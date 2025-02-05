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    Anlık Bildirim

    Xbox'a özel iki efsane oyun PlayStation'a geliyor

    Microsoft ve World's Edge Games, iki efsanevi gerçek zamanlı strateji oyununu PlayStation 5'e taşıdı. Oyunlardan biri 5 Mart'ta oynanabilecek, ikincisi ilkbaharda çıkacak.
    Age of Mythology ve Age of Empires 2 PS5'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Forza Horizon 5’in PS5’e çıkış yapacağı duyurusunun ardından, Xbox’a özel iki oyunun daha PlayStation’a geleceği ortaya çıktı. Eleştirmenlerce beğenilen strateji oyunları Age of Mythology ve Age of Empires 2: Definitive Edition PlayStation 5’e geliyor.

    Age of Mythology ve Age of Empires 2: Definitive Edition, PS5'e geliyor

    Geliştirici World's Edge stüdyo başkanı Michael Mann, yakın zamanda Age of Empires ve Age of Mythology ile ilgili bir güncelleme yayınladı. Mann, özellikle PlayStation için Age of Mythology: Retold ve Age of Empires 2: Definitive Edition'ın PS5'e geleceğini, çapraz platform desteğine sahip olacağını duyurdu.

    Age of Mythology: Retold, PS5 için 4 Mart'ta 29,99 dolardan başlayan fiyatla çıkış yapacak. Oyun çıkışından itibaren güncellemeler tüm platformlarda eş zamanlı uygulanacak.

    Age of Empires II: Definitive Edition, bu baharda PS5’e gelecek. Mann, oyun için yeni DLC’nin yolda olduğunu paylaştı. Yeni içerik ve dereceli oyun için yeni medeniyetler içerecek.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    O
    onurkula 1 saat önce

    İnternet sitemizden en hızlı şarj olan otomobilleri filtreleyip bulabilirsiniz. Hatta LFP bataryaya sahip modelleri bile filtreleyebiliyorsunuz. Menzile göre sıralama seçme de tabi ki var. https://kullananlar.com/araba-modelleri?ozellikler=113&sirala=haftanin_populeri%2Cazalan https://kullananlar.com/araba-modelleri

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