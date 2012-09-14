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DH Özel: Yeni nesil DDR4 belleklere yakından bakış!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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50
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DH Özel: Yeni nesil DDR4 belleklere yakından bakış!
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Yakın zamanda standart çalışma frekansı 3000MHz olan yüksek performanslı DDR3 bellek kitleri tanıtılmış olsa bile orta-uzun vadede endüstri DDR4 teknolojisine geçmeye hazırlanıyor. Hem DRAM üreticileri hem de Intel ve AMD gibi platform sağlayıcıları, kapalı kapılar ardında DDR4 bellek teknolojisine geçiş için ar-ge çalışmalarını sürdürürken, yerinde takip ettiğimiz IDF yani Intel Geliştiriciler Konferansı'nda, ilk nesil DDR4 bellekleri görme şansı yakaladık.
DH Özel: Yeni nesil DDR4 belleklere yakından bakış!
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Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden biri olan Samsung, sunucu sistemler için geliştirdiği DDR4 RDIMM belleklerini gösterdi. 30nm üretim teknolojisiyle 4Gb DDR4 bellek çipleri, bu çiplerin elde edildiği wafer ve kullanıldığı modüller, ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, yaptığımız görüşmelerde, teknolojinin yaygın kullanıma en kısa sürede başlayacak olgunluk seviyesine ulaşmak üzere olduğu ifade edildi. Samsung tarafı teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi vermezken, IDF etkinliğinde DDR4 belleklerini gösteren ikinci ve son üretici de Hynix oldu. 2013'in ilk yarısında DDR4 belleklerini pazara sunarak bir ilki gerçekleştirmek isteyen Hynix, Intel'in yol haritasına da açıklık getirerek dikkatleri üzerine çekti.
DH Özel: Yeni nesil DDR4 belleklere yakından bakış!
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Hynix'ten elde ettiğimiz bilgilere göre 2013 yılında da Intel, 1.5v ve DDR3L spesifikasyonu kapsamında 1.35v çalışma geriliminde görev yapan 1600MHz DDR3 bellek desteğini resmi olarak vermeyi sürdürecek. Tabi bu noktada hız aşırtma yani overclock ile çok daha yüksek saat hızlarına da çıkılabilecek. Ancak 2014 ile birlikte Intel, Haswell mimarisini kullanan Haswell-E serisi üst seviye masaüstü işlemcileri ve Xeon modellerinde DDR4 belleklere destek vermeye başlayacak. Bu noktada 2013'ün Mart-Nisan döneminde çıkması beklenen Haswell tabanlı tüketici sınıfı işlemcilerde, DDR3 desteğini görmeye devam edeceğiz.
DH Özel: Yeni nesil DDR4 belleklere yakından bakış!
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Haswell'in ilgili işlemci modellerinde, 1.2v geriliminde ve 2133MHz'de çalışan DDR4 belleklere standart destek sağlanacak. Bu noktada belki ilk DDR4 bellek modelleri, frekans anlamında günümüzün üst seviye DDR3 çözümlerinden yavaş kalacak ancak daha düşük güç tüketim seviyesinde platformun enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlayacak. Peki şu anda DDR4 bellekler için hangi teknik özellikleri öngörülüyor. Şirket yetkililerinden aldığım bilgilere göre, 1.2v geriliminde çalışan ilk jenerasyon DDR4 bellekler, 1333MHz ile 3200MHz arası farklı saat hızlarında görev yapacaklar. Hıza bağlı olarak veri aktarma oranları 9Mbps ile 24Mbps arasında değişecek olan belleklerin önbellek oranlamaları ise 8-bit olacak. Bu değer DDR3 belleklerde de 8-bir ancak önceki teknoloji olan DDR2'de 4-bit olarak belirlenmişti.
DH Özel: Yeni nesil DDR4 belleklere yakından bakış!
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DDR3 bellekler ile benzer şekilde paket tipleri FBGA yani 78/96 ball formatında olacak DDR4 belleklerde, çip yoğunluğu 128GB'yi bulabilecek ki bu DDR3'lere kıyasla iki kat artış anlamına geliyor. DDR4 bellekleri, DDR3'lerden ayıran bir başka önemli özellik te veri yolu inversiyon desteği getirecek olmaları. Peki DDR4 bellekler, güç tüketiminde ne gibi avantajlar sağlayacaklar. DRAM için aynı üretim teknolojisini baz aldığımızda, şu an en düşük gerilim seviyesinde çalışan DDR3L tipi bellekler ile kıyaslandığında DDR4'ler %30 daha az güç tüketecekler ki özellikle çok fazla sisteme ve her sistemde bol miktarda belleğe sahip olan büyük veri merkezleri ve sunucu çiftlikleri için günün sonunda önemli bir kazanım olacak.
DH Özel: Yeni nesil DDR4 belleklere yakından bakış!
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DDR4 belleklerin aynı zamanda düşünülenden daha hızlı yaygınlaşması da bekleniyor. Henüz uyumlu bir donanım olmasa da örnekler çoktan hazır edilmiş durumda. Profesyonel sistemlerin öncelikli olarak alacağı bu teknoloji ardından son kullanıcılara gelecek. Intel'in bu alandaki yatırımları devam ederken, AMD'de sessizlik sürüyor ancak endüstrinin gittiği kaçanılmaz yol olarak AMD'nin de platformlarını DDR4 teknolojisiyle uyumlu hale getireceği biliniyor. Yeni belleklerin maliyet olarak ne seviyede yer alacağını söylemek ise, bellek gibi DRAM fiyat dalgalanmasının saatten saate değiştiği  bir endüstri kolu için henüz hacimli üretimi başlamamış yeni bir teknoloji için bahsetmek şu an için biraz erken.
DH Özel: Yeni nesil DDR4 belleklere yakından bakış!
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Zero Limit 7 yıl en beğenilen
usb 3.0 sata 3.0 pci-ex 3.0 derken ddr4 işi bozar aga, ddr3 iyidir takımı bozmuyor
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Fatih54102 6 yıl
magnagizmo
Yahu ekran kartında DDR5 bellek kullanıyosun 6000Mhz hızda verıorsun neden ddr3 den ddr4 gibi ara seri üretip insanları kandırıyosun. Yap DDR5 ram kiti ver 6000MHz olsun bitsin. SSD teknolojisi de aynı şey. Yıllardır hep kendime sorardım Neden ramdeki bellekleri Hdd gıbı kullanamıyoruz onlar daha hızlı diye. Sonunda SSD yi cıkarttılar ve pıyasaya surduler. Yani kısacası anlasılan sudur. Teknolojiyi yavas yavas gosterelim daha cok kazanalım. Yoksa su anda hali hazırda DDR 5 ramde vardır DDR 6 da 7 de emin olun...

Şuanda hiçbir ekran kartında DDR5 kullanılmamaktadır.Belki geliştirme aşamasındadır ancak kullanılmamaktadır. GDDR5 = DDR3
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THE OK. 6 yıl
Herkez DDR4 ramlerin bant genişliğinden bahsetmiş. Kimsede çıkıp kardeşim bunların tepki süreleri ne olabilir ne olacak diyen yok... Benim için bant genişliğinden ziyade CL değeri daha önemli...
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Thathurts 6 yıl
2014 te sistem oturur bizde alırız
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Fleetwood Mac 7 yıl
daha hala ddr kullanan ne ddr4 u
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Ajzen 7 yıl
DDR4 Geç geldi,Anakart'ı değiştiremem artık
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Manero 7 yıl
ddr 5-6-7 diye gidiyor sınırı yok bunun, anakart değiştirmenin de sınırı yok.




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-MoDeStUs- 7 yıl
demekkı komple ıslemcı-anakart degıstırmek ıcın neden bellı oldu.ddr4 e kadar devam
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Rety 7 yıl
Salinas
voltaj değerleri düştükçe, yapılarda doğru orantılı küçülüyor.Yakın zamanda masaütü kavramı yerini tabletlere bırakabilir.

masaüstü kavramı ölmez merak etme.
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Salinas 7 yıl
voltaj değerleri düştükçe, yapılarda doğru orantılı küçülüyor.Yakın zamanda masaütü kavramı yerini tabletlere bırakabilir.
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erdem552 7 yıl
Ya arkadaş bence güç tüketim olayı fazla abartılmış. Asıl güç harcayan unsurlar ekran kartı ve işlemci. Siz gidin gddr5 belleklerinize ve gpularınıza bi ayar çekinde en az 700w psu değil 400-500w psuyla bile pc kullanabilelim. Sanki bilgisayarda güç konusunda en bonkör olan rammış gibi abartıp durmuşlar. Ram ne kadar elektrik harcıyor sanki??
Eğer hızlar yine 1333mhz den başlayacaksa bu bana yine mantıklı gelmedi. Neden derseniz zaten ddr3 ile AMD 1866mhz desteği veriyor. Bu durumda 1333 ile giriş yapılması mantıksız. 3200mhz destekli modeller ise el yakacak cinsten olursa zaten bizim gibi kısıtlı imkanlara sahip son kullanıcılar için bi getirisi olacağını Düşünmüyorum.
Ekran kartı ve İşlemcilere bi çözüm bulun önce!!! 1.5vden 1.2v yeinse ne olur sanki. 125tdp işlemciler varken 200tdp ekran kartları siz bunalrı düzeltin önce!!!
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Rubisco 7 yıl erdem552
erdem552

1.5vden 1.2v yeinse ne olur sanki.

Burda amaç güç tüketimi değil zaten, yani son kullanıcı olarak bizi sevindiren.

İşlemci normalde 1.5v DDR3 ramla çalışıyor normalde(yada bellek kontrolcünün ayarı öyle diye düşünün). Düşük nm ve voltaj için olan 1.2v 1866-2000mhz alıyosun takıyosun, overclock yapıyorsun, voltajı da 1.5v çıkartıyorsun. Böylece ram mesela 1.5v da 2600mhz de çalışıyor. Sen 1866mhz aldığın ramı 2600mhz de kullanabileceksin mesela.

Düşük üretim teknolojisi bu açıdan faydalı.
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yonex78 7 yıl
büyük bir gelişme degil. platform degiştirme çabaları
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JuelzII 7 yıl
Haber için Teşekkürler
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magnagizmo 7 yıl
Yahu ekran kartında DDR5 bellek kullanıyosun 6000Mhz hızda verıorsun neden ddr3 den ddr4 gibi ara seri üretip insanları kandırıyosun. Yap DDR5 ram kiti ver 6000MHz olsun bitsin. SSD teknolojisi de aynı şey. Yıllardır hep kendime sorardım Neden ramdeki bellekleri Hdd gıbı kullanamıyoruz onlar daha hızlı diye. Sonunda SSD yi cıkarttılar ve pıyasaya surduler. Yani kısacası anlasılan sudur. Teknolojiyi yavas yavas gosterelim daha cok kazanalım. Yoksa su anda hali hazırda DDR 5 ramde vardır DDR 6 da 7 de emin olun...
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Bosu 7 yıl magnagizmo
magnagizmo

Yahu ekran kartında DDR5 bellek kullanıyosun 6000Mhz hızda verıorsun neden ddr3 den ddr4 gibi ara seri üretip insanları kandırıyosun. Yap DDR5 ram kiti ver 6000MHz olsun bitsin. SSD teknolojisi de aynı şey. Yıllardır hep kendime sorardım Neden ramdeki bellekleri Hdd gıbı kullanamıyoruz onlar daha hızlı diye. Sonunda SSD yi cıkarttılar ve pıyasaya surduler. Yani kısacası anlasılan sudur. Teknolojiyi yavas yavas gosterelim daha cok kazanalım. Yoksa su anda hali hazırda DDR 5 ramde vardır DDR 6 da 7 de emin olun...


Aynen katılıyorum.
Ekran kartları şu an DDR5 RAM Çipleri kullanıyor, yani günümüzde hali hazırda DDR5 olayı mevcut. Dahası DRR5 Çiplere overclock yaparak hızını dahada arttıran grafik kartı üreticileride mevcut.

Kısacası magnagizmo'nunda dediği gibi piyasaya ddr4 vermek 3-4-5 sene sonra DRR5 RAMleri sunmak,

magnagizmo ne güzel demiş, DDR5 var neden direk DDR5 i sunmuyorsunuz insanlığa ...
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ali_6195 7 yıl
Ben halen DDR deyim
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SystemApps 7 yıl
bellek zamanlarını sabitleyip frekans yükseltseler bence daha anlamlı bir gelişme olur...

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