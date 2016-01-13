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DARPA, sinyal bozuculardan etkilenmeyen haberleşme çipi geliştiriyor

ABD ordusu için savunma teknolojileri geliştiren DARPA'nın şifreli haberleşme üzerinde uzunca bir süredir çalıştığı biliniyordu. Kurum bu kez ise sinyal bozucu engelini aşmak istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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DARPA, sinyal bozuculardan etkilenmeyen haberleşme çipi geliştiriyor
 
Günümüzde savaşlarda göğüs göğüse çarpışmak yerine, çoğu zaman imkanlar ve teknolojiler karşı karşıya geliyor. Yeni savaş sahalarında ise Lazer silahları, casus drone'ların veri alışverişi yapmasını engellemek için parazit dalgalar yayan sistemleri ve mikrodalgalarla füzeleri binlerce kilometre öteden imha edebilen savunma mekanizmalarını görüyoruz. Bu teknolojilerin önemli bir kısmı da savaş teknolojisi denildiğinde akla gelen ABD savunma bakanlığına bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA)'dan geliyor.

Geçtiğimiz aylarda savaş uçaklarının şifreli olarak haberleşebileceği bir altyapı üzerinde çalıştığını açıklayan DARPA bu kez benzer bir teknolojiyi tüm alanlarda kullanmaya hazırlanıyor. Yeni haberleşme çipi aynı elektromanyetik spektrum içerisinde şimdiye göre 10 kat daha hızlı haberleşebilme imkanı sunacak. Bu sayede bir saniye içerisinde 60 Milyon analog ve dijital veri (Neredeyse 1 TB/sn) taşınabilecek. Bu durumda düşmanın veriyi bozması ve tamamen etkisiz hale getirmesi oldukça zorlaşırken alıcı da bu özel çip ile birlikte veriyi çekip işlemek imkanına sahip olacak.
Şu an için 32 nm üretim sürecinde geliştirilen haberleşme çipi henüz savaş sahalarına inmek için hazır değil. Üretim sürecinin 14 nm seviyesine düşürülmesi ve bu sayede çipi kullanmak için gereken gücün düşürülmesi planlanıyor. Bu geçiş aynı zamanda performans konusunda da olumlu bir geri dönüş sağlayacak. 

http://www.engadget.com/2016/01/13/darpas-developing-an-unjammable-communications-chip/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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ylmzsngl 3 yıl
Hem sinyali hem sinyal bozucuyu üretiyor. Her halükarda kazanan oluyorlar. Teknolojiye önem veren tüm toplumlar mutlaka faydasını görüyor. Tabi gönül isterdi ki silahlar gelişmesin, sağlık ve iletişim alanında sadece gelişseydi insanoğlu ama bu da çok büyük bir pazar kuşkusuz.
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fthkn 3 yıl
Yine savaş kültürü uygar dediğimiz yaşantılarımızı biçimlendirmeye devam ediyor. Şimdi uygarlığın ne olduğunu tartışmaya başlayabilirsiniz. Çünkü savaş kültürü bir ürün geliştiriyor ve bu şehirlerde uygar dediğimiz yaşantının vazgeçilmezi oluyor. Atom bombası ya da petrol gibi.
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MustafaC53 3 yıl
Bu askeri teknolojide sessiz bir devrim demektir.
Bu teknoloji 2.Dünya savaşında ingilizlerin radarı keşfetmesi kadar önemli bence.
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mesincır 3 yıl

Bombacıların eline kolay kolay geçmez bu teknoloji. Kablo döşemek yada ucuzundan canlı bomba kullanmak varken bunun peşinden koşmazlar. Bu daha çok yüksek çözünürlükte görüntü aktarmak için. Bir de yanlış hatırlamıyorsam İran bir Amerikan İHAsını hackleyip ele geçirmişti. Bunlara karşı olabilir.
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kımyasal 3 yıl
Hemen sevinmeyin Amerika bu teknolojiyi sadece kendine kullanır.Türkiye Aselsan-Bilkent Üniversitesi ile beraber kurulacak olan Çip fabrikasında kendi ''özel'' işlemcisini üretebilirse söz sahibi olabilir.
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V4LKyR 3 yıl
1 TB/sn veri aktarım hızı havada mı yani? Ne kadar bir mesafede?
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Jammer devri bitiyor. Askerimize ,polisimize karşı kullanılmaz inşallah.
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