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    Phil Spencer açıkladı: Microsoft oyunları artık her platformda yayınlanacak

    Microsoft'un oyun bölümü başkanı Phil Spencer, Xbox oyunlarının diğer platformlara gelmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.                                
    Microsoft oyunları artık her platformda yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Görünüşe bakılırsa Microsoft oyun işini büyütmek için yeni bir strateji oluşturdu. Phil Spencer, Gamertag Radio podcast'inde sektörün değiştiğini söyledi ve ekledi: "Artık platformlar değil, oyunlar önce geliyor."

    Microsoft'un artık Xbox oyunlarını rakip platformlarda yayınlama konusunda herhangi bir kırmızı çizgisi yok. Şirket PlayStation, Nintendo, Valve (Steam) ve diğer ortaklarıyla işbirliğini güçlendirmeye devam edecek. Microsoft'un oyun bölümü başkanı, şirketin yeni stratejisine rağmen, işlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu için Xbox konsollarını piyasaya sürmeye devam edeceğini vurguladı.

    İnsanlar kendi tercihlerine göre cihaz seçebilmeliler

    Phil Spencer konuyla ilgili olarak: "Donanımı yaptığımız işin önemli bir parçası olarak görüyorum, ancak aynı zamanda diğer platformlardaki oyuncuların oyunlarımıza erişememesini de istemiyoruz. İnsanlar kendi tercihlerine göre bir cihaz seçebilmeli; nerede ve nasıl oynayacaklarını belirleyebilmeliler. Amacımız, teknik yetenekleri sayesinde olabileceklerinin en iyisi olan cihazlar yapmak." şeklinde konuştu.

    Microsoft oyunları artık her platformda yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Üst düzey yönetici, daha önce sızan bilgilere paralel olarak, şirketin oyunlarının Nintendo Switch 2'ye de geleceğini söylüyor. Son söylentilere göre, nişancı oyunu DOOM: The Dark Ages yeni el konsolunda yer alacak.  
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