DH Özel: GeForce GTX 590 hakkında resmiyet kazanan bilgiler!

AMD bugün yaptığı açıklamayla çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi olan Radeon HD 6990 modelini pazara sundu. Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartıyla AMD, Radeon HD 5970 sayesinde uzun süredir sahip olduğu performans liderliğini pekiştirmiş oldu zira HD 6990, HD 6970 Crossfire ve GTX 580 SLI haricinde en hızlı sonuçlara yani tek PCB üzerinde en hızlı ekran kartı olmayı başarıyor. Ancak Fermi mimarisi ile birlikte çift grafik işlemcili yeni bir model sunacağı uzun süredir konuşulan Nvidia da sonunda sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Firma az sayıda basın mensubuna CeBIT 2011'de gösterdiği GeForce GTX 590 modelini kullanınma sunmaya hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere Radeon HD 6990'ın teknik özelliklerine ilişkin resmiyet kazanmış tüm detayları Donanım Haber olarak dünyada ilk defa yayınlanmıştık. Bu defa da GeForce GTX 590'a ilişkin dökümanlar elimize ulaştı. Nvidia tarafından gizli gizli seviyesinde geliştirilen ekran kartına ilişkin resmi olarak dağıtılan ilk bilgileri açıklıyoruz. Çift slot tasarıma sahip olan GeForce GTX 590, 3072MB GDDR5 bellek ile geliyor. Nvidia'nın ilk dökümanlarında bellek veri yolu hakkında çok fazla bilgi olmasa da, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip GF110 dikkate alındığında GeForce GTX 590'ın 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olması ve 1024x paralel işlem birimiyle sunulması bekleniyor.

Nvidia tarafından "dünyanın en hızlı DirectX 11 grafik kartı" olarak lanse edileceği belirtilen yeni modelin, çoklu GPU kurulumları için ölçeklenebilirlikte çıtayı yukarı taşıyacağı ve Quad-SLI formunda iki kata varan performans kazanımları sunacağı belirtiliyor. Saat hızları konusunda Nvidia'nın çalışmaları sürüyor. Özellikle Radeon HD 6990'ın çıkışını bekleyen Nvidia'nın, önümüzdeki birkaç gün içerisinde saat hızlarını netleştireceği belirtiliyor çünkü elde ettiğimiz bilgilere göre "örnek kart" dağıtımları bir hafta içerisinde başlayacak. Ancak bu noktada AMD'nin "anahtarlı hız aşırtma" sistemi, performans ve güç tüketimi açısından Nvidia adına problem olabilir.

Bilindiği üzere AMD'nin Radeon HD 6990 modelinde bir anahtar bulunuyor. Standart olarak 830MHz'de görev yapan GPU'lar, kullanıcının anahtarı ikinci moda getirmesiyle birlikte otomatik olarak 880MHz'e çıkıyor ve hatırı sayılır performans artışı yaşanmış oluyor. Bu noktada performans ile birlikte güç tüketimi de artarken, AMD bunu bir seçenek olarak sunduğu için baz spesifikasyon açısından 830MHz'de çalışan kartın ısıl tasarım gücünü öne çıkarabiliyor. İşte bu noktada Nvidia'nın nasıl bir adım atacağı merak konusu. Radeon HD 6990 gibi 300 Watt sınırının üzerine çıkacak olan GeForce GTX 590, tahmin edebileceğiniz üzere Radeon HD 6990'dan daha fazla da güç çekecek.

GeForce GTX 590'ın kesinleşen özelliklerinden bir diğer de, giriş çıkış birimlerindeki güncelleme. Radeon HD 5000 serisi ile birlikte ekran kartlarında aynı anda en az üç monitörün kullanımına olanak tanıyan Eyefinity teknolojisini pazara sunan AMD'ye karşı Nvidia muhafazakar davranmış ve çift DVI + HDMI portlarıyla devam etmişti. Ancak GeForce GTX 590 ile firma bunu değiştiriyor. Yukarıdaki GeForce GTX 590 görselinden de anlaşılabileceği üzere referans tasarım ekran kartında, üç adet DVI ve bir adet Mini DisplayPort olacak. Nvidia'nın yeni amiral gemisi için kesinleşen bir diğer önemli detay ise güç konnektörleri üzerine zira kart, iki adet 8pin güç konnektörü ile gelecek.

Peki GeForce GTX 590 ne zaman pazara sunulacak ? Elimize ulaşan resmi dökümanlarda bulunabilirlik tarihi olarak 22 Mart tarihi belirtiliyor. Yani son kullanıcılar 22 Mart itibariyle GeForce GTX 590'ı teknoloji mağazalarında (en azından yurt dışı için) bulabilecekler. Bu tarihten hareketle GeForce GTX 590'ın en kötü ihtimalle 22 Mart'ta daha iyi bir ihtimalle de bu tarihten daha önce lanse edilmesi beklenebilir. Ülkemize giriş tarihleri hakkında da bir takım bilgiler edinmeyi başardık. GeForce GTX 590'ın ülkemizde Mart sonuna doğru raflardaki yerini alması beklenebilir. Beklenildiği üzere ilk etapta sınırlı sayıda kart gelecek ancak ulaşılabilir adet sayısı zamanla daha da arttırılacak.