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DH Özel: Yeni nesil Xbox'ın ismi netleşiyor

6 yıl
2b
1
107
Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox 360 yıllar süren uzun bekleyişin ardından nihayet ülkemize geliyor. Microsoft Türkiye tarafından önümüzdeki hafta yapılacak lansmanı takiben "resmi" olarak raflardaki yerini almış olacak. Bu gelişme çeşitli kanallar vasıtasıyla Xbox 360'a ulaşan hatta yıllardır kullanan yerli oyuncular için ilk etapta çok önemli bir adım olarak görünmese de gelecek adına büyük önem taşıdığı ortada. İlk olarak şunu söyleyelim, konsolun resmi olarak satışa çıkması aynı zamanda pek çok önemli oyunun daha hızlı bir şekilde ülkemize gelmesine hatta Türkçe dil desteği ile gelmesine vesile olacak. 
Başta Halo 4 olmak üzere dünyada merak uyandıran neredeyse her yapım ülkemize de gelmiş olacak. Gelişmenin ikinci boyutu ise tüm Xbox servislerinin artık Türkiye'de kullanılacak olması. Yani gelişmeyi tek başına bir konsol pazarlaması olarak düşünmemek gerekiyor. Ancak tüm bunların dışında asıl önemli olan  ise yeni nesil Xbox'ın, Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemize gelecek olması. Oyun dünyasını yakinen takip edenlerin bildiği üzere Microsoft, yeni nesil Xbox için çok uzun süredir çalışmakta. Hatta geçtiğimiz aylarda yeni konsolu ait kapsamlı bir dökümantasyon da internete sızdırılmıştı. Endüstriyel kaynaklara göre yeni nesil Xbox, önümüzdeki yıl içerisinde lanse edilecek ve hemen ardından da satışa sunulmuş olacak.
Peki yeni konsolun ismi ne olacak. Microsoft'a yakın kaynaklardan elde ettiğimiz yeni bilgiler, bu konudaki soru işaretlerine de son verecek gibi görünüyor. Yeni konsol için bir süredir "Durango" kod adı kullanılıyor olsa bile, oyun dünyasının çok sık kullandığı isim, konsolun resmi adı olacak gibi. Edindiğimiz şirket içi bilgilere göre Microsoft, yeni konsolunu kurum içerisinde "Xbox 720" olarak isimlendiriyor. Yani düşünülenin aksine Durango değil Xbox 720 kod adı kesinlik kazanmış durumda. Kod adlarının resmi isim olarak kullanılması, Microsoft'un son dönemde sık sık başvurduğu bir yöntem. Hem Windows 7 hem de Windows 8 isimleri, ilk etapta dedikodu olarak ortaya atılmış ardından resmi olarak ürün ismi olmuştu. Yani görünen o ki, çok büyük bir ihtimalle yeni konsol Xbox 720 olarak piyasaya çıkacak. Ancak her halükarda Microsoft'un farklı bir isimlendirme ile yola devam etme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Buraya kadar olan kısmı kısaca özetlemek gerekirse, Microsoft yeni oyun konsolunu şirket içerisinde Xbox 720 olarak konuşuyor, öyle tanımlıyor.
Yeni oyun konsolu için merak edilen bir başka detay ise donanım. Cihazın sahip olduğu donanım hakkında henüz resmiyet kazanmış çok fazla detay bulunmuyor. Ancak konsol denince en önemli bileşen olan grafik işlem biriminin AMD tarafından sağlanacağı uzun süredir bilinmiyor. Full HD hatta ötesi çözünürlüklerde akıcı oyun deneyimi sağlaması beklenen Xbox 720, yepyeni bir işlemciye ve yeni nesil üretim teknolojisine sahip yongalara sahip olacak. Bu sayede hem daha güçlü hem de daha az güç tüketen bir kimliğe bürünecek olan cihazın karbon ayakizi salınım da geliştirilmiş olacak. Tabi yeni nesil Kinect, bulut bilgi-işlem entegrasyonu gibi gelişmeler de Xbox 720'nin ön plana çıkacak yeniliklerinden biri olacak. Özellikle bulut depolama önemli zira yeni konsolda optik sürücü olmayacağı da konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Şu an Microsoft Türkiye'nin Windows 8 lansmanındayız. Xbox 720 hakkında burada öğrenebildiklerimiz şu an için bunlardan ibaret, muhtemelen daha fazla detaya önümüzdeki hafta yapılacak Xbox 360'ın Türkiye lansmanında ulaşmış olacağız. 

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Bamya Avcisi 6 yıl en beğenilen
Apple olaydi The New Xbox koyardi.
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Sirrüs 6 yıl
Oyun-din
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darkdogan 6 yıl
O değilde CGI kalitesine yakın grafikleri görecekmiyiz artık vakit geldimi?

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a.f.y. 6 yıl
artist64
bozok_53_45
Krone
bozok_53_45
DH Misafirioyun oynamak günah ve haramdır arkadaşlar. lütfen zamanınızı böyle boş işlere harcamayın, bir abiniz olarak nasihatimdir.
Evet mümin kardesim haklısın fakat kuran-ı kerimin 666. Ayetine gore peygamber efendimiz ordularını savaşlara call of duty oynatarak hazırlıyordu o yuzden call of duty hariç
Bu kadar sacma yorum gormedim , tepki alacagin kesin zaten. Din ile teknolojiyi niye karistiriyorsun ayrica peygamberle neden dalga geciyorsun ?
Ufacık beynin olsa peygamberle degil onu yazan misafirle dalga gectigimi anlardın bence. Turkiyede dini Savunmak senin gibilere kaldıkça daha cok çıkar din sömuruculeri
dinde dalga olmaz kuranın 666.ayeti demişsin her ne kadar dediğin niyetin ne olursa olsun olmayan bir ayeti söyleyerek günaha girersin ayrıca hz muhammed(s.a.v) efendimiz hakkındada yanlış bilgi vermiş oluyorsun senin niyetin ciddi olmadığı belli ama bu konularda dalga geçmek insanı cehenneme bile götürebilir lütfen dini konuları buralara taşımayalım veya daha hassas davranalım

evt arkdaş haklı. bilip bilmeden yaptığımız yersiz benzetmelerle hem ahmaklığımızı ortaya koymuş oluyoruz ( ancak ahmak olan böyle bir benzetme yapabilir, amacı ne olursa olsun ) , hemde inançlı arkadaşlara karşı saygısızlık yapmış oluyoruz. İnsan ağzından çıkanın ne olduğuna, lafın nerelere gittiğine dikkat etmeli.
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BERK BEY 6 yıl
Oyunla din konusu ne alaka lan muhahah
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Venomz 6 yıl
alemburda34
3k olayına benzer bir olay yaşamayız umarım yeni Xbox 720de !

Corona'larda 3k işi zaten bitti, yeni nesilde de olmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
Amd pcden kazanamadığını belliki konsoldan kazanacak ps4 de de amd cpu+gpu olacak bakalim daha neler görücez
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Guest-BCBDDAB2E 6 yıl
bozok_53_45
Orijinalden alıntı: Krone
Orijinalden alıntı: bozok_53_45
Orijinalden alıntı: DH Misafirioyun oynamak günah ve haramdır arkadaşlar. lütfen zamanınızı böyle boş işlere harcamayın, bir abiniz olarak nasihatimdir.
Evet mümin kardesim haklısın fakat kuran-ı kerimin 666. Ayetine gore peygamber efendimiz ordularını savaşlara call of duty oynatarak hazırlıyordu o yuzden call of duty hariç
Bu kadar sacma yorum gormedim , tepki alacagin kesin zaten. Din ile teknolojiyi niye karistiriyorsun ayrica peygamberle neden dalga geciyorsun ?
Ufacık beynin olsa peygamberle degil onu yazan misafirle dalga gectigimi anlardın bence. Turkiyede dini Savunmak senin gibilere kaldıkça daha cok çıkar din sömuruculeri

dinde dalga olmaz kuranın 666.ayeti demişsin her ne kadar dediğin niyetin ne olursa olsun olmayan bir ayeti söyleyerek günaha girersin ayrıca hz muhammed(s.a.v) efendimiz hakkındada yanlış bilgi vermiş oluyorsun senin niyetin ciddi olmadığı belli ama bu konularda dalga geçmek insanı cehenneme bile götürebilir lütfen dini konuları buralara taşımayalım veya daha hassas davranalım
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FRAPS 6 yıl
Xbox 720 mi ? Hayatımda bu kadar çakma isim görmedim. Zaten konsol ps çakmasıydı şimdi ismide çakma oldu
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kaan1279 6 yıl FRAPS
FRAPS

Xbox 720 mi ? Hayatımda bu kadar çakma isim görmedim. Zaten konsol ps çakmasıydı şimdi ismide çakma oldu


AHahahaha zuahahaha konsol ps çakmasıymış ahahaha

güldürme yaa
Ps ile aralarında çok büyük fark var nesi çakmaymış. Şu çakma olabilir: İkiside oyun konsolu. Saçma salak yorumlar atmayın lütfen [>:]
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JoeyBane 6 yıl
Yine örümcek kafalılar basmış buraları..
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alemburda34 6 yıl
3k olayına benzer bir olay yaşamayız umarım yeni Xbox 720'de !
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unixslax 6 yıl
Sonunda türkiyede hakettiği satış oranına ulaşacağına inanıyorum
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venom.X 6 yıl
The New Xbox koyun gitsin
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