Samsung’u akıllı ev robotu Ballie, nihayet satışa çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yıllardır üzerinde çalıştığı ve ilk kez 2020 yılında tanıttığı sevimli ev robotu Ballie, sonunda kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. CES 2025’te tanıtımına dair ipuçları verilen Ballie’nin, bu yaz ABD’de satışa çıkacağı resmi olarak duyuruldu. Şirketin web sitesinde ön kayıt süreci şimdiden başlatılmış durumda.

Yuvarlak şeklinde tasarlanan ve iki tekerleğiyle evin içinde rahatça hareket edebilen Ballie, kişisel ev asistanı olarak konumlanıyor. Samsung’un yıllar içinde geliştirdiği robot, artık sadece şirin bir tasarımdan ibaret değil; bünyesinde projeksiyon cihazı, hoparlör, kamera ve mikrofon gibi donanımlarla adeta küçük bir yapay zeka merkezi haline geldi. Ballie, ev otomasyonunda Samsung’un SmartThings platformuyla entegre çalışabiliyor. Ancak Ballie’yi rakiplerinden ayıran esas nokta, yapay zeka gücüyle donatılmış olması.

Google Gemini ile güçlendirilmiş

Samsung, Ballie’yi gerçek anlamda akıllı hale getirmek için Google ile iş birliğine gitti. Google’ın çok modlu yapay zeka modeli Gemini, Ballie’ye entegre edilmiş durumda. Bunun yanı sıra, Samsung’un kendi büyük dil modelleriyle desteklenen sistem, Ballie’nin yalnızca sesli komutları değil, görüntüleri, çevresel verileri ve kamera kayıtlarını da anlayabilmesini sağlıyor.

Samsung’un açıklamasına göre Ballie, kullanıcıların ruh halini anlayarak önerilerde bulunabiliyor. Örneğin, “Yorgunum” dediğinizde Ballie, güvenilir kaynaklardan alınan önerilere dayanarak egzersiz tavsiyelerinde bulunabiliyor, uyku ortamınızı optimize edebiliyor veya uyku düzeninizi takip edebiliyor.

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Hatta üzerindeki kamera sayesinde kıyafet kombininiz hakkında yorum yapıp önerilerde bulunabiliyor. Ayrıca, bir duvara bilgi yansıtması, etkileşimli butonlar sunması ve kullanıcıların bu butonlara ayaklarıyla basabilmesi gibi yenilikçi etkileşim yöntemleriyle dikkat çekiyor. Bunlar ilgi çekici şeyler olsa da Samsung henüz Ballie’nin fiyatını açıklamadı. Önümüzdeki dönemde fiyat ve kesin çıkış tarihi belli olacaktır.

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