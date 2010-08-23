Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC: AMD'nin sunucu pazarındaki payı %6.5'a kadar geriledi

8 yıl
4,9b
1
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin yeni raporuna göre AMD, dizüstü bilgisayar pazarındaki ilerlemesine rağmen sunucu pazarında ciddi kayıplar yaşıyor. Açıklanan rakamlara göre Intel'in sunucu pazarındaki payı bir önceki yıla göre %89.9 seviyesinden %93.5'e kadar çıkarken, AMD ise %10.1'den %6.5'e kadar gerilemiş durumda.

AMD'nin yaşadığı pazar payı kaybında, Opteron 6000 serisine yavaş geçiş yapılması ve Intel'in 32nm Westmere ile 45nm Nehalem EX işlemcileriyle elde ettiği başarının etkili olduğu belirtiliyor. 12 çekirdekli Magny Cours serisi işlemcileri yeni yeni yaygınlaşan AMD cephesinde ise asıl beklenen gelişme ise Bulldozer tabanlı Opteron (Interlagos) işlemcileri.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -5- 8 yıl Seagate Momentus XT Hybrid Disk video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim