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    Microsoft Muse tanıtıldı: Oyunun dünyasını gözlemleyerek yeniden inşa ediyor

    Microsoft, Muse adından yepyeni bir yapay zeka modeli tanıttı. Microsoft Muse, oyun dünyalarını tanıyor, anlıyor ve pratik oyun ortamları oluşturabiliyor. Firmaya göre Muse, türünün ilki.
    Microsoft Muse tanıtıldı: Oyunlar tasarlayan yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox ve oyun dünyasında devrimin fitilini ateşleyecek Muse adında yepyeni bir yapay zeka modeli geliştirdi. Microsoft Research ve Xbox’ın prestijli oyun stüdyosu Ninja Theory’nin iş birliğiyle geliştirilen Muse, oyun dünyasını daha akıllı, erişilebilir ve yaratıcı bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu model, oyuncuların hareketlerini gözlemleyerek oyun dünyalarını yeniden oluşturabiliyor ve gerçekçi fizik kurallarına sadık kalabiliyor.

    Muse AI nedir ve nasıl çalışıyor?

    Microsoft’un yeni yapay zeka modeli Muse, oyuncuların ve geliştiricilerin etkileşimleri doğrultusunda oyun dünyalarını yaratabilen ve geliştirebilen bir sistem olarak tasarlandı. Bu model, oyun mekaniğini kavrayabiliyor, 3D oyun dünyalarını anlayabiliyor ve oyuncuların eylemlerine gerçek zamanlı tepkiler verebiliyor. Firma, Muse’u türünün ilk örneği Dünya ve İnsan Hareket Modeli (World and Human Action Model -WHAM) olarak tanımlıyor.

    Muse, herhangi bir oyun motoruna özel kodlanmış bir yapay zeka değil. Microsoft Research ekibinin geliştirdiği bu model, yalnızca görseller ve oyun kontrol girdilerini kullanarak öğreniyor. Xbox oyunu Bleeding Edge üzerinden toplanan yedi yıllık hacimli oyun verileriyle eğitilen Muse, oyuncuların hareketlerini analiz ederek sahneleri yeniden oluşturabiliyor.

    Metin veya statik görüntülerle çalışan geleneksel yapay zeka modellerinin aksine Muse, araştırmacıların deyimiyle nesnelerin, karakterlerin ve ortamların zaman içinde üç boyutlu ortamda nasıl etkileşime girdiğine dair “pratik bir anlayış” geliştiriyor.

    Muse, sadece bir saniyelik oyun görüntüsünü analiz ederek, fizik kurallarına uygun, iki dakikaya kadar sürebilen tutarlı sahneler üretebiliyor. Ancak bazı kısıtlamalar da mevcut. Örneğin, görüntü çözünürlüğü 300x180 pikselle sınırlı ve büyük modellerin işlenme süresi daha uzun. Yani en büyük ve en tutarlı modeller aynı zamanda çıkarım zamanında en yavaş olanlar.

    Oyun dünyasının ötesinde kullanım alanları

    Microsoft, Muse’un sadece oyun endüstrisiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyor. Yapay zekanın perakende, mimarlık ve üretim gibi sektörlerde de büyük değişimler yaratabileceği öngörülüyor. Bununla çok kısa bir sürede üretim tesisinizin dijital ikizini oluşturduğunuzu ve gerçek zamanlı testler yaptığınızı düşünün...

    Ancak, oyun dışı alanlarda kullanılabilirlik için yüksek kaliteli veri setlerinin toplanmasının büyük bir zorluk olduğunu vurguluyorlar. Oyun dünyası, büyük miktarda kaliteli veri sağlayabildiği için bu tür yapay zeka modellerinin gelişimi açısından ideal bir alan olarak görülüyor.

    Eski oyunlar modern hale getirilebilir

    Microsoft’un Muse ile hedeflerinden biri de eski oyunları geleceğe taşımak. Xbox ekibi, bu teknolojiyi kullanarak klasik oyunları modern cihazlara optimize etmeyi planlıyor. Temel olarak Muse’un getirdiği üç önemli teknik yenilik bulunuyor: Oyun mekaniğini ve fizik kurallarını uzun sekanslar boyunca tutarlı bir şekilde sürdürebilme, aynı başlangıç noktasından farklı ancak mantıklı senaryolar üretebilme ve kullanıcıların oluşturulan sahneleri değiştirmesine olanak tanıyarak bu değişiklikleri tutarlı şekilde koruyabilme.

    Microsoft, Muse’un insan yaratıcılığının yerini almayacağını, aksine bir destekleyici araç olarak konumlandığını vurguluyor. Modelin, oyun geliştiriciler için yeni nesil oyun tasarımı süreçlerinde büyük bir yardımcı olabileceği öngörülüyor. Muse’un en dikkat çeken yönlerinden biri, geliştirme sürecini hızlandırma potansiyeli. Oyun stüdyoları, Muse sayesinde prototip aşamalarını daha hızlı tamamlayabilir, oyun içi unsurları AI yardımıyla oluşturabilir ve geliştirme sürecini optimize edebilir. Ancak Microsoft, Muse’un tam anlamıyla bir oyunu baştan sona oluşturma amacı taşımadığını vurguluyor.

    Şimdilik Muse’un model ağırlıkları ve bir demo aracı, araştırmacılar ve geliştiriciler için Microsoft Research Lisansı altında kullanıma sunulacak. Ancak bu, henüz ticari bir ürün değil. Microsoft, Muse’un gelecekte nasıl evrileceği konusunda halen keşif aşamasında olduğunu belirtiyor. AI destekli kısa etkileşimli oyun deneyimleri yakında Copilot Labs üzerinde test edilebilecek.

    Kaynakça https://venturebeat.com/ai/microsofts-muse-ai-can-design-video-game-worlds-after-watching-you-play/ https://www.theverge.com/news/615048/microsoft-xbox-generative-ai-model-gaming-muse https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/introducing-muse-our-first-generative-ai-model-designed-for-gameplay-ideation/
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