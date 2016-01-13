DARPA, sinyal bozuculardan etkilenmeyen haberleşme çipi geliştiriyor

Günümüzde savaşlarda göğüs göğüse çarpışmak yerine, çoğu zaman imkanlar ve teknolojiler karşı karşıya geliyor. Yeni savaş sahalarında ise Lazer silahları, casus drone'ların veri alışverişi yapmasını engellemek için parazit dalgalar yayan sistemleri ve mikrodalgalarla füzeleri binlerce kilometre öteden imha edebilen savunma mekanizmalarını görüyoruz. Bu teknolojilerin önemli bir kısmı da savaş teknolojisi denildiğinde akla gelen ABD savunma bakanlığına bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA)'dan geliyor.

Geçtiğimiz aylarda s avaş uçaklarının şifreli olarak haberleşebileceği bir altyapı üzerinde çalıştığını açıklayan DARPA bu kez benzer bir teknolojiyi tüm alanlarda kullanmaya hazırlanıyor. Yeni haberleşme çipi aynı elektromanyetik spektrum içerisinde şimdiye göre 10 kat daha hızlı haberleşebilme imkanı sunacak. Bu sayede bir saniye içerisinde 60 Milyon analog ve dijital veri (Neredeyse 1 TB/sn) taşınabilecek. Bu durumda düşmanın veriyi bozması ve tamamen etkisiz hale getirmesi oldukça zorlaşırken alıcı da bu özel çip ile birlikte veriyi çekip işlemek imkanına sahip olacak.

Şu an için 32 nm üretim sürecinde geliştirilen haberleşme çipi henüz savaş sahalarına inmek için hazır değil. Üretim sürecinin 14 nm seviyesine düşürülmesi ve bu sayede çipi kullanmak için gereken gücün düşürülmesi planlanıyor. Bu geçiş aynı zamanda performans konusunda da olumlu bir geri dönüş sağlayacak.

http://www.engadget.com/2016/01/13/darpas-developing-an-unjammable-communications-chip/?ncid=txtlnkusaolp00000595