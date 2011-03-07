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DH Özel: AMD'nin L1ano işlemcilerinin detayları ve 2012 yol haritası

8 yıl
12,7b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar, netbook'lar ve Mini-ITX anakartlar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunu Ocak ayında lanse eden AMD'nin mobil platformlar için planladığı yenilikleri içeren kapsamlı yol haritasını dünyada ilk defa yayınlıyorş. Firmanın resmi dökümanına göre, orta segmentteki masaüstü bilgisayarlar ve üst seviye dizüstü bilgisayarlar için sunulacak L1ano kod adlı ikinci etap Fusion işlemcileri çift, üç ve dört çekirdekli olmak üzere üç farklı versiyon ile sunulacaklar.

Tamamı 35 Watt işle 45 Watt TDP bandında yer alacak yeni nesil işlemcilerde, Husky kod adı verilen işlemci çekirdeğinin kullanıldığını görüyoruz. Phenom II jenerasyonuna güç veren K10.5 mimarisi üzerine geliştirilen bu tasarım, genel olarak radikal yenilikler getirmemekle birlikte performans ve verimlilik konusunda bir takım güncellemeler içeriyorlar. Tablodan da görülebileceği üzere 1600MHz'e kadar bellek desteği sunan L1ano işlemcileri 45 Watt, 1333MHz'e kadar bellek desteği sunanlar ise 35 Watt TDP ile gelecek.

AMD'nin L1ano kod adlı Fusion işlemcilerinde, modeline iki farklı GPU kullandığını görüyoruz. Üç ve dört çekirdekli modellerde BeaverCreek kod adını taşıyan GPU kullanılırken, çift çekirdekli modellerde iise WinterPark kod adını taşıyan GPU'ya yer veriliyor. Bilindiği üzere AMD, Brazos platformundaki Zacate ve Ontario işlemcilerinde de Radeon HD 6250 ve Radeon HD 6310 olmak üzere iki farklı GPU kullanmış ancak paralel işlemci sayıları aynı olan bu GPU'larda sadece saat hızını farklı tutmuştu.

AMD'nin 2012 için planladığı Trinity ve Richland kod aldı Fusion işlemcilerinin de aynı L1ano ailesi gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanması bekleniyor. Ancak L1ano işlemci ailesinden farklı olarak Trinity ve Richland işlemcilerinde çok önemli bir güncelleme yapılacak ve mikroişlemci mimarisi olarak Bulldozer tasarımına geçilecek. Radeon HD 6000 serisi geliştirilmiş grafik birimine sahip olması beklenen işlemcilerde IMC yani bellek kontrolcüsü de geliştirilerek daha yüksek bellek saat hızlarına destek sunulacak.

Yine tablodan anlaşılabileceği üzere 2011 model APU yani Fusion işlemcileri ile 2012 modeller arasında soket değişikliğine de gidiliyor. Tabi geriye dönük desteğin detayları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. AMD'nin Wichita ve Krishna kod adlarını taşıyan yeni Fusion işlemcileri ise 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Zacate ve Ontari modellerinden farklı olarak güncellenmiş Bobcat mimarisini temel alacak ve DirectX 11 destekli yeni GPU kullanacak işlemcilerin, tabletlere özel versiyonları da olacak.


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DH Misafiri 8 yıl
yimmasabi evet Trinity bulldozer olarak adlandırılıyor cebitte gösterilicekti ve nisan mayıs aylarında satışa çıkıcaklardı hergün projeyi değiştiriyolar sıyırcam bende bi sistem toplıyım dedim kasayı aldım öyle bekliyorum kasa bana bakıyor ben ona olmassa artık 1090T alıcam bekle bekle nereye kadar
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yimmasabi 8 yıl
Trinity = Buldozer midir?
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veleciraptor 8 yıl
Tom's Hardware'de 1.8 Ghz mühendislik örneği 4 çekirdekli bir Llano ile yine 4 çekirdekli son model 2.0 Ghz hızında çalışan Core i7-2630QM'in küçük bir karşılaştırması var. GPU karşılaştırması için yapılan Furmark rendering testinde Llano işlemcinin GPU birimi Intel rakibine göre %50'den %600'e kadar fark atmış durumda. Güç tüketimi testini de arka planda çalışan yeni uygulamalar ekleyerek yapmışlar. İlk olarak iki sistemde de Final Fantasy XIV çalıştırılmış. Burada AMD sistem 51 watt güç çekerken Intel 61 watt güç çekmiş. Sonra oyunun üzerine bir de Excell tablosu açmışlar. Llano'nun güç tüketimi 54 watt'a çıkmış, Intel'in güç tüketimi ise 52-68 watt arasında dalgalanmış. Sonra bunların üzerine bir de 1080p video oynatımı eklenmiş. Llano eskisiyle aynı gücü çekmeye devam ederken Intel işlemcinin güç tüketimi 70 Watt'a çıkmış. 1080p video oynatılırken Intel işlemcili dizüstünde açık olan diğer iki uygulamada aynı zamanda duraklamalar meydana gelmeye başlamış. Son olarak bütün bu uygulamaların üzerine bir de SPECviewperf çalıştırmışlar. Llano işlemcili dizüstünün güç tüketimi bu durumda 55.5 watt olarak gerçekleşirken Intel işlemcili dizüstü 70 watt güç çekmiş. Ancak Toms Hardware'nin söylediklerine göre Intel işlemcili dizüstündeki testte hem SPECviewperf hem de Final Fantasy slayt gösterisi denilecek kadar düşük performans değerleri göstermeye başlamışlar.

İşin özeti ilk çıkacak Llanolar Bulldozer çekirdeği taşımayıp modifiye edilmiş K10.5 çekirdeği taşısalar bile oldukça iyi görünüyorlar. Özellikle daha mühendislik örneğindeki güç tüketim değerleri gerçekten takdire şayan.
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Volkanbaba 8 yıl
Bekliyoruz amd yi.
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El_domingo 8 yıl
bu işlemcilerin fiyatı ve gpuların performans seviyteleri ne olacak
herhangi başka bir ekran kartıyla crossfire olacakmı
mobil sistemlerde olduğu gibi ihtiyaç olduğunda ekran kartı devreye girecekmi
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H34RTL3SS 8 yıl

El_domingo

bu işlemcilerin fiyatı ve gpuların performans seviyteleri ne olacak

herhangi başka bir ekran kartıyla crossfire olacakmı

mobil sistemlerde olduğu gibi ihtiyaç olduğunda ekran kartı devreye girecekmi


sanırım olucak denmişti

olmazsa zaten pek bi anlamı olmaz giriş sewiyesi dışında
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diemcizone 8 yıl
Forza AdvancedMicroDevice's
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WinteR 8 yıl
2011'in ilk çeyreğini bitirmek üzereyiz, 2012 için soket değişimi teknik olarak biraz kötü olmuş.
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