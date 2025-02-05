Xbox'a özel iki efsane oyun PlayStation'a geliyor

Age of Mythology ve Age of Empires 2: Definitive Edition, PS5'e geliyor
Geliştirici World's Edge stüdyo başkanı Michael Mann, yakın zamanda Age of Empires ve Age of Mythology ile ilgili bir güncelleme yayınladı. Mann, özellikle PlayStation için Age of Mythology: Retold ve Age of Empires 2: Definitive Edition'ın PS5'e geleceğini, çapraz platform desteğine sahip olacağını duyurdu.
Age of Mythology: Retold, PS5 için 4 Mart'ta 29,99 dolardan başlayan fiyatla çıkış yapacak. Oyun çıkışından itibaren güncellemeler tüm platformlarda eş zamanlı uygulanacak.
Age of Empires II: Definitive Edition, bu baharda PS5’e gelecek. Mann, oyun için yeni DLC’nin yolda olduğunu paylaştı. Yeni içerik ve dereceli oyun için yeni medeniyetler içerecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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