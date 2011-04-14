DH Özel: Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Pentium işlemcileri için ilk test sonuçları!

Yeni nesil Sandy Bridge mimarisini kullandığı ikinci nesil Core işlemci ailesini Ocak ayında lanse ederek pazara sunan Intel, ürün gamının diğer üyeleri için de benzer güncellemeler hazırlıyor. Westmere tabanlı Core i7-900 serisini son çeyrekte Sandy Bridge-E işlemcileriyle yenileyecek olan Intel, Pentium ailesini de Sandy Bridge platformuna taşıyor. Efsanevi işlemci ailesinin Sandy Bridge tabanlı yeni nesil temsilcilerini hazırlayan firma, 22 Mayıs'ta yapacağı lansman ile birlikte bu modellerini endüstrinin beğenisine sunacak.

Intel ilk etapta Sandy Bridge tabanlı üç yeni model sunacak. Pentium G620, G840 ve G850 model isimlerini taşıyan yeni işlemcileriyle Intel, düşük maliyetli sistemleri hedef alan giriş seviyesi modellerde performans çıtasını yukarı çekmeyi planlıyor. Yeni nesil Pentium ailesinin giriş modeli olan ve aynı zamanda haber içerisinde dünyada ilk defa test sonuçlarına yer verdiğimiz Pentium G620, 2.6GHz'de görev yapıyor. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ancak Hyper-Threading desteği sunmayan yani her çekirdek için tek izlek işleyebilen işlemcide 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine yer verilirken, ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş. Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, Pentium G620 modelinin ısıl tasarım gücü 35 Watt olan ve HTCP'lerde kullanılması beklenen "T" versiyonunu da hazırlıyor ancak bu modelin daha sonra çıkması bekleniyor.

Pentium G620'nin hemen üzerinde yer alan Pentium G840 da benzer şekilde 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Saat hızı 2.8GHz olarak belirlenen yani Pentium G620'den daha yüksek frekansta çalışan işlemcinin ısıl güç tasarımı da 65 Watt olacak. Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Pentium işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı modeli ise 2.9GHz olan çalışma hızı ile G850 modeli olacak. Pentium G850, daha yüksek çalışma hızı haricindeki özellikleriyle serinin diğer iki modeliyle aynı karakteristikte olacak.

Sandy Bridge mimarisi ile gelen yeni özelliklere sahip olan Pentium işlemciler, ikinci nesil Core işlemci ailesine kıyasla bazı farklılıklar da içerecek. Gelen bilgilere göre yeni Pentium işlemcilerinde, Sandy Bridge ailesinin iki grafik biriminden olan HD 2000'in kırpılmıi versiyonuna yer verilecek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Hyper-Threading desteğine sahip olmayan işlemciler, aynı zamanda Turbo Boost teknolojisini de desteklemiyorum, AES ve AVX komutları setleri ile Quick Sync video özellikleri kapalı olarak geliyor. 3. çeyrekte daha hızlı versiyonlarının da çıkması beklenen yeni işlemciler, modeline göre sırasıyla 64$ (Pentium G620), 75$ (Pentium G840) ve 85$ (Pentium G850) seviyesinden lanse edilecekler. Test sonuçlarında da görülebileceği üzere, Sandy Bridge tabanlı Pentium işlemciler, Celeron E serisinden ciddi oranda daha hızlı olmayı başarırken, Core ailesinin giriş modelleri olan 2. nesil Core i3 serisinden daha yavaşlar.