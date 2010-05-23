IDC: Bu yıl 7.6 milyon tablet bilgisayar satılacak

Apple iPad ile hız kazanan tablet bilgisayar pazarı, Nvidia Tegra 2 tabanlı modellerin satışa sunulmasıyla birlikte marka ve model çeşitliliği açısından, daha önce olmadığı kadar sert bir mücadele alanına dönüşecek. Kimi analistler tarafından, netbook'ları bitireceği iddia edilen tablet bilgisayar pazarı, bağımsız araştırma kuruluşu IDC'nin tahminlerine göre bu yıl 7.6 milyon adetlik satış rakamına ulaşacak. Daha ilk ayında 1 milyondan fazla satan ve uluslararası bublunabilirliğin yaygınlaşmasıyla birlikte satış rakamlarını ciddi şekilde arttırması beklenen iPad ve rakip cihazların uzun vadede satışlarını iyice arttıracağını belirten IDC, 2014 yılında 46 milyon tablet bilgisayar satılacağını öngörüyor. 2010-2014 dönemi için yıllık büyüme oranının %57.4 olacağını tahmin eden IDC, bu çalışmasına henüz çok az sayıda olan x86 tabanlı tabletleri katmadığını açıkladı yani pazarın genel performansı dikkate alındığında satış rakamları ifade edilen değerlerin biraz daha üzerinde olacak gibi görünüyor.
IDC'nin yeni çalışması, sistem üreticilerinin tablet bilgisayar pazarına olan ilgisine de açıklık getiriyor zira yıllık %57.4 büyüme oranı, ekonomik krizle yavaşlayan bilgisayar pazarı için oldukça iddialı bir rakam olarak değerlendiriliyor.
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iPad şu anda Amerika'da haftada 200.000 adet ortalama satış yapıyor. Bu da ayda 800.000 adet eder. Bir de diğer ülkelerde de satışa çıktığında bu çok rahat 300-350 bin adedi bulur haftada.
Yıl sonuna kadar iPad'in en az 8 milyon adet satabileceğine düşünüyorum ben.
hocam iPad için 7 milyon civarı çok iddialı bir rakam olur bence, satış grafiği elbette düşecektir ilerleyen haftalarda. Bence 5 milyon bile çok ama çok büyük bir başarı olur
1100 TL civarında olursa Türkiye'de bir tane de ben alacağım