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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DARPA'nın protez eli gerçeğine yakın "dokunma" hissiyatı sunmaya başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DARPA'nın protez eli gerçeğine yakın
 
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı ya da kısa adıyla DARPA, genelde askeri konularla gündeme geliyor ancak sivil amaçlı da birçok proje üzerinde aktif şekilde çalışma gösteriyor. Bu projelerin en önemlilerinden protez el sistemi, yapılan son testlerin de gösterdiği üzere artık gerçeğine oldukça yakın bir deneyim sunuyor.
DAPRA'nın başarılı şekilde test ettiği yeni protez el birimi, söylendiği kadarıyla kişilerin bir objeye dokunduğunu hissetmesine imkan tanıyor. Bu hissiyatı kablo ile direkt olarak beyne bağlı basınç hassasiyetine sahip tork motorları (Parmak uçlarında) ile yerine getiren protez el, herhangi bir objeye dokunulduğu zaman beynin belirlenen özel bölümüne elektrik sinyali gönderiyor ve böylece gerçeğe en yakın "dokunma hissiyatı" elde edilebiliyor.
Şimdilik tüm eli kapsamayan ve sıcaklık algılaması yapamayan protez el birimi üzerinde çalışamalar devam ediyor ancak buna rağmen engelli insanların hayatlarını çok daha kolay hale getirecek büyük bir adım olarak görülüyor.

http://www.engadget.com/2015/09/14/prosthetic-hand-restores-touch/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
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byakrep 4 yıl en beğenilen
Sıcaklık hissiyatıda eklenirse engelliler için devrim niteliğinde bir şey olur.
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kadirirdem 4 yıl
şuan için tek eksik sicaklık hissiyatı gibi duruyor bu gelirse devrim olur engelli kardeşlerimizin bizlerden bir eksiği kalmaz....
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murdocklawless 4 yıl
ben yakın gelecekte kök hücre ile uzuv veya organ geliştirme hadisesinin yapılacağını düşünüyorum. hiç gerek kalmayacak bu mekanik icadlara.
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BekirTemel 4 yıl
Bilim bunun için var,emeği geçen herkese teşekkür ederim.
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DH Misafiri 4 yıl
Bu bilimsel bir şaheser resmen, organik elden pekte farkı olmayan protez el.
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byakrep 4 yıl en beğenilen
Sıcaklık hissiyatıda eklenirse engelliler için devrim niteliğinde bir şey olur.
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