Tam Boyutta Gör Forza Horizon 5’in PS5’e çıkış yapacağı duyurusunun ardından, Xbox’a özel iki oyunun daha PlayStation’a geleceği ortaya çıktı. Eleştirmenlerce beğenilen strateji oyunları Age of Mythology ve Age of Empires 2: Definitive Edition PlayStation 5’e geliyor.

Beklenen oldu: Forza Horizon 5 resmen PS5'e geliyor! 4 gün önce eklendi

Age of Mythology ve Age of Empires 2: Definitive Edition, PS5'e geliyor

Geliştirici World's Edge stüdyo başkanı Michael Mann, yakın zamanda Age of Empires ve Age of Mythology ile ilgili bir güncelleme yayınladı. Mann, özellikle PlayStation için Age of Mythology: Retold ve Age of Empires 2: Definitive Edition'ın PS5'e geleceğini, çapraz platform desteğine sahip olacağını duyurdu.

Age of Mythology: Retold, PS5 için 4 Mart'ta 29,99 dolardan başlayan fiyatla çıkış yapacak. Oyun çıkışından itibaren güncellemeler tüm platformlarda eş zamanlı uygulanacak.

Age of Empires II: Definitive Edition, bu baharda PS5’e gelecek. Mann, oyun için yeni DLC’nin yolda olduğunu paylaştı. Yeni içerik ve dereceli oyun için yeni medeniyetler içerecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Xbox'a özel iki efsane oyun PlayStation'a geliyor