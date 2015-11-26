DARPA siber saldırılara karşı savunma sistemi geliştiriyor





Soğuk savaş döneminde ülkelerin dış tehditlere karşı savunma sistemleri geliştirdiğine şahit olmuştuk. Çeşitli radarlar, füze rampaları, acil uyarı altyapıları, uçaklar, helikopterler gibi pek çok alet edevatı bir araya getiren savunma sistemleri bugün dijital dünyada farklı enstrümanlarla karşımıza çıkıyor.





Özellik son yıllarda hükümet kurumlarının siber saldırıya uğramaları, ABD'nin savunma ajansı DARPA'yı harekete geçirdi ve RADICS adında yeni bir program başlatıldı. Saldırıların Hızlı Tespiti, Önlenmesi ve Karakteristikleştirilmesi şeklinde bir açılımı olan RADICS, sadece siber saldırılara karşı koymak değil ayrıca kritik altyapılardaki güvenlik tehditlerini de bertaraf etmeyi amaçlıyor.





DARPA kendi çalışmalarını yapan bir kurum olsa da genelde ihaleler yaparak büyük şirketlerin ve yeni girişimlerin projelerini satın alıyor. RADICS programında da üçüncü taraf firmalarla işbirliği yapılacak.





14 Aralık tarihinde düzenlenecek olan bir etkinlikte pek çok firma bir araya gelecek ve DARPA ile ne tür teknolojilerin gerekli olduğu konusunda fikir alışverişinde bulunacak. Ortaya çıkan projeler değerlendirilecek ve en iyiler hibe almaya hak kazanacak.





DARPA programın iskeletini bu şekilde oluşturduktan sonra, kritik öneme sahip kurumların bilgisayar altyapılarını programa dahil etmeye başlayacak ve adeta bir koruma kalkanı ile tüm kurumlar koruma altına alınacak. Programın fonksiyonel hale gelmesi için bir iki yıla ihtiyaç duyulduğu konuşuluyor. Bunun yanında Pentagon da kritik sistemleri korumak amacıyla bir erken uyarı sistemi hayata geçirmeyi planlıyor.

https://twitter.com/DARPA/statuses/669278599074209795