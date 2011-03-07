DH Özel: AMD'nin L1ano işlemcilerinin detayları ve 2012 yol haritası

Giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar, netbook'lar ve Mini-ITX anakartlar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunu Ocak ayında lanse eden AMD'nin mobil platformlar için planladığı yenilikleri içeren kapsamlı yol haritasını dünyada ilk defa yayınlıyorş. Firmanın resmi dökümanına göre, orta segmentteki masaüstü bilgisayarlar ve üst seviye dizüstü bilgisayarlar için sunulacak L1ano kod adlı ikinci etap Fusion işlemcileri çift, üç ve dört çekirdekli olmak üzere üç farklı versiyon ile sunulacaklar.

Tamamı 35 Watt işle 45 Watt TDP bandında yer alacak yeni nesil işlemcilerde, Husky kod adı verilen işlemci çekirdeğinin kullanıldığını görüyoruz. Phenom II jenerasyonuna güç veren K10.5 mimarisi üzerine geliştirilen bu tasarım, genel olarak radikal yenilikler getirmemekle birlikte performans ve verimlilik konusunda bir takım güncellemeler içeriyorlar. Tablodan da görülebileceği üzere 1600MHz'e kadar bellek desteği sunan L1ano işlemcileri 45 Watt, 1333MHz'e kadar bellek desteği sunanlar ise 35 Watt TDP ile gelecek.

AMD'nin L1ano kod adlı Fusion işlemcilerinde, modeline iki farklı GPU kullandığını görüyoruz. Üç ve dört çekirdekli modellerde BeaverCreek kod adını taşıyan GPU kullanılırken, çift çekirdekli modellerde iise WinterPark kod adını taşıyan GPU'ya yer veriliyor. Bilindiği üzere AMD, Brazos platformundaki Zacate ve Ontario işlemcilerinde de Radeon HD 6250 ve Radeon HD 6310 olmak üzere iki farklı GPU kullanmış ancak paralel işlemci sayıları aynı olan bu GPU'larda sadece saat hızını farklı tutmuştu.

AMD'nin 2012 için planladığı Trinity ve Richland kod aldı Fusion işlemcilerinin de aynı L1ano ailesi gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanması bekleniyor. Ancak L1ano işlemci ailesinden farklı olarak Trinity ve Richland işlemcilerinde çok önemli bir güncelleme yapılacak ve mikroişlemci mimarisi olarak Bulldozer tasarımına geçilecek. Radeon HD 6000 serisi geliştirilmiş grafik birimine sahip olması beklenen işlemcilerde IMC yani bellek kontrolcüsü de geliştirilerek daha yüksek bellek saat hızlarına destek sunulacak.

Yine tablodan anlaşılabileceği üzere 2011 model APU yani Fusion işlemcileri ile 2012 modeller arasında soket değişikliğine de gidiliyor. Tabi geriye dönük desteğin detayları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. AMD'nin Wichita ve Krishna kod adlarını taşıyan yeni Fusion işlemcileri ise 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Zacate ve Ontari modellerinden farklı olarak güncellenmiş Bobcat mimarisini temel alacak ve DirectX 11 destekli yeni GPU kullanacak işlemcilerin, tabletlere özel versiyonları da olacak.