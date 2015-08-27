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DH Ölücüler derneğinin son bombası: Getir uygulaması

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
15,1b
1
153
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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DH Ölücüler derneğinin son bombası: Getir uygulaması
 
Donanımhaber sıcak fırsatlar ekibi kampanyaları takip etmeye devam ediyor. Üyelerimizden kasamak5656, Getir ismindeki sipariş uygulamasındaki kampanyayı diğer üyelerle paylaşarak sıcak fırsatlar takipçilerini sevindirdi. 15 Liralık dondurma siparişlerini ücretsiz olarak gönderen uygulama şimdilik yalnızca İstanbul içerisine gönderim yapabiliyor.
Sıcak fırsatlar konusu ise 100 mesajı ve 3600 görüntülenmeyi aşmış durumda. 1500'den fazla çevrim içi üyenin takip ettiği Sıcak Fırsatlar forumu bu tarz kampanyalarda kısa sürede reaksiyon göstererek fenomen haline dönüştü. Hatta bu bölümde kullanıcıların oluşturduğu "Donanımhaber Ölücüler Derneği" adında absürd bir kullanıcı grubu bulunuyor.

Sıcak fırsatlar bölümüne ulaşmak için : http://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm

 
Donanımhaber ofisi olarak biz de ölücüler derneği sayesinde dondurmalarımızı yedik :)
DH Ölücüler derneğinin son bombası: Getir uygulaması
 

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cancan_burak 4 yıl en beğenilen
Mevcut konu var.Lütfen arama yapmadan konu açmayın
2 Yanıt Yanıtla +265
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Havya Makinesi 4 yıl
admin buysa üye napsın
1 Yanıt Yanıtla +94
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kasamak5656 4 yıl
Oha ünlü oldum


Bölüm yöneticisi olmam gerekiyor sanirsam?
2 Yanıt Yanıtla +67
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Erwin-Rommel 2 yıl
İsler tıkırında.
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ugurkiller 2 yıl
hortullah
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snomask 2 yıl
oha konu hortmuş. getir çalışanı herhalde!
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Süpersperm 3 yıl
Sabah 25/5 ödedim gayet hızlı geldi (Maltepe)
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folkeyno 3 yıl
Bende "Götür" uygulamasi gelistirip getirdiklerini parayla götürecem.
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sevket279 3 yıl
Getir uygulamasından BKM ile alışveriş yapana 30 tl lik alışveriş 10 TL di 2 gün önce baktıgımda
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Korkusuz Üye 3 yıl
Adamlar 1 yıldır hizmet ağımızı genişleticez diyip duruyorlar , 1 mahalle bile eklediklerini sanmıyorum.
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mctky 3 yıl Korkusuz Üye
Korkusuz Üye
Adamlar 1 yıldır hizmet ağımızı genişleticez diyip duruyorlar , 1 mahalle bile eklediklerini sanmıyorum.

Çok yeri eklediler mesela esenler mesela Yeşilpınar...
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ersind3 2 yıl Korkusuz Üye
Korkusuz Üye
Adamlar 1 yıldır hizmet ağımızı genişleticez diyip duruyorlar , 1 mahalle bile eklediklerini sanmıyorum.

Esenyurt birkac ay öncesine kadar yoktu fakat suan mevcut
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abdulhalim-2145 3 yıl
yaz beni başkan 9 lira mouse satıyolardı 9 taksit yapın dedim ayda 1 lira ödim dedim hayır dediler vazgeçtim
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Matthew Murdock 4 yıl
3 parti aldim bu gun
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mdemirbozan57 4 yıl
mezardan çıkarıyoruz bi daha öldürüyoruz derken şifreleri girmeyi unutmayın son gün 30 ağustos. bedavadan bedava porsche çıkarsa tam mezarcı oluruz
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Don Quilote 4 yıl
Geç haberimiz oldu be
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Okisht 4 yıl Don Quilote
Valla az önce birileri daha söyledi ofisten bizim
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