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DH Özel: Intel Haswell mimarisi DX 11.1 ve OpenCL 1.2 destekli GPU ile geliyor

7 yıl
10b
1
21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sunacağı öte nesil Haswell işlemci mimarisi ve bu mimariyi kullanacak işlemciler hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Elimize ulaşan son bilgilere göre Haswell tabanlı işlemcilerinde Intel, DirectX 11.1 destekli entegre grafik birimi kullanmaya başlayacak. Sandy Bridge ailesindeki entegre grafik biriminden %50'ye varan oranda daha hızlı olduğu ifade edilen Ivy Bridge ile kıyaslandığında benzer oranda performansı farkını Haswell mimarisindeki yeni grafik biriminin de sunması bekleniyor. DirectX 11.1 desteğine ek olarak OpenGL 3.2 ve OpenCL 1.2 desteği de sunacak olan yeni grafik biriminde Intel'in hem genel 3D grafik performansını hem de GPGPU yeteneklerini ciddi oranda geliştireceği bildiriliyor.
22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi, yeni grafik birimine ek olarak mikroişlemci mimarisindeki radikal güncellemeler sayesinde geliştirmiş işlemci performansı, arttırılan hız aşırtma yetenekleri, tamamiyle entegre voltaj regülatörü, yeni ileri vektör uzantıları ve geliştirilmiş AES-NI performansı gibi yeniliklerle geliyor. Entegre grafik birimine geri dönecek olursak eğer yukarıda belirttiğimiz detaylara ek olarak arttırılmış Stereoscopic 3D performansı, HDMI 1.4, DVI, DP ve VGA portu üzerinden aynı anda üç bağımsız monitör kullanımı gibi güncellemelerden bahsedebiliriz. LGA1150 soket yapısında olacak Haswell tabanlı işlemciler çift kanal bellek kontrolcüsü ile gelecek ve modeline göre 35-95 Watt TDP değerine sahip olacaklar. 

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xLmNt13 7 yıl
Amd de artık alt segmentte ekran kartı üretmeyecekmiş :)
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cats.in.the.cradle 6 yıl
Mainboards for Intel Core i “Haswell” Are Ready
xbitlabs.com/...
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E_Aydin35 7 yıl
İntel kısacası ikili komboyla iyi bir atılım ve çıkış yapıcak..
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webbeast 7 yıl
eğer benchmark oynamıyorsanız. ekran kartı ve işlemci upgrade i bence her 2-3 nesilde bir yapılmalı.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Batuist 7 yıl
Grafik biriminde DX sürümününün ne olduğu ile ilgilenenler için entegre grafik biriminde hangi DX sürümünün kullanıldığı önemli olmayacaktır.
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WinteR 7 yıl
Ivy'den Haswell'e atlamak çok yanlış, zaten %15lerde performans artışı var, anakart, yeni işlemci masrafına değmez, Ivy mevcut teknolojisiyle 2014'ü rahat görür.
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DH Misafiri 7 yıl
Önümüzdeki yıl derken 2013 mü ? Fiyatı ne kadar olur sizce ? 2600K'yı filan geçer sanırım rahatlıkla.
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knnkpln 7 yıl
aceleciburak

intel almak isteyen bence ivy yi atlayıp nu işlemcilere göz koyması gerekir çünkü 1150 ilk yapı olarak bu işlemci geliyor mutlaka aynı soket için maxwell işlemcide gelecektir ömür bakımından uzun olur diye düşünüyorum...


Intele hiç belli olmaz.Westmere işlemcilerle sandy bridge işlemciler 32nm idi ama soket değişti.Ivy Bridge ile Haswell de 22nm ama yine soket değişti Maxwell 14 nm olacak ve büyük olasılık yine soket değişecek.
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aceleciburak 7 yıl
intel almak isteyen bence ivy yi atlayıp nu işlemcilere göz koyması gerekir çünkü 1150 ilk yapı olarak bu işlemci geliyor mutlaka aynı soket için maxwell işlemcide gelecektir ömür bakımından uzun olur diye düşünüyorum...
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şoray uzun yolda 7 yıl
zamanında 6150 onboard vga ile half life 2 yi 30 fps küsürde bitirmiştim onboard ile giriş seviyesi oyun süper olur.
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