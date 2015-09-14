DARPA'nın protez eli gerçeğine yakın "dokunma" hissiyatı sunmaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Projeleri Ajansı ya da kısa adıyla DARPA, genelde askeri konularla gündeme geliyor ancak sivil amaçlı da birçok proje üzerinde aktif şekilde çalışma gösteriyor. Bu projelerin en önemlilerinden protez el sistemi, yapılan son testlerin de gösterdiği üzere artık gerçeğine oldukça yakın bir deneyim sunuyor.

DAPRA'nın başarılı şekilde test ettiği yeni protez el birimi, söylendiği kadarıyla kişilerin bir objeye dokunduğunu hissetmesine imkan tanıyor. Bu hissiyatı kablo ile direkt olarak beyne bağlı basınç hassasiyetine sahip tork motorları (Parmak uçlarında) ile yerine getiren protez el, herhangi bir objeye dokunulduğu zaman beynin belirlenen özel bölümüne elektrik sinyali gönderiyor ve böylece gerçeğe en yakın "dokunma hissiyatı" elde edilebiliyor.

Şimdilik tüm eli kapsamayan ve sıcaklık algılaması yapamayan protez el birimi üzerinde çalışamalar devam ediyor ancak buna rağmen engelli insanların hayatlarını çok daha kolay hale getirecek büyük bir adım olarak görülüyor.

http://www.engadget.com/2015/09/14/prosthetic-hand-restores-touch/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi