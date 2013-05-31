DARPA, protez sistemler üzerinde duyusal geribildirim sağlayan yeni projeler geliştiriyor

ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA, birçok farklı alanda teknolojik gelişmelere imza atıyor. Hazırlanan son proje ise, protez kollar üzerinde duyusal geribildirim alınmasına imkan sağlıyor.

Herhangi bir nedenle kolu ya da bacağını kaybetmiş kişiler için oldukça faydalı olan protezler, kullanım açısından gün geçtikçe gerçeklerine daha çok yaklaşıyorlar. Hali hazırda hassas protez kol sistemleri geliştirilen DARPA'nın RE-NET (Sinir-Arabirim Teknolojisi) programı, hem kas hem de sinir sinyalleri sayesinde protezler üzerinden duyusal geri bildirim alınmasına imkan veriyor. Yani protezi kullanan kişi dokunduğu objeleri hissedebiliyor ve bu sayede çok daha etkili bir kullanım ortaya çıkıyor.

2016 yılına kadar araştırma/geliştirme sürecinin devam edeceği belirtilen proje kapsamında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. Özellikle ikinci sırada yer alan video, duyusal geri bildirim sisteminin ne kadar çok işe yaradığını rahatça gözler önüne serebiliyor.

http://www.engadget.com/2013/05/30/darpa-muscle-controlled-prosthetic-limb/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget