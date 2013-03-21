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DH Özel: Order & Chaos Duels'i inceledik

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,8b
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26
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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DH Özel: Order & Chaos Duels'i inceledik
Order & Chaos serisiyle birlikte mobil oyunculara fantastik bir dünyanın kapılarını açan Gameloft, serinin yeni oyunu Order & Chaos Duels'i yayınladı. Bizde seriye farklı bir renk katan Order & Chaos Duels'i donanimhaber.com ailesi adına inceleyerek, yapım hakkında merak edilenleri gün yüzüne çıkardık.

Serinin ilk iki oyununda farkı olarak bir kart oyunu olarak karşımıza çıkan Order & Chaos Duels, etkileyici çizimleri, başarılı animasyonları ve mücadele anlarındaki hareketli arka planlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Görsel anlamda bir kart oyunundan bekleneni fazlasıyla veren yapım, fantastik bir evrende olduğunuzu her daim hatırlatmayı başarıyor. Ancak, mücadele animasyonları her ne kadar başarılı olsa da, çeşitlilik anlamında bekleneni veremediğini de belirtelim. Grafikler bizden 10 üzerinden 7 puan alıyor.

Müzikleriyle mobil oyuncuların mücadele ruhunu daim tutacak yapım, bu yönüyle oldukça etkileyici bir deneyim sunuyor. Müziklerdeki başarıyı ses efektlerinde gösteremeyen yapımda, maalesef herhangi bir karakter seslendirmesiyle de karşılaşmıyoruz. Sadece müzikleriyle beğenimizi kazanmayı başaran yapımın ses unsurları bizden 10 üzerinden 5 puan alıyor.

Yapısı itibariyle fazla bir aksiyonun gerekmediği yapım, tek bir dokunuşla kontrol edilebiliyor. Genellikle menüler arasında gezdiğimiz veya kart destelerini düzenlediğimiz yapım, küçük ekranlı cihazlarda küçük butonları yüzünden kimi zaman kontrollerde zorluk yaşatabiliyor. Yine de oynanabilirliği olumsuz yönde etkilemeyen yapımın kontrolleri bizden 10 üzerinden 9 puan alıyor. 

Oynanabilmesi için çevrimiçi bir bağlantıya ihtiyaç duyan Order & Chaos Duels, sosyal yönü ağır basan bir yapım olsa da, hikaye üzerine oturtulmuş bir işleyiş yapısını da oyunculara sunuyor. İnsan, Elf, Ork ve Hortlak'lar gibi ırkları bir araya getiren yapım, bu ırkların her birinde dört farklı sınıfı da seçiminize bırakıyor. 

Irkınızı ve sınıfımızı seçtikten sonra bir zindanda gözlerimizi açtığımız yapımda bizleri Türkçe konuşan bir rehber karşılarken, elimize tutuşturduğu bir kart destesiyle mücadelelerde stratejimizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Tabii ki de bu yardımı ayarlar menüsünden kapatarak kendi kararlarınızı vermekte özgür olduğunuzu da belirtelim. 

Üç farklı çoklu oyuncu modunun yer aldığı yapımda bu modlardan "Destansı Patronlar" henüz kullanıma sunulmamış iken; "Sıralı Düello" ve "Özel Düello" seçenekleri oyuncuları bekliyor. Aralarında sadece oda oluşturma farkına rastladığımız bu modlar yapay zekanın bir süre sonra sıkan yapısını gidermeyi başarıyor.

Free to Play olarak sunulan yapımda toplamda 250'den fazla oynanabilir kart sunulurken, bu kartlar güçlerine göre sınıflandırılıyor. Tabii ki de oyun içerisindeki özel kartları elde etmek için biraz çabalamanız veya kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Kartlarınızın gücünün yanı sıra, uyguladığınız stratejinin de önemli rol oynadığı yapımın oynanabilirliği bizden 10 üzerinden 7 puan alıyor.

Order & Chaos serisine yeni bir bakış açısı getiren yapım, kart oyunlarından hoşlanan mobil oyuncuların denemesini önerdiğimiz oyunlar arasında yer alırken bizden genel olarak 10 üzerinden 7 puan almayı başarıyor. Order & Chaos Duels'e aşağıdaki market linklerinden erişebilirsiniz.

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ChRoNick 6 yıl
Bu incelemenin BSCde yayınlanması gerekmez mi?
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Meetingevil 5 yıl MAVİT
hesap sıfırlama nasıl yapılıyor bilen var mı ?
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DH Misafiri 6 yıl
Bana karakter ve irklar hakinda bilgi verebilecek var miiiii ?
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MAVİT 6 yıl
Dark_Soul
Bu mu inceleme? Youtube videosunu telefonun kamerası ile çekip yayınlamak inceleme mi oluyor?İki çift laf etseydiniz bari.

Merhaba, inceleme yukarıda yer almaktadır. Aşağıda yer alan video ise, oynanış hakkında bilgi vermek amacı ile çekilmiş bir oynanış videosudur.
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MeanMachine 6 yıl
Arkadaş daha girip göremedim. bağlanamıyor server'a
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Dark_Soul 6 yıl
Bu mu inceleme?
Youtube videosunu telefonun kamerası ile çekip yayınlamak inceleme mi oluyor?İki çift laf etseydiniz bari.
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cengizhan1903 6 yıl
Bende simdi indiriyorum bakalim nasil olmus.
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SideBlast 6 yıl
Ben çok beğendim, oynayan varsa pm atsın beraber oynayalım.
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kcankaynak 6 yıl
Oyun sadece Appstore değil Android için de çıktı;
play.google.com/...
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Redunay 6 yıl
Deneyelim bakalım.
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Guhong01 6 yıl
cihaza jaillbreak yaparsan oyun çöker tabi :D
Not: bende jaillbreak kullanıyorum
Özlü söz: Jaillbreak'siz apple internetsiz modeme benzer...
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patriotic* 6 yıl
İnceleme için teşekkürler.
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AsosyalBilgisayar 6 yıl Guhong01
yclycl

cihaza jaillbreak yaparsan oyun çöker tabi :D
Not: bende jaillbreak kullanıyorum
Özlü söz: Jaillbreak'siz apple internetsiz modeme benzer...

internetsiz modem nedir arkadas guzel bir benzetme yap bari.
internetsiz bilgisayar desen tamamda
1 Yanıt Yanıtla +1
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Klar 5 yıl Guhong01
Gerçekten merakımdan soruyorum bu store için borçlandırıyorlar ya böyle alıyorlar ve ödemiyorlar bu oyunda da jailbreak ile bu tip şeyler mümkün mü ?
Store ve oyunlar için 1 milyatı aşkın ücret verdim şuana dek ama karşımdaki adamın destesi benimkinin kat ve katı efsana gelince çıldırıyorum
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ChRoNick 6 yıl
Bu incelemenin BSCde yayınlanması gerekmez mi?
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MAVİT 6 yıl ChRoNick
ChRoNick

Bu incelemenin BSCde yayınlanması gerekmez mi?

İnceleme, Uygulama Haber çatısı altında yayınlanmıştır.
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