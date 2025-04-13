Çelik yumruklar ringe çıkıyor: İlk robot boks maçı yolda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli robotik şirketi Unitree, teknoloji ve sporun sınırlarını zorlayan bir etkinlikle gündemde: Dünyanın ilk robot boks maçının çok yakında canlı yayınla izleyiciyle buluşacağı açıklandı. “Unitree Iron Fist King: Awakening!” başlıklı bir videoyla duyurulan etkinlikte, Unitree’nin insansı robotları kullanılacak. Hatta tanıtım videosunda bir robot ile insan da dövüştürüldü.

Robotlar ringe çıkıyor

İnsansı robotların boks müsabakası için firmanın 1,32 metre boyundaki G1 modellerinin kullanılacağı düşünülüyor. Bir başka seçenek de şirketin 1,8 metrelik H1 modeli. G1 modeli, yüksek hareket kabiliyeti, yapay zeka destekli kontrol sistemi ve çevik yapısıyla dikkat çekiyor.

Tanıtım videosunda G1’in bir insan rakibe karşı denge kaybı yaşadığı ama çabuk toparlandığı gözlemleniyor. Harekette halen insanlar kadar çevik olmasa da, gelişmiş sensör sistemiyle saldırıları algılayıp karşılık verebiliyor. Öte yandan aynı videoda iki robotun birbirine karşı yaptığı gösteri mücadelesi, bu teknolojik dövüşün bir ön izlemesi niteliğinde. Ancak izleyicilerin gözünden kaçmayan bir detay var: Robotlar sadece yumruk atmıyor, aynı zamanda tekme de atabiliyorlar.

Samsung’u akıllı ev robotu Ballie, nihayet satışa çıkıyor 3 gün önce eklendi

Geçtiğimiz Ocak ayında, şirketin G1, H1 ve H1-2 modelleri insan gibi dans eden robot performanslarıyla gündeme gelmişti. Bununla birlikte G1, H1 kadar büyük olmasa da hafifliği, katlanabilir yapısı ve 2 m/s’ye varan koşu hızıyla oldukça çevik bir platform sunuyor. G1, özellikle araştırmacılar ve hobi amaçlı kullanıcılar için tasarlanmış uygun fiyatlı bir model olarak öne çıkıyor. H1 ise daha büyük boyutları ve gelişmiş hesaplama gücüyle Unitree’nin amiral gemisi konumunda.

Robot boks ne zaman, nerede?

Unitree henüz kesin tarih ve saat bilgisini açıklamadı ancak dövüşün “bir ay içinde” gerçekleşeceği bildirildi. Etkinlik muhtemelen şirketin resmi platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Çelik yumruklar ringe çıkıyor: İlk robot boks maçı yolda