DH Özel: Yeni nesil DDR4 belleklere yakından bakış!





Yakın zamanda standart çalışma frekansı 3000MHz olan yüksek performanslı DDR3 bellek kitleri tanıtılmış olsa bile orta-uzun vadede endüstri DDR4 teknolojisine geçmeye hazırlanıyor. Hem DRAM üreticileri hem de Intel ve AMD gibi platform sağlayıcıları, kapalı kapılar ardında DDR4 bellek teknolojisine geçiş için ar-ge çalışmalarını sürdürürken, yerinde takip ettiğimiz IDF yani Intel Geliştiriciler Konferansı'nda, ilk nesil DDR4 bellekleri görme şansı yakaladık.

Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden biri olan Samsung, sunucu sistemler için geliştirdiği DDR4 RDIMM belleklerini gösterdi. 30nm üretim teknolojisiyle 4Gb DDR4 bellek çipleri, bu çiplerin elde edildiği wafer ve kullanıldığı modüller, ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, yaptığımız görüşmelerde, teknolojinin yaygın kullanıma en kısa sürede başlayacak olgunluk seviyesine ulaşmak üzere olduğu ifade edildi. Samsung tarafı teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi vermezken, IDF etkinliğinde DDR4 belleklerini gösteren ikinci ve son üretici de Hynix oldu. 2013'in ilk yarısında DDR4 belleklerini pazara sunarak bir ilki gerçekleştirmek isteyen Hynix, Intel'in yol haritasına da açıklık getirerek dikkatleri üzerine çekti.

Hynix'ten elde ettiğimiz bilgilere göre 2013 yılında da Intel, 1.5v ve DDR3L spesifikasyonu kapsamında 1.35v çalışma geriliminde görev yapan 1600MHz DDR3 bellek desteğini resmi olarak vermeyi sürdürecek. Tabi bu noktada hız aşırtma yani overclock ile çok daha yüksek saat hızlarına da çıkılabilecek. Ancak 2014 ile birlikte Intel, Haswell mimarisini kullanan Haswell-E serisi üst seviye masaüstü işlemcileri ve Xeon modellerinde DDR4 belleklere destek vermeye başlayacak. Bu noktada 2013'ün Mart-Nisan döneminde çıkması beklenen Haswell tabanlı tüketici sınıfı işlemcilerde, DDR3 desteğini görmeye devam edeceğiz.

Haswell'in ilgili işlemci modellerinde, 1.2v geriliminde ve 2133MHz'de çalışan DDR4 belleklere standart destek sağlanacak. Bu noktada belki ilk DDR4 bellek modelleri, frekans anlamında günümüzün üst seviye DDR3 çözümlerinden yavaş kalacak ancak daha düşük güç tüketim seviyesinde platformun enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlayacak. Peki şu anda DDR4 bellekler için hangi teknik özellikleri öngörülüyor. Şirket yetkililerinden aldığım bilgilere göre, 1.2v geriliminde çalışan ilk jenerasyon DDR4 bellekler, 1333MHz ile 3200MHz arası farklı saat hızlarında görev yapacaklar. Hıza bağlı olarak veri aktarma oranları 9Mbps ile 24Mbps arasında değişecek olan belleklerin önbellek oranlamaları ise 8-bit olacak. Bu değer DDR3 belleklerde de 8-bir ancak önceki teknoloji olan DDR2'de 4-bit olarak belirlenmişti.

DDR3 bellekler ile benzer şekilde paket tipleri FBGA yani 78/96 ball formatında olacak DDR4 belleklerde, çip yoğunluğu 128GB'yi bulabilecek ki bu DDR3'lere kıyasla iki kat artış anlamına geliyor. DDR4 bellekleri, DDR3'lerden ayıran bir başka önemli özellik te veri yolu inversiyon desteği getirecek olmaları. Peki DDR4 bellekler, güç tüketiminde ne gibi avantajlar sağlayacaklar. DRAM için aynı üretim teknolojisini baz aldığımızda, şu an en düşük gerilim seviyesinde çalışan DDR3L tipi bellekler ile kıyaslandığında DDR4'ler %30 daha az güç tüketecekler ki özellikle çok fazla sisteme ve her sistemde bol miktarda belleğe sahip olan büyük veri merkezleri ve sunucu çiftlikleri için günün sonunda önemli bir kazanım olacak.

DDR4 belleklerin aynı zamanda düşünülenden daha hızlı yaygınlaşması da bekleniyor. Henüz uyumlu bir donanım olmasa da örnekler çoktan hazır edilmiş durumda. Profesyonel sistemlerin öncelikli olarak alacağı bu teknoloji ardından son kullanıcılara gelecek. Intel'in bu alandaki yatırımları devam ederken, AMD'de sessizlik sürüyor ancak endüstrinin gittiği kaçanılmaz yol olarak AMD'nin de platformlarını DDR4 teknolojisiyle uyumlu hale getireceği biliniyor. Yeni belleklerin maliyet olarak ne seviyede yer alacağını söylemek ise, bellek gibi DRAM fiyat dalgalanmasının saatten saate değiştiği bir endüstri kolu için henüz hacimli üretimi başlamamış yeni bir teknoloji için bahsetmek şu an için biraz erken.