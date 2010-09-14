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IDF 2010: Intel, akıllı televizyonlar için Atom CE 4200 işlemcisini hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,2b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDF 2010: Intel, akıllı televizyonlar için Atom CE 4200 işlemcisini hazırladı
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Intel devam etmekte olan IDF 2010 etkinliğinde, başta yeni nesil akıllı televizyonlar olmak üzere internete bağlı tüketici elektroniği çözümleri için hazırladığı Groveland kod adlı Atom CE 4200 işlemcisini duyurdu. Yongada sistem (SoC) formunda olan yani temel komponentleri üzerinde barındıran yeni işlemci 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı.

Elde ettiğimzi bilgilere göre 1.2GHz'de çalışan Atom CE 4200, 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Üzerinde entegre NAND flash kontrolcüsü bulunan ve DDR2/DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemci, son dönemin en popüler cihazları arasında yer alan 3D TV'ler için 3D desteği sunuyor ve 1080p videoları oynatabileceği bildiriliyor.

İleri kullanım modelleri için H.264 kodlayıcıya da sahip olan yeni Atom CE 4200 işlemcisini ilk etapta Samsung, Technicolor, ADB ve Sagemcom firmalarının kullanacağı açıklandı.

IDF 2010: Intel, akıllı televizyonlar için Atom CE 4200 işlemcisini hazırladı
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Intel, akıllı televizyonlar için Atom CE 4200 işlemcisini hazırladı
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Intel, akıllı televizyonlar için Atom CE 4200 işlemcisini hazırladı
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icg 9 yıl
vestel'i bekliyoruz, bu tür televizyonlar tam işi..
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Batuist 9 yıl
aslında o 3D plazma TVlerin kasasına çok rahat bir notebook donanımı sığar.. süper bir media center TV yapabilirler ama yapan yok.. şimdi bu minik işlemcilerden oluşan sistemleri TVlere sokma niyetindeler..
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Kumandan 9 yıl
Geç bile kalındı bu iş için ama çift çekirdekli modellerde gelecektir. Ayrıca nVidia'nında sanırım bu yönde çalışmaları vardı. Cpu+Gpu çözümler daha başarılı olabilir kanımca ...
3D + Led
400 Hz
Bluray player
1080p decoder/recorder (1-2 Tb Hdd)
DVB-S
WiFi
USB 3.0
Bunlara bağlı olarak x86 mimarisine uygun bolca işletim sistemlerini de kullanıcılar dilediği gibi yüklerse, tadından yenmez :)
Apple Store gibi TvApp Store'lar uzak değil gibi ...
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