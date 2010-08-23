IDC: AMD'nin sunucu pazarındaki payı %6.5'a kadar geriledi

Bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin yeni raporuna göre AMD, dizüstü bilgisayar pazarındaki ilerlemesine rağmen sunucu pazarında ciddi kayıplar yaşıyor. Açıklanan rakamlara göre Intel'in sunucu pazarındaki payı bir önceki yıla göre %89.9 seviyesinden %93.5'e kadar çıkarken, AMD ise %10.1'den %6.5'e kadar gerilemiş durumda.

AMD'nin yaşadığı pazar payı kaybında, Opteron 6000 serisine yavaş geçiş yapılması ve Intel'in 32nm Westmere ile 45nm Nehalem EX işlemcileriyle elde ettiği başarının etkili olduğu belirtiliyor. 12 çekirdekli Magny Cours serisi işlemcileri yeni yeni yaygınlaşan AMD cephesinde ise asıl beklenen gelişme ise Bulldozer tabanlı Opteron (Interlagos) işlemcileri.