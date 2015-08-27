DH Ölücüler derneğinin son bombası: Getir uygulaması

Donanımhaber sıcak fırsatlar ekibi kampanyaları takip etmeye devam ediyor. Üyelerimizden kasamak5656, Getir ismindeki sipariş uygulamasındaki kampanyayı diğer üyelerle paylaşarak sıcak fırsatlar takipçilerini sevindirdi. 15 Liralık dondurma siparişlerini ücretsiz olarak gönderen uygulama şimdilik yalnızca İstanbul içerisine gönderim yapabiliyor.





Sıcak fırsatlar bölümüne ulaşmak için :



Getir forum konusu : http://forum.donanimhaber.com/m_109445553/tm.htm Donanımhaber ofisi olarak biz de ölücüler derneği sayesinde dondurmalarımızı yedik :) Sıcak fırsatlar konusu ise 100 mesajı ve 3600 görüntülenmeyi aşmış durumda. 1500'den fazla çevrim içi üyenin takip ettiği Sıcak Fırsatlar forumu bu tarz kampanyalarda kısa sürede reaksiyon göstererek fenomen haline dönüştü. Hatta bu bölümde kullanıcıların oluşturduğu "Donanımhaber Ölücüler Derneği" adında absürd bir kullanıcı grubu bulunuyor.Sıcak fırsatlar bölümüne ulaşmak için : http://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm