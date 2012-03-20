DH Özel: AMD'den iki yeni FX işlemci geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD ikinci çeyrekte piyasaya sürmek üzere iki yeni FX işlemci modeli üzerinde çalışıyor. Elimize ulaşan detaylara göre, Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemci ailesinin yeni temsilcileri dört çekirdekli FX-4130 ve altı çekirdekli FX-6130 modelleri olacak. Her ikisi de 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3+ formundaki işlemcilerden FX-4130, standart olarak 3.8GHz'de görev yapıyor ve TurboCore 2.0 teknolojisi ile 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 4MB olan işlemci benzer şekilde 4MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Isıl tasarım gücü 125 Watt olan işlemcinin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
AMD'nin sunmayı planladığı diğer yeni modeli FX-6130 ise standart olarak 3.6GHz'de çalışıyor ve TurboCore 2.0 teknolojisi ile 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 6MB Seviye 2 ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen işlemcinin ısıl tasarım gücü 125 Watt. FX-4130 modeli gibi fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı işlemci ikinci çeyrekte raflardaki yerini almış olacak. FX-4130 ve FX-6130, AMD'nin Piledriver çekirdek tasarımını (güncellenmiş Bulldozer) temel alan FX Next kod adlı yeni nesil FX işlemci ailesi öncesinde mevcut serinin son modellerinden olacak gibi görünüyor.
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arkadasa intel para veriyor.