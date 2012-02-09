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DH Özel: Intel'in öte nesil Haswell işlemcilerinin çıkış tarihi

7 yıl
13,3b
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21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesini Nisan ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel, tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında bir sonraki jenerasyona göre geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önceki pek çok haberimizde altını çizdiğimiz üzere Ivy Bridge tabanlı işlemcilerde, mimari yenilikler yerine daha çok fabrikasyon sürecine yoğunlaşan ve 22nm üretim teknolojisinin avantajlarını Sandy Bridge mimarisini güncelleyerek kullanma yoluna giden Intel, bir sonraki aşama olarak Haswell mimarisine geçiş yapacak. Benzer şekilde 22nm 3D transistör teknolojisinin kullanılacağı Haswell jenerasyonun farkı ise ciddi anlamda güncellenen yeni mimari ve tasarıma eklenen yeni özellikler olacak.
Haswell mimarisiyle birlikte Intel, işlemci performansı geliştirmeyi, hız aşırtma konusunda işlemci yeteneklerini arttırmayı ve tamamiyle entegre voltaj regülatörü tasarımına geçmeye hazırlanıyor. Haswell mimarisinde Intel ayrıca yeni AVX komutsetleri ve geliştirilmiş AES-NI yetenekleri de sunacak. Haswell ile birlikte ayrıca entegre grafik birimi de güncellenecek ve DirectX 11.1 ile OpenCL 1.2 gibi yeni API'lere destek gelecek. Aynı anda üç farklı monitöre destek sunacak Hawell grafik birimi ayrıca otomatik stereoskopik 3D görüntü desteği de getirecek. 
LGA1150 platformunu kullanacak Haswell serisi yeni nesil işlemcilerde 1600MHz'e kadar DDR3 ve DDR3L bellek desteği sunan çift kanal kontrolcüye yer verilecek ve işlemciler modeline göre 35 Watt ila 95 Watt arasında değişen ısıl tasarım gücü değeri ile gelecekler. Yeni işlemcilerle birlikte Intel ayrıca Lynx Point kod adını verdiği 8 serisi çipset modellerini de endüstrinin beğenisine sunacak. Peki Haswell tabanlı yeni nesil işlemciler ne zaman piyasaya çıkacak. Intel'in resmi yol haritasına göre Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi, 2013'ün ilk yarısında, Mart-Haziran döneminde lanse edilmiş olacak. 

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deathrose6 7 yıl en beğenilen Muhibbi-
mustafax_001

Kim ne derse desin AMD

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tufanminez 6 yıl
donanımhaber ve makale yazarı Erdi ÖZÜAĞ'ı dünya çapında donanım takipçilerinin sorularına cevap verebilecek nitelikte olan bu güzel makaleyi yayınlamalarından ötürü kutluyorum. Avrupa ve Amerika'nın önde gelen forumlarında bu haber sayfasının bağlantısını görmek bir türk olarak ve donanımhaber katılımcılarından biri olarak göğsümü kabarttı.
Değerli Erdi ÖZÜAĞ'ı bir kez daha yürekten kutluyorum.
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dreamblue35 7 yıl
Nessarien
kendisiyle rekabet edebilecek bir firma olmamasına rağmen planlı programlı şekilde gelişim sürecinin devam etmesi gerçekten çok güzel.

mobil üreticiler var işlemci üreten (arm, nvidia tegra vs..) bu adamlar "ya böyle olamayacak atağa kalkmamız lazım biz de artık şu masaüstü işlemcilerimizin üretimine başlayalım" derlerse nolcak al sana potansiyel rakip firma neden plan program yapmasın ki eminim mobil işlemci üreten firmaların da ellerinde masa üstü işlemci üretecek teknoloji bulunuyordur; şimdi nerden böyle bir şey uydurdun diceksin sana şöyle özetleyeyim büyük firmaların strateji planları en az 20 yıllık olur sana verdiği teknoloji aslında atıyorum 10 yıl önce üretilmiş bir teknolojidir fakat ağırdan piyasa koşullarına göre haraket etmek zorundadır misal intel neden heryıl yarı iletken mimari arge çalışmalarına milyar dolarlar harcıyor düşündün mü rakibinin ne yapabileceğini tahmin edip 1 adım değil 2 adım önüne geçip sağ gösterip sol vurmak
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Rainbow6 7 yıl
ivy bridge ucbin serisi 1155 de kaldi anladigim kadariyla en azindan bi adim atlatalim islemciyi ... bu intelin cipset degistirip durma taktigi basini yakacak sonunda pek umitli olmasamda amd nin 3. ceyrekte cikaracagi islemciler inteli zora sokabilir (umarim) boylece o cipsetlerin tumu elinde kalir .. intelin amd ye karsi performans farkiyla elde ettigi pazar cipset degistirmemesiyle pekismisti ama simdi o da amd nin eskiden yaptigi hatalari yapiyor
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diemcizone 7 yıl
'1156'-1366-'1155'-2011-'1150' ve 2011 ivyden sonra destek almaz, söze gerek yok fakat zamanında amd vardı, intel senelerce lga775de kalmiş, pentium4, celeron, pentium4 ht, pentium dual core, celeron d, core duo, core2duo, core2quad işlemci serilerini bu sokette üretmiş 90nmlik chipsetler 45nmlik cpulara destek vermişti, unutmak eldemi?
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DH Misafiri 7 yıl
lga 1150 !
yine mi anakart değişecek.
intel anakart sektörüne çalışıyor.
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CoreXXX 7 yıl
bu ne ya sürekli soket değişio intel 775 1156 1155 2011 derken bide 1150 çıkdı intel bu soket karmaşasına bi an önce son vermeli. elinde 1156 sistem olanların anakartı yansa piyasada neredeyse 1156 anakart yok. 3-5 ay sonra bulunmaz hale gelir 200 dolarlık işlemcileri çöpemi atacaz yani
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Nessarien 7 yıl
kendisiyle rekabet edebilecek bir firma olmamasına rağmen planlı programlı şekilde gelişim sürecinin devam etmesi gerçekten çok güzel.
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multeci 7 yıl Nessarien
Nessarien

kendisiyle rekabet edebilecek bir firma olmamasına rağmen planlı programlı şekilde gelişim sürecinin devam etmesi gerçekten çok güzel.

rakibi olmadığı için böyle bi strateji uyguluyorya zaten.
geliştirmiş olduklarını beklet adım adım üret/sür aynı adama tekrar tekrar işlemci/çipset sat. aynısının üzerinde biraz oynanmışı. yeni mimari diye yiyorlar bizi ama yapacak bişeyde yok. yeni çipset çıkarmaya bahane olarak kullanıyorlar "yeni mimari bilmemne değişti/gelişti" hikaye bunlar...
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alpa07 7 yıl
bu sene işlemciler bunlar.Seneye yeni soket yeni işlemciler olcağı için bunu almıyorum :D :D
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xLmNt13 7 yıl
2600k eskiyince geceriz :)
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E_Aydin35 7 yıl
iNTEL İNŞALLAH BU HARİKA işlemcilerden sonra fiyat düşürürse tam mükemmel olur..:)
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Zaman Ötesi 7 yıl
her işlemciye özel anakart üretsin rahatlasın şu intel çokunu çıkardı değiştire değiştire soket yapısını
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