Phil Spencer açıkladı: Microsoft oyunları artık her platformda yayınlanacak

Microsoft'un artık Xbox oyunlarını rakip platformlarda yayınlama konusunda herhangi bir kırmızı çizgisi yok. Şirket PlayStation, Nintendo, Valve (Steam) ve diğer ortaklarıyla işbirliğini güçlendirmeye devam edecek. Microsoft'un oyun bölümü başkanı, şirketin yeni stratejisine rağmen, işlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu için Xbox konsollarını piyasaya sürmeye devam edeceğini vurguladı.
İnsanlar kendi tercihlerine göre cihaz seçebilmeliler
Phil Spencer konuyla ilgili olarak: "Donanımı yaptığımız işin önemli bir parçası olarak görüyorum, ancak aynı zamanda diğer platformlardaki oyuncuların oyunlarımıza erişememesini de istemiyoruz. İnsanlar kendi tercihlerine göre bir cihaz seçebilmeli; nerede ve nasıl oynayacaklarını belirleyebilmeliler. Amacımız, teknik yetenekleri sayesinde olabileceklerinin en iyisi olan cihazlar yapmak." şeklinde konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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