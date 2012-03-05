DH Özel: Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri 29 Nisan'da lanse ediliyor

Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesine ait yeni detaylar elimize ulaştı. Bir süredir ertelenme haberleriyle gündemi meşgul eden Ivy Brdige işlemci ailesi için Intel'in belirlediği resmi lansman tarihleri en sonunda gün ışığına çıktı.

Intel'in resmi dökümanına göre son kullanıcılar için hazırlanan Core i5 ve Core i7 serisi Ivy Bridge işlemciler 29 Nisan'da lanse edilmiş olacak ki bu işlemciler arasında, Core i7-2700K'nın yerini alması beklenen Core i7-3770K gibi çarpan kilidi açık modeller de yer alıyor.

Kurumların hedeflendiği üçüncü nesil vPro işlemcilerin lansmanı ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu bağlamda Intel, Ivy Bridge tabanlı profesyonel iş yönetim sistemlerini Tayvan'daki Computex fuarı ile benzer dönemlerde tanıtacak gibi görünüyor.

Intel'in Ivy Bridge platformunu temel alan düşük maliyetleri pazara sunması ise biraz daha vakit alacak gibi görünüyor. 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3 ve Pentium serisi işlemciler tatil sezonunda yani son çeyrekte raflardaki yerini alması bekleniyor.

Intel yeni işlemcilerle birlikte bu işlemciler için hazırladığı 7 serisi çipsetlerini de pazara sunacal. Bu noktada işlemcilerden farklı olarak çipsetlerin tamamı 29 Nisan'dan anons edilmiş olacak.

Sandy Bridge ailesi için hazırlanan P, Z ve H serisi yongasetlerinden farklı olarak Ivy Bridge jenerasyonu için son kullanıcılara Z ve H serisi anakartlar sunacak. Ivy Bridge platformuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.