iPad artık kendi işletim sistemine
DonanımHaber
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim