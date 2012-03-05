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DH Özel: Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri 29 Nisan'da lanse ediliyor

7 yıl
20,7b
1
67
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesine ait yeni detaylar elimize ulaştı. Bir süredir ertelenme haberleriyle gündemi meşgul eden Ivy Brdige işlemci ailesi için Intel'in belirlediği resmi lansman tarihleri en sonunda gün ışığına çıktı.  
Intel'in resmi dökümanına göre son kullanıcılar için hazırlanan Core i5 ve Core i7 serisi Ivy Bridge işlemciler 29 Nisan'da lanse edilmiş olacak ki bu işlemciler arasında, Core i7-2700K'nın yerini alması beklenen Core i7-3770K gibi çarpan kilidi açık modeller de yer alıyor.
Kurumların hedeflendiği üçüncü nesil vPro işlemcilerin lansmanı ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu bağlamda Intel, Ivy Bridge tabanlı profesyonel iş yönetim sistemlerini Tayvan'daki Computex fuarı ile benzer dönemlerde tanıtacak gibi görünüyor. 
Intel'in Ivy Bridge platformunu temel alan düşük maliyetleri pazara sunması ise biraz daha vakit alacak gibi görünüyor. 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3 ve Pentium serisi işlemciler tatil sezonunda yani son çeyrekte raflardaki yerini alması bekleniyor.
Intel yeni işlemcilerle birlikte bu işlemciler için hazırladığı 7 serisi çipsetlerini de pazara sunacal. Bu noktada işlemcilerden farklı olarak çipsetlerin tamamı 29 Nisan'dan anons edilmiş olacak.
Sandy Bridge ailesi için hazırlanan P, Z ve H serisi yongasetlerinden farklı olarak  Ivy Bridge jenerasyonu için son kullanıcılara Z ve H serisi anakartlar sunacak. Ivy Bridge platformuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. 

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Yilsev 7 yıl en beğenilen
3D-Transistörleri 3 boyutlu transistör olarak algılayan arkadaş(lara) sesleniyorum: Söyler misiniz, 2 boyutlu transistör mü var? Boyut kavramını oturtamamışsınız henüz. Biraz araştırırsanız intel'in 3D-Transistör olarak adlandırdığı şey aslında 3-Kapılı transistör.
Temel olarak transistörlerin(yani kontrollü anahtarların) 3 bacağı vardır: Kapı(Gate), Toplayıcı(Collector) ve Yayıcı(Emitter). Kapıya gelen sinyal ile transistör iletime geçer ve collectorden gelen akımı emiter üzerinden salar. Kapı sadece tetiklemek için siyalleme üzerine kullanılır.
Ancak tek kapı olduğunda ya hep ya hiç mantığı çalışır ki bu her zaman işimize gelmez (enerji verimliliği açısından). intel de 3 kapılı transistörleri tamamen güç tüketimini düşürmek amaçlı sızıntı akımını(hiçbir işe yaramayan akımdır,hatta tam tersi transistörün ömrünü yer) azaltmak için transistörlerini 3 kapılı yaptı.
Bilip bilmeden yorum yapmayın diyen arkadaşlar da yorum yapmadan önce biraz araştırmalı.
3D-Transistörleri 3 boyutlu transistör olarak algılayan arkadaş(lara) sesleniyorum: Söyler misiniz, 2 boyutlu transistör mü var? Boyut kavramını oturtamamışsını...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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vidoko 7 yıl
arkadaş intel aldı başını gidiyor, amd hala kış uykusundan kalkamadı.amd canlan artık rekabetini özledik.:(
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BlackHoleSon 7 yıl umtcnkrt
umtcnkrt

Umarım hayal kırıklığı yaratmaz.

Öyle bi durum olcanı sanmıyorum çünkü Ivy Sandy'nin 22nm'ye düşürülmüş hali olucak. Az çok aynı silikonun kuvvetlendirilmiş hali bekleniyor. AMD'nin yaptıgı Bulldozer gibi yeni bi mimari degil
umtcnkrtUmarım hayal kırıklığı yaratmaz.Öyle bi durum olcanı sanmıyorum çünkü Ivy Sandy'nin 22nm'ye düşürülmüş hali olu...
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Aѕℓαη66™ 7 yıl
adam akilli bi ssd alir sandy devam
daha sandyden bisey anlamadikki
valla klasik bir soylem ama ciddi para tuzagi en azindan extremolmayan ve parayi supurmeyen kullanici icin
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kingarthasilker 7 yıl
arkadaşlar pentiumlar i3 ayarına i3ler i5 ayarına i5ler i7 ayarına vede i7ler xenon ayarına gelsin inteli takdir edecem:D
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Ingrid 7 yıl
@PlaceboEffect Zaten o GPU ile gelecekmiş sanırım, öyle konuşuluyordu bir sitede
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DH Misafiri 7 yıl
Sayın Yilsev haklısınız bir çok insan 3B transstör kavramını anlayamamış, ama sanırım siz de doğru anlamış değilsiniz. 3B transistör döneminden önce transistörler tek bir plaka üzerine gömülüyordu (tek katmanlı). Bu yüzden eğer tel çapı (nanometre) küçülmüyorsa, transistör sayısı arttıkça ihtiyaç duyulan yüzey de büyük oluyordu. Ancak yeni nesil 3B (çok katmanlı) baskı teknolojisinde transistörler tek bir düzlem üzerine değil, bir çok tabakadan oluşan düzlemler üzerine gömülüyor. Böylece yeni yonga kümeleri daha küçük fakat biraz daha yüksek oluyor (nano ölçekte). Yani aynı hacimde daha küçük taban alanına sahip daha yüksek yongalar yapılıyor. Tıpkı çok katlı apartmanlar gibi.
Saygılarımla,
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lapry 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sayın Yilsev haklısınız bir çok insan 3B transstör kavramını anlayamamış, ama sanırım siz de doğru anlamış değilsiniz. 3B transistör döneminden önce transistörler tek bir plaka üzerine gömülüyordu (tek katmanlı). Bu yüzden eğer tel çapı (nanometre) küçülmüyorsa, transistör sayısı arttıkça ihtiyaç duyulan yüzey de büyük oluyordu. Ancak yeni nesil 3B (çok katmanlı) baskı teknolojisinde transistörler tek bir düzlem üzerine değil, bir çok tabakadan oluşan düzlemler üzerine gömülüyor. Böylece yeni yonga kümeleri daha küçük fakat biraz daha yüksek oluyor (nano ölçekte). Yani aynı hacimde daha küçük taban alanına sahip daha yüksek yongalar yapılıyor. Tıpkı çok katlı apartmanlar gibi.

Saygılarımla,

Valla bende bu yorumu arıyordum.
Millet 3 bacaktan falan bahsetmiş birbirlerine bilgiçlik taslamış ama 3D'nin ne olduğunu hiç biri tam olarak izah edememiş.
Ağzına ve bilgine sağlık kardeşim.Genel geçer transistör kavramından bahsetmeye hiç gerek yok zaten,kaldıki transistörler 2-3-4 bacaklı olabilirler bu kullanım amacına göre değişir ama 3D diyince 3 bacak anlayanda hiç kusurabakmasın bi zahmet gitsin bir daha okusun

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berkcombil 7 yıl
Laptoplar için herhangi bir bilgi yok mu?Aynı nesil işlemcileri Laptoplarda ne zaman görebileceğiz?
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Placebo Effect 7 yıl berkcombil
berkcombil

Laptoplar için herhangi bir bilgi yok mu?Aynı nesil işlemcileri Laptoplarda ne zaman görebileceğiz?

Dostum haziran ayında piyasada ivy bridge işlemcili notebook'ların yaygın olarak bulunacağı söylenmiş.
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GozlukluSirin 7 yıl
Neyse ki aylardır belirlediğim anakart 22 nm işlemcilerle uyumlu şu ivyler biraz daha ucuz olsa gelse oc gitse yavaşlık ahh ahh yıllardır kaplumbağa hızında yaşıyorum sanal alemi insan özlüyor biraz hız yapmayı
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DH Misafiri 7 yıl
AMD 3 ve 6 çekirdek işlemci çıkardı, intel 3 çekirdek yapmayınca düz mantık 1-2-4-8 diye gider sanmıştım ama 6 yapıyor... direkt 8 e atlasa bence AMD ye daha büyük darbe olurdu ama tik tok damlaya damlaya göl olur mantığıyla ara formlarla pazar oluşturma peşinde...
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jiddi 7 yıl
E herhalde...
Futbol takimi tutar gibi her sahip oldugu seye o acidan bakanlar icin cep telefonundan tutun da arabasi, televizyonu, foto makinasi v.s. her seyi bir taraftar zihniyetiyle ilintilidir. Fakat intel olsun amd olsun diger tum ureticilerin var olma amaci sana bana iyi olma-gorunme cabasi degil. Var olduklari alanlarda urun uretip-satip para kazanmak amaclari. Elbette ki pesinden gelen olmadiginda bir uretici durduk yere kendine kazik atmaz ve mevcut urun yelpazesinden sonuna kadar kar etmeye calisir. Bizim fanatik kafali tuketiciye gore "x" marka cok iyi urunler uretiyor mesela, oysa amaci birileri icin iyi seyler yapmak degil. Amaci pazar payindan daha buyuk bir dilim pasta alip kesesini doldurmak. Bunun teme unsurlarindan birisi de urununun kalitesi ve performansi.
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fullflavor1977 7 yıl
ivy bridge mukemmel gorunuyor, ama sandy bridge islemcim zaten yetiyor da artiyor. bu sene buyuk bir degisiklik olmazsa sadece yeni ekran karti ile sistemi guncellerim. yeni sistem kursam sifirdan tabiki ivy bridge ile yaparim.
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perikentli 7 yıl
şimdi arkadaşlar bende İ7-2600k var bunu satıp yerine cıktıgı zaman Core i7-3770K
alsam olurmu mevcut anakartım P8Z68-V LE
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl perikentli
perikentli

şimdi arkadaşlar bende İ7-2600k var bunu satıp yerine cıktıgı zaman Core i7-3770K
alsam olurmu mevcut anakartım P8Z68-V LE

Olur olmasına da gerek yok ki 2600K'dan oraya geçmeye değmez yani.
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leventalpsal 7 yıl
Mobil işlemcilerde durum nedir?
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Crimson Red 7 yıl
umarım fazla tuzlu olmaz
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vidoko 7 yıl
arkadaş intel aldı başını gidiyor, amd hala kış uykusundan kalkamadı.amd canlan artık rekabetini özledik.:(
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