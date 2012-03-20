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DH Özel: AMD'den iki yeni FX işlemci geliyor

7 yıl
12,2b
1
75
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ikinci çeyrekte piyasaya sürmek üzere iki yeni FX işlemci modeli üzerinde çalışıyor. Elimize ulaşan detaylara göre, Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemci ailesinin yeni temsilcileri dört çekirdekli FX-4130 ve altı çekirdekli FX-6130 modelleri olacak. Her ikisi de 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3+ formundaki işlemcilerden FX-4130, standart olarak 3.8GHz'de görev yapıyor ve TurboCore 2.0 teknolojisi ile 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 4MB olan işlemci benzer şekilde 4MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Isıl tasarım gücü 125 Watt olan işlemcinin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
AMD'nin sunmayı planladığı diğer yeni modeli FX-6130 ise standart olarak 3.6GHz'de çalışıyor ve TurboCore 2.0 teknolojisi ile 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 6MB Seviye 2 ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen işlemcinin ısıl tasarım gücü 125 Watt. FX-4130 modeli gibi fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı işlemci ikinci çeyrekte raflardaki yerini almış olacak. FX-4130 ve FX-6130, AMD'nin Piledriver çekirdek tasarımını (güncellenmiş Bulldozer) temel alan FX Next kod adlı yeni nesil FX işlemci ailesi öncesinde mevcut serinin son modellerinden olacak gibi görünüyor. 
DH Özel: AMD'den iki yeni FX işlemci geliyor
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italyanaygiri 7 yıl en beğenilen x345698x
beray07
Tırt

arkadasa intel para veriyor.
2 Yanıt Yanıtla +16
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abdulmusavvir 7 yıl
Merpazar'ın elinde hiç yeni mal yok, seneler öncesinin anakartları, 2-3 sene önce Ankara'da Kasırga Bilgisayar var gittim istedim 2 haftaya getirdiler, ama Epia anakartların ana toptancısı kim bilmiyorum, illaki kodamanlardan biri yakın zamana kapacaktır, bunu küçük esnafa yedirmezler. Sağlam iş yaparlarsa Türkiye'de intele de AMD'ye de fena vurabilirler, tabi rekabet bu, amd falan da boş durmayacaktır.
Merpazar'ın elinde hiç yeni mal yok, seneler öncesinin anakartları, 2-3 sene önce Ankara'da Kasırga Bilgisayar var gittim istedim 2 haftaya getirdiler, ama Epia...
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telliibrahim 7 yıl
En kötü işlemciyi de yapsa bu fiyat politikası ve soket uyumu sürdüğü sürece amd var olmaya devam eder. Bir intel sistem topladım zamanında, sonra 1156 pin 1155 olmuş, hadi anakartı değiştir işlemci ve anakart zaten tuzlu, pentium takıp başka işte kullanayım dedim o da 775 pinmiş, intel tek eşlilik ilkesini uyguluyor herhalde her işlemci yalnız kendi anakartıyla kullanılabilir gibi. Amd de sempron 140 taktığım karta fx de takabiliyorsam, hatta eski athlon 64ü dahi aynı karta takabiliyorsam, intel amdyi bitiremez.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Programcılıkla işlemcinin çok alakası var, Autocad, PhotoShop, After Effect, Softimage, direkt olarak yazılımcı yada programcı olarak nitelenenlerin kullandıkları ana 3 program C+, Delphi ve Visual Basic'de dahil olmak üzere hepsi güçlü işlemcilerde kullanılması gereken yazılımlardır, talebe bile zayıf işlemciyle kullanmaya kalksa İllallah eder.
soar.kerrigan, bu başlık açıldığından beridir edepsizliğini millet görmezden geliyor, atıp tutup yalan dolan şeyler yazıyorsun, delidir heralde diyip cevap vermiyoruz, defol git, banlattırma kendini.
1 Yanıt Yanıtla
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soar.kerrigan 7 yıl hayyam_karadenizli
saitouhajime

Programcılıkla işlemcinin çok alakası var, Autocad, PhotoShop, After Effect, Softimage, direkt olarak yazılımcı yada programcı olarak nitelenenlerin kullandıkları ana 3 program C+, Delphi ve Visual Basic'de dahil olmak üzere hepsi güçlü işlemcilerde kullanılması gereken yazılımlardır, talebe bile zayıf işlemciyle kullanmaya kalksa İllallah eder.

soar.kerrigan, bu başlık açıldığından beridir edepsizliğini millet görmezden geliyor, atıp tutup yalan dolan şeyler yazıyorsun, delidir heralde diyip cevap vermiyoruz, defol git, banlattırma kendini.

Hmmm evet c dilleri. O kadar insan kullaniyorki parmaklarimi gecebiliyor. Diger dediklerinin ne oldugunu biliyorsundur onlara zaten bisey diyen yok.

Haha abi banlatma plzzz plzzz lutfen banlatma. Yalvariyorum banlatma. Lutfennnn!
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p8p67b3 7 yıl
intel uyumaya devam etsin bakalım
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gacvokem 7 yıl
ne çok mühendis var memlekette anca yorum yapsınlar başkada birşey yok
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1963bursa 7 yıl
Ofis için çift çekirdek Via Nano X2 L4350E'li bilgisayarlar yeterli, 1.8 Ghz, 40nm, 27 watt, fansız. 4 çekirdekli modeller için fiyat karşılaştırmam lazım, kimsenin listesinde rastlamadım, sormadan fiyat vermiyorlar anlaşılan. X2'leri bulma da sıkıntı çıkacağını sanmıyorum, illaki birileri satar.
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MxFxOx 7 yıl
Amd Buldozeri bıraksa iyi olacak yeni işlemciler yerine mevcut işlemcilere 100 tl falan indirim yapsa sadece türkiye'de yok satar aradaki fark kurtarmıyor
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MxFxOx 7 yıl
isimlendirmeleri daha kolay yapsalar hem intel hemde amd kafa karıştırıcı olmaya başladı alt üst modeller tapik edemiyorum matematik problemi gibi birilerin formule etmesi gerekiyor hızı neymiş cache kaç falan anlamak zor
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hayyam_karadenizli 7 yıl
L4800E gerek yok illaki, EPIA-M910-12Q bulsam ben onu da alırım her işimi de görür, üstündeki işlemci 27 watt, 4 çekirdek ve fansız, mini-ITX kasada bu devrim yani, mesele bulmakta. Via Nano L4800E işlemcili bir sistemi de Türkiye'de sattırmazlar, inteli mi batıracaksınız? intel ne satacak o zaman?
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abdulmusavvir 7 yıl
Merpazar'ın elinde hiç yeni mal yok, seneler öncesinin anakartları, 2-3 sene önce Ankara'da Kasırga Bilgisayar var gittim istedim 2 haftaya getirdiler, ama Epia anakartların ana toptancısı kim bilmiyorum, illaki kodamanlardan biri yakın zamana kapacaktır, bunu küçük esnafa yedirmezler. Sağlam iş yaparlarsa Türkiye'de intele de AMD'ye de fena vurabilirler, tabi rekabet bu, amd falan da boş durmayacaktır.
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hacı.basat 7 yıl
Bulamazsınız, yurtdışından alabilen varsa belki, buradan en fazla tahminim EPIA-M910-12Q bulabilirsiniz yine 4 çekirdekli, onu da bekletirler, ben en son merpazar'dan aldım, adamlardan memnun değilim haberiniz olsun yani. Stoklarında intel anakartlar çakmış zannımca.
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