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    Anlık Bildirim

    Xbox Series X Pro bekleyenlere kötü haber: Resmi açıklama geldi

    Xbox'ın bir numaralı ismi Phil Spencer şu an için daha güçlü bir Xbox Series X konsolu çıkarmayı planlamadıklarını belirtti. Spencer'a göre hem şirket, hem de oyuncular konsolun performansından memnun
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    Xbox Series X Pro bekleyenlere kötü haber: Resmi açıklama geldi Tam Boyutta Gör

    Xbox'ın patronu Phil Spencer, Xbox Games Showcase 2023 etkinliğinin ardından Bloomberg'e bir röportaj verdi. Deneyimli yönetici bir süredir gündemi meşgul eden Xbox Series X Pro konusuna da değindi. Görünüşe bakılırsa şirketin bu yönde herhangi bir hazırlığı yok.

    Spencer, şu anda daha güçlü bir Xbox Series X'in piyasaya sürülmesine gerek olmadığına inanıyor. Mevcut konsolun teknik özelliklerinin ve performans seviyesinin beklentileri karşıladığını belirten Spencer, bu sözleriyle Xbox Series X Pro versiyonunu çıkarmayı düşünmediklerini net bir dille ifade etti.

    Xbox Series X Pro bekleyenlere kötü haber: Resmi açıklama geldi Tam Boyutta Gör

    "Oyuncular da gelişmiş sürüme ihtiyaç duymuyor"

    Xbox'ın bir numaralı ismi ayrıca Microsoft'un oyunculardan aldığı geri bildirimlerin Xbox Series X'in yükseltilmiş bir versiyonuna ihtiyaç duyulduğunu göstermediğini, hem şirketin hem de oyuncuların Xbox donanımının mevcut durumundan memnun olduğunu söyledi.

    Microsoft, Pazar günkü Xbox Games Showcase etkinliğinde Xbox Series S'in 1TB SSD'ye sahip versiyonunu duyurdu. Karbon siyahı konsol 1 Eylül'de 349 dolar fiyatla satıça çıkacak. Phil Spencer ayrıca Xbox Series X sevkiyatlarının önemli ölçüde arttığından bahsetti, ancak bu konuda herhangi bir rakam vermedi.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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