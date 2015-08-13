Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DARPA robotlara Jazz çalmayı öğretmek istiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DARPA robotlara Jazz çalmayı öğretmek istiyor

  ABD ordusu için yeni teknolojiler geliştirmekten sorumlu olan Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), robotlarla insanlar arasındaki farkı biraz daha kapatacak ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Robot teknolojileri konusunda önde gelen kurumlar arasında yer alan DARPA, robotların değişik davranış şekilleri karşısında vereceği anlık tepkileri ölçmek için robotlara Jazz müzik çalmayı öğretmek istiyor.
 Bu amacına ulaşmak için Jazz sanatçısı ve bilgisayar programcısı olan Kelland Thomas öncülüğünde bir ekip kuran DARPA, tüm zamanların en iyi Jazz müzisyenlerinin kayıtlarından oluşan binlerce şarkılık bir veritabanı oluşturuyor. Çeşitli yapay zeka algoritmalarını kullanarak bu veritabanını inceleyen robotlar, yeni melodiler üretmek için en etkili metotları tespit etmeye çalışacaklar. Robotların ilk planda tamamen özgün melodiler ortaya çıkarması beklenmiyor olsa da, robotların yeni Jazz melodileri oluşturmak için farklı parçalardan hangi bölümleri seçeceklerine kendilerinin karar vereceği belirtiliyor.
 Robotların yaratıcılıklarını arttırabilmek adına oldukça önemli bir proje olarak görülen bu çalışmanın başarılı olması halinde insanlar ve robotlar arasında uyum sağlanması adına önemli bir engelin aşılmış olacağı ifade ediliyor.

http://news.softpedia.com/news/darpa-wants-to-teach-robots-to-play-jazz-489045.shtml Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yarrix 4 yıl
marsta swing konserimi vericekler ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
skynet 'e melodik boyut !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
robotlara bir yapay zeka yaparlarsa ve bunu kendi başlarına insana bağlı olmadan kullanırlarsa insanların yaptıgı her şeyi yaparlar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 4 yıl
Darpa deyince aklima hep lost geliyor.
Ne diziydi be


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 4 yıl
robotların yaratıcılıkları programlamalarla sınırlıdır ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Bilişim Hukuku - İnternet Girişimcilerine Tavsiyeler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim