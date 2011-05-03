DH Özel: AMD'nin Bulldozer işlemcileri için resmi lansman tarihini açıklıyoruz

Donanimhaber.com olarak yine bir ilki gerçekleştiriyor ve AMD'nin beş yıldır merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri için "resmi" çıkış tarihini açıklıyoruz. Aralık ve Ocak aylarında yine dünyada ilk defa AMD'nin resmi performans öngörülerini yayınladığımız Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için artık geri sayım başlamış durumda.

Haberimizde yer alan görselden de anlaşılabileceği üzere önümüzdeki Haziran ayı belki de AMD için tüm zamanların en yoğun dönemi olarak tarihe geçecek. Çok sayıda etkinlik planlayan AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerine ek olarak L1ano kod adlı Fusion işemcilerini ve VISION 2011 kapsamında yeni platformlarını lanse edecek.

AMD için lansman dizisi 1 Haziran ile birlikte başlayacak. Asya'nın en büyük teknoloji etkinliği olan Computex fuarının ikinci günü hem Fusion L1ano işlemcilerini içeren masaüstü ve mobil platformlar tanıtılacak hem de Bulldozer FX işlemcileri için hazırlanan 900 serisi yeni yonga setleriyle birlikte VISION 2011 yapılanmasının detayları açıklanacak.

Donanım tutkunları için asıl gelişme ise oyun dünyasının en önemli etkinliği olan E3 Fuarı'nda gerçekleşecek. Las Vegas'da düzenlenen etkinlik kapsamında, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemciler, yeni logolar, yeni işlemci markası, Soket AM3+ platformu, 900 serisi çipsetler ve yeni anakartların resmi geçit törenine tanık olacağız.

13 Haziran'da ise doğrudan son kullanıcılar için olmasa da endüstri için önem taşıyan bir etkinlik gerçekleştirilecek; AMD Fusion Geliştiriciler Zirvesi. Fusion işlemicilerinin, x86 mimarisini temel alan geleneksel işlemcilerden farklı olduğunu dile getiren AMD, etkinlik kapsamında yeni işlemciler ve bu işlemcilerin yarattığı yeni ekosistem üzerinde duracak.

Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nden hemen bir gün sonra yeni bir etkinlik daha olacak. Bu etkinlik kapsamında AMD, özellikle Fusion tabanlı yeni platformlarını lanse edecek. Computex 2011'deki tanıtımın daha büyüğünü gerçekeleştirecek olan firma, L1ano kod adlı Fusion işlemcierin masaüstü ve mobil versiyonları ile VISION 2011'i tanıtacak.