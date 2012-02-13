DH Özel: Intel Haswell mimarisi DX 11.1 ve OpenCL 1.2 destekli GPU ile geliyor

Intel'in önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sunacağı öte nesil Haswell işlemci mimarisi ve bu mimariyi kullanacak işlemciler hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Elimize ulaşan son bilgilere göre Haswell tabanlı işlemcilerinde Intel, DirectX 11.1 destekli entegre grafik birimi kullanmaya başlayacak. Sandy Bridge ailesindeki entegre grafik biriminden %50'ye varan oranda daha hızlı olduğu ifade edilen Ivy Bridge ile kıyaslandığında benzer oranda performansı farkını Haswell mimarisindeki yeni grafik biriminin de sunması bekleniyor. DirectX 11.1 desteğine ek olarak OpenGL 3.2 ve OpenCL 1.2 desteği de sunacak olan yeni grafik biriminde Intel'in hem genel 3D grafik performansını hem de GPGPU yeteneklerini ciddi oranda geliştireceği bildiriliyor.

22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi, yeni grafik birimine ek olarak mikroişlemci mimarisindeki radikal güncellemeler sayesinde geliştirmiş işlemci performansı, arttırılan hız aşırtma yetenekleri, tamamiyle entegre voltaj regülatörü, yeni ileri vektör uzantıları ve geliştirilmiş AES-NI performansı gibi yeniliklerle geliyor. Entegre grafik birimine geri dönecek olursak eğer yukarıda belirttiğimiz detaylara ek olarak arttırılmış Stereoscopic 3D performansı, HDMI 1.4, DVI, DP ve VGA portu üzerinden aynı anda üç bağımsız monitör kullanımı gibi güncellemelerden bahsedebiliriz. LGA1150 soket yapısında olacak Haswell tabanlı işlemciler çift kanal bellek kontrolcüsü ile gelecek ve modeline göre 35-95 Watt TDP değerine sahip olacaklar.