DH Özel: Yeni nesil Xbox'ın ismi netleşiyor

Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox 360 yıllar süren uzun bekleyişin ardından nihayet ülkemize geliyor. Microsoft Türkiye tarafından önümüzdeki hafta yapılacak lansmanı takiben "resmi" olarak raflardaki yerini almış olacak. Bu gelişme çeşitli kanallar vasıtasıyla Xbox 360'a ulaşan hatta yıllardır kullanan yerli oyuncular için ilk etapta çok önemli bir adım olarak görünmese de gelecek adına büyük önem taşıdığı ortada. İlk olarak şunu söyleyelim, konsolun resmi olarak satışa çıkması aynı zamanda pek çok önemli oyunun daha hızlı bir şekilde ülkemize gelmesine hatta Türkçe dil desteği ile gelmesine vesile olacak.

Başta Halo 4 olmak üzere dünyada merak uyandıran neredeyse her yapım ülkemize de gelmiş olacak. Gelişmenin ikinci boyutu ise tüm Xbox servislerinin artık Türkiye'de kullanılacak olması. Yani gelişmeyi tek başına bir konsol pazarlaması olarak düşünmemek gerekiyor. Ancak tüm bunların dışında asıl önemli olan ise yeni nesil Xbox'ın, Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemize gelecek olması. Oyun dünyasını yakinen takip edenlerin bildiği üzere Microsoft, yeni nesil Xbox için çok uzun süredir çalışmakta. Hatta geçtiğimiz aylarda yeni konsolu ait kapsamlı bir dökümantasyon da internete sızdırılmıştı. Endüstriyel kaynaklara göre yeni nesil Xbox, önümüzdeki yıl içerisinde lanse edilecek ve hemen ardından da satışa sunulmuş olacak.

Peki yeni konsolun ismi ne olacak. Microsoft'a yakın kaynaklardan elde ettiğimiz yeni bilgiler, bu konudaki soru işaretlerine de son verecek gibi görünüyor. Yeni konsol için bir süredir "Durango" kod adı kullanılıyor olsa bile, oyun dünyasının çok sık kullandığı isim, konsolun resmi adı olacak gibi. Edindiğimiz şirket içi bilgilere göre Microsoft, yeni konsolunu kurum içerisinde "Xbox 720" olarak isimlendiriyor. Yani düşünülenin aksine Durango değil Xbox 720 kod adı kesinlik kazanmış durumda. Kod adlarının resmi isim olarak kullanılması, Microsoft'un son dönemde sık sık başvurduğu bir yöntem. Hem Windows 7 hem de Windows 8 isimleri, ilk etapta dedikodu olarak ortaya atılmış ardından resmi olarak ürün ismi olmuştu. Yani görünen o ki, çok büyük bir ihtimalle yeni konsol Xbox 720 olarak piyasaya çıkacak. Ancak her halükarda Microsoft'un farklı bir isimlendirme ile yola devam etme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Buraya kadar olan kısmı kısaca özetlemek gerekirse, Microsoft yeni oyun konsolunu şirket içerisinde Xbox 720 olarak konuşuyor, öyle tanımlıyor.

Yeni oyun konsolu için merak edilen bir başka detay ise donanım. Cihazın sahip olduğu donanım hakkında henüz resmiyet kazanmış çok fazla detay bulunmuyor. Ancak konsol denince en önemli bileşen olan grafik işlem biriminin AMD tarafından sağlanacağı uzun süredir bilinmiyor. Full HD hatta ötesi çözünürlüklerde akıcı oyun deneyimi sağlaması beklenen Xbox 720, yepyeni bir işlemciye ve yeni nesil üretim teknolojisine sahip yongalara sahip olacak. Bu sayede hem daha güçlü hem de daha az güç tüketen bir kimliğe bürünecek olan cihazın karbon ayakizi salınım da geliştirilmiş olacak. Tabi yeni nesil Kinect, bulut bilgi-işlem entegrasyonu gibi gelişmeler de Xbox 720'nin ön plana çıkacak yeniliklerinden biri olacak. Özellikle bulut depolama önemli zira yeni konsolda optik sürücü olmayacağı da konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Şu an Microsoft Türkiye'nin Windows 8 lansmanındayız. Xbox 720 hakkında burada öğrenebildiklerimiz şu an için bunlardan ibaret, muhtemelen daha fazla detaya önümüzdeki hafta yapılacak Xbox 360'ın Türkiye lansmanında ulaşmış olacağız.