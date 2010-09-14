IDF 2010: Intel, akıllı televizyonlar için Atom CE 4200 işlemcisini hazırladı

Intel devam etmekte olan IDF 2010 etkinliğinde, başta yeni nesil akıllı televizyonlar olmak üzere internete bağlı tüketici elektroniği çözümleri için hazırladığı Groveland kod adlı Atom CE 4200 işlemcisini duyurdu. Yongada sistem (SoC) formunda olan yani temel komponentleri üzerinde barındıran yeni işlemci 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı.

Elde ettiğimzi bilgilere göre 1.2GHz'de çalışan Atom CE 4200, 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Üzerinde entegre NAND flash kontrolcüsü bulunan ve DDR2/DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemci, son dönemin en popüler cihazları arasında yer alan 3D TV'ler için 3D desteği sunuyor ve 1080p videoları oynatabileceği bildiriliyor.

İleri kullanım modelleri için H.264 kodlayıcıya da sahip olan yeni Atom CE 4200 işlemcisini ilk etapta Samsung, Technicolor, ADB ve Sagemcom firmalarının kullanacağı açıklandı.