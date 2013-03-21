DH Özel: Order & Chaos Duels'i inceledik

Order & Chaos serisiyle birlikte mobil oyunculara fantastik bir dünyanın kapılarını açan Gameloft, serinin yeni oyunu Order & Chaos Duels'i yayınladı. Bizde seriye farklı bir renk katan Order & Chaos Duels'i donanimhaber.com ailesi adına inceleyerek, yapım hakkında merak edilenleri gün yüzüne çıkardık.





Serinin ilk iki oyununda farkı olarak bir kart oyunu olarak karşımıza çıkan Order & Chaos Duels, etkileyici çizimleri, başarılı animasyonları ve mücadele anlarındaki hareketli arka planlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Görsel anlamda bir kart oyunundan bekleneni fazlasıyla veren yapım, fantastik bir evrende olduğunuzu her daim hatırlatmayı başarıyor. Ancak, mücadele animasyonları her ne kadar başarılı olsa da, çeşitlilik anlamında bekleneni veremediğini de belirtelim. Grafikler bizden 10 üzerinden 7 puan alıyor.





Müzikleriyle mobil oyuncuların mücadele ruhunu daim tutacak yapım, bu yönüyle oldukça etkileyici bir deneyim sunuyor. Müziklerdeki başarıyı ses efektlerinde gösteremeyen yapımda, maalesef herhangi bir karakter seslendirmesiyle de karşılaşmıyoruz. Sadece müzikleriyle beğenimizi kazanmayı başaran yapımın ses unsurları bizden 10 üzerinden 5 puan alıyor.





Yapısı itibariyle fazla bir aksiyonun gerekmediği yapım, tek bir dokunuşla kontrol edilebiliyor. Genellikle menüler arasında gezdiğimiz veya kart destelerini düzenlediğimiz yapım, küçük ekranlı cihazlarda küçük butonları yüzünden kimi zaman kontrollerde zorluk yaşatabiliyor. Yine de oynanabilirliği olumsuz yönde etkilemeyen yapımın kontrolleri bizden 10 üzerinden 9 puan alıyor.





Oynanabilmesi için çevrimiçi bir bağlantıya ihtiyaç duyan Order & Chaos Duels, sosyal yönü ağır basan bir yapım olsa da, hikaye üzerine oturtulmuş bir işleyiş yapısını da oyunculara sunuyor. İnsan, Elf, Ork ve Hortlak'lar gibi ırkları bir araya getiren yapım, bu ırkların her birinde dört farklı sınıfı da seçiminize bırakıyor.





Irkınızı ve sınıfımızı seçtikten sonra bir zindanda gözlerimizi açtığımız yapımda bizleri Türkçe konuşan bir rehber karşılarken, elimize tutuşturduğu bir kart destesiyle mücadelelerde stratejimizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Tabii ki de bu yardımı ayarlar menüsünden kapatarak kendi kararlarınızı vermekte özgür olduğunuzu da belirtelim.





Üç farklı çoklu oyuncu modunun yer aldığı yapımda bu modlardan "Destansı Patronlar" henüz kullanıma sunulmamış iken; "Sıralı Düello" ve "Özel Düello" seçenekleri oyuncuları bekliyor. Aralarında sadece oda oluşturma farkına rastladığımız bu modlar yapay zekanın bir süre sonra sıkan yapısını gidermeyi başarıyor.





Free to Play olarak sunulan yapımda toplamda 250'den fazla oynanabilir kart sunulurken, bu kartlar güçlerine göre sınıflandırılıyor. Tabii ki de oyun içerisindeki özel kartları elde etmek için biraz çabalamanız veya kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Kartlarınızın gücünün yanı sıra, uyguladığınız stratejinin de önemli rol oynadığı yapımın oynanabilirliği bizden 10 üzerinden 7 puan alıyor.





Order & Chaos serisine yeni bir bakış açısı getiren yapım, kart oyunlarından hoşlanan mobil oyuncuların denemesini önerdiğimiz oyunlar arasında yer alırken bizden genel olarak 10 üzerinden 7 puan almayı başarıyor. Order & Chaos Duels'e aşağıdaki market linklerinden erişebilirsiniz.