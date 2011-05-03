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DH Özel: AMD'nin Bulldozer işlemcileri için resmi lansman tarihini açıklıyoruz

8 yıl
20,6b
1
44
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com olarak yine bir ilki gerçekleştiriyor ve AMD'nin beş yıldır merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri için "resmi" çıkış tarihini açıklıyoruz. Aralık ve Ocak aylarında yine dünyada ilk defa AMD'nin resmi performans öngörülerini yayınladığımız Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için artık geri sayım başlamış durumda.

Haberimizde yer alan görselden de anlaşılabileceği üzere önümüzdeki Haziran ayı belki de AMD için tüm zamanların en yoğun dönemi olarak tarihe geçecek. Çok sayıda etkinlik planlayan AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerine ek olarak L1ano kod adlı Fusion işemcilerini ve VISION 2011 kapsamında yeni platformlarını lanse edecek.

DH Özel: AMD'nin Bulldozer işlemcileri için resmi lansman tarihini açıklıyoruz
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AMD için lansman dizisi 1 Haziran ile birlikte başlayacak. Asya'nın en büyük teknoloji etkinliği olan Computex fuarının ikinci günü hem Fusion L1ano işlemcilerini içeren masaüstü ve mobil platformlar tanıtılacak hem de Bulldozer FX işlemcileri için hazırlanan 900 serisi yeni yonga setleriyle birlikte VISION 2011 yapılanmasının detayları açıklanacak.

Donanım tutkunları için asıl gelişme ise oyun dünyasının en önemli etkinliği olan E3 Fuarı'nda gerçekleşecek. Las Vegas'da düzenlenen etkinlik kapsamında, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemciler, yeni logolar, yeni işlemci markası, Soket AM3+ platformu, 900 serisi çipsetler ve yeni anakartların resmi geçit törenine tanık olacağız.

DH Özel: AMD'nin Bulldozer işlemcileri için resmi lansman tarihini açıklıyoruz
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13 Haziran'da ise doğrudan son kullanıcılar için olmasa da endüstri için önem taşıyan bir etkinlik gerçekleştirilecek; AMD Fusion Geliştiriciler Zirvesi. Fusion işlemicilerinin, x86 mimarisini temel alan geleneksel işlemcilerden farklı olduğunu dile getiren AMD, etkinlik kapsamında yeni işlemciler ve bu işlemcilerin yarattığı yeni ekosistem üzerinde duracak.

Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nden hemen bir gün sonra yeni bir etkinlik daha olacak. Bu etkinlik kapsamında AMD, özellikle Fusion tabanlı yeni platformlarını lanse edecek. Computex 2011'deki tanıtımın daha büyüğünü gerçekeleştirecek olan firma, L1ano kod adlı Fusion işlemcierin masaüstü ve mobil versiyonları ile VISION 2011'i tanıtacak.


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syler23 8 yıl en beğenilen
karşılaştırmalı testlerle günlük kullanım arasında bence fark var. oyüzden milyonlarca lirayı intel e ve hergün çıkardığı yeni soket yapısına ödemek yerine buldozer alırım uzun süre kullanırım.. ve bunu bi çok kullanıcının yapacağından da eminim..
karşılaştırmalı testlerle günlük kullanım arasında bence fark var. oyüzden milyonlarca lirayı intel e ve hergün çıkardığı yeni soket yapısına ödemek yerine buld...
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spaydix 8 yıl
bekliyoruz gelsin 4 çekirdek amd 4 çekirdek intel karşılaştırma testleri hadi bakalım
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oem84 8 yıl
haberi ilk DH den alıp yabancı sitelerde tekrar DH logolu resimler görmek gerçekten hoş

artık yabancı sitelerde alışmış ki onlarda kısaltarak [DH] yazıyor kaynaklarına

overclock.net/...
haberi ilk DH den alıp yabancı sitelerde tekrar DH logolu resimler görmek gerçekten hoşartık yabancı sitelerde alışmış ki onlarda kısaltarak [...
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asilturk4646 7 yıl
Resmi Cıkış Tarihi Belli Değilmi?
Ne Zaman Alabiliriz?
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Wabbajack 8 yıl
Sevgililer gününde s.b. e gönderme yapan firma böyle bir hata yapmaz yapma ihtimali batma riskinden daha az:DD
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WinteR 8 yıl
Intel, yarın yılın en önemli teknolojik duyurusunu yapacakmış.
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SVSTRGMR 8 yıl
TEBRİKLER DH
overclock.net/...
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Wabbajack 8 yıl
lvlono
İlk nesil Bulldozerlere balıklama atlamamak gerektiğini, Sandy Bridge B2 revizyon anakartlardan öğrenmişizdir umarım. Telafisi olacaktır elbet ama neden uğraşILSIN ki değilmi. Sistem değişikliği yapMAMA tarihi iyice yaklaştı galiba :)

Bahsettiğin firma Amd biliyorsun değilmi:))
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DigitalWorld 8 yıl
_AuRoN_

lvlono

İlk nesil Bulldozerlere balıklama atlamamak gerektiğini, Sandy Bridge B2 revizyon anakartlardan öğrenmişizdir umarım. Telafisi olacaktır elbet ama neden uğraşILSIN ki değilmi. Sistem değişikliği yapMAMA tarihi iyice yaklaştı galiba :)



Bahsettiğin firma Amd biliyorsun değilmi:))



İlk seri Phenom ları da çıkaran AMD biliyorsun değil mi?
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lvlono 8 yıl
İlk nesil Bulldozer'lere balıklama atlamamak gerektiğini, Sandy Bridge B2 revizyon anakartlardan öğrenmişizdir umarım. Telafisi olacaktır elbet ama neden uğraşILSIN ki değilmi. Sistem değişikliği yapMAMA tarihi iyice yaklaştı galiba :)
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DH Misafiri 8 yıl
Kendi kendime "ülkemizden bir donanım sitesi dünyada ilk defa bilgi verecek deseler inanır mıydım" diye soruyorum ve siz değerli Donanım Haber ekibi haberlerinizle bunu bana ispatladınız. Kullandığımız bilgisayar donanımlarını üretmeyen Türkiye, bu donanımlarla ilgili haberlerde dünyanın ilgi odağı olmaya başladı. Bravo!!!
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GUERRA 8 yıl
evet çok iddialılar.
inşallah sb'yi performansta geçen ve fiyatta daha rekabetçi bir işlemci çıkar. intel de alsam, amd de alsam anakartı değiştireceğim için, en iyi performansı, en ucuza almanın yoluna bakıyorum. bu da rekabetten geçiyor.
kısaca, ben ulaşamasam da intel veya önceki amd lerde fiyat düşüşlerine yol açmasını dilerim.
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VMTX 8 yıl
açıkçası ben bu işlemciden performans açısından pek birşey beklemiyorum.çünkü amd nin işlemci bölümü son zamanlarda hiçte başarılı işlemciler tasarlayamıyor.bunun büyük sebebi maliyet sıkıntıları olduğunu düşünüyorum.
yinede hiç belli olmaz.belki durum tıpkı ekran kartı bölümünün hd4000 serisinde yakaladığı başarı gibi de olabilir.aslına bakarsanız anlam veremediğim bir biçimde amd kullanıcıların beklentilerini yükseltiyor.böyle yaparak aslında çok büyük risk almış durumda.eğer performans düşük çıkarsa ki reklam resmindeki terminator resminden çok yüksek olacakmış edası var ozaman amd uzunca bir süre bu işin belası ile uğraşır.hatta performans düşük olupta sandy bridge ile boy ölçüşemez ise ben intel yerine olcam işlemcilerin ismini bu afişe yönelik john conor olarak değişirim.
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Wabbajack 8 yıl
Haziran ayı lansman ayı olucak ozaman Türkiye ye nezaman gelir acaba?Beklemeye takatim kalmadı Buldozerrrrr :D
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Satışa ne zaman sunulacak peki.
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VideOyun 8 yıl
AMD bu işlemcilere öyle reklam yaptıki son 1 yıldır bu işlemciyi bekler olduk.Eğer performans olarak balon çıkarsa sittin sene bu lekeyi çıkaramaz üstünden
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uGürkan. 8 yıl
öyle acele etmesine gerek yok yıllardır bekleniyor nede olsa. acele işe şeytan girecekse bekleriz bi 5 sene daha


bu arada hakikaten yukarıda arkadaşın verdiği link hoşuma gitti.. DH logolu haberler...
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alpa07 8 yıl
amd sizin siteyi banlayabilir :D :D :D nedir sizden çektiğimiz diyee
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