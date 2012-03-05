DH Özel: Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri 29 Nisan'da lanse ediliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesine ait yeni detaylar elimize ulaştı. Bir süredir ertelenme haberleriyle gündemi meşgul eden Ivy Brdige işlemci ailesi için Intel'in belirlediği resmi lansman tarihleri en sonunda gün ışığına çıktı.
Intel'in resmi dökümanına göre son kullanıcılar için hazırlanan Core i5 ve Core i7 serisi Ivy Bridge işlemciler 29 Nisan'da lanse edilmiş olacak ki bu işlemciler arasında, Core i7-2700K'nın yerini alması beklenen Core i7-3770K gibi çarpan kilidi açık modeller de yer alıyor.
Kurumların hedeflendiği üçüncü nesil vPro işlemcilerin lansmanı ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu bağlamda Intel, Ivy Bridge tabanlı profesyonel iş yönetim sistemlerini Tayvan'daki Computex fuarı ile benzer dönemlerde tanıtacak gibi görünüyor.
Intel'in Ivy Bridge platformunu temel alan düşük maliyetleri pazara sunması ise biraz daha vakit alacak gibi görünüyor. 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3 ve Pentium serisi işlemciler tatil sezonunda yani son çeyrekte raflardaki yerini alması bekleniyor.
Intel yeni işlemcilerle birlikte bu işlemciler için hazırladığı 7 serisi çipsetlerini de pazara sunacal. Bu noktada işlemcilerden farklı olarak çipsetlerin tamamı 29 Nisan'dan anons edilmiş olacak.
Sandy Bridge ailesi için hazırlanan P, Z ve H serisi yongasetlerinden farklı olarak Ivy Bridge jenerasyonu için son kullanıcılara Z ve H serisi anakartlar sunacak. Ivy Bridge platformuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
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Temel olarak transistörlerin(yani kontrollü anahtarların) 3 bacağı vardır: Kapı(Gate), Toplayıcı(Collector) ve Yayıcı(Emitter). Kapıya gelen sinyal ile transistör iletime geçer ve collectorden gelen akımı emiter üzerinden salar. Kapı sadece tetiklemek için siyalleme üzerine kullanılır.
Ancak tek kapı olduğunda ya hep ya hiç mantığı çalışır ki bu her zaman işimize gelmez (enerji verimliliği açısından). intel de 3 kapılı transistörleri tamamen güç tüketimini düşürmek amaçlı sızıntı akımını(hiçbir işe yaramayan akımdır,hatta tam tersi transistörün ömrünü yer) azaltmak için transistörlerini 3 kapılı yaptı.
Bilip bilmeden yorum yapmayın diyen arkadaşlar da yorum yapmadan önce biraz araştırmalı.
Öyle bi durum olcanı sanmıyorum çünkü Ivy Sandy'nin 22nm'ye düşürülmüş hali olucak. Az çok aynı silikonun kuvvetlendirilmiş hali bekleniyor. AMD'nin yaptıgı Bulldozer gibi yeni bi mimari degil