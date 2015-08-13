DARPA robotlara Jazz çalmayı öğretmek istiyor

ABD ordusu için yeni teknolojiler geliştirmekten sorumlu olan Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), robotlarla insanlar arasındaki farkı biraz daha kapatacak ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Robot teknolojileri konusunda önde gelen kurumlar arasında yer alan DARPA, robotların değişik davranış şekilleri karşısında vereceği anlık tepkileri ölçmek için robotlara Jazz müzik çalmayı öğretmek istiyor.



Bu amacına ulaşmak için Jazz sanatçısı ve bilgisayar programcısı olan Kelland Thomas öncülüğünde bir ekip kuran DARPA, tüm zamanların en iyi Jazz müzisyenlerinin kayıtlarından oluşan binlerce şarkılık bir veritabanı oluşturuyor. Çeşitli yapay zeka algoritmalarını kullanarak bu veritabanını inceleyen robotlar, yeni melodiler üretmek için en etkili metotları tespit etmeye çalışacaklar. Robotların ilk planda tamamen özgün melodiler ortaya çıkarması beklenmiyor olsa da, robotların yeni Jazz melodileri oluşturmak için farklı parçalardan hangi bölümleri seçeceklerine kendilerinin karar vereceği belirtiliyor.



Robotların yaratıcılıklarını arttırabilmek adına oldukça önemli bir proje olarak görülen bu çalışmanın başarılı olması halinde insanlar ve robotlar arasında uyum sağlanması adına önemli bir engelin aşılmış olacağı ifade ediliyor.



http://news.softpedia.com/news/darpa-wants-to-teach-robots-to-play-jazz-489045.shtml