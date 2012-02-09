DH Özel: Intel'in öte nesil Haswell işlemcilerinin çıkış tarihi

Intel 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesini Nisan ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel, tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında bir sonraki jenerasyona göre geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önceki pek çok haberimizde altını çizdiğimiz üzere Ivy Bridge tabanlı işlemcilerde, mimari yenilikler yerine daha çok fabrikasyon sürecine yoğunlaşan ve 22nm üretim teknolojisinin avantajlarını Sandy Bridge mimarisini güncelleyerek kullanma yoluna giden Intel, bir sonraki aşama olarak Haswell mimarisine geçiş yapacak. Benzer şekilde 22nm 3D transistör teknolojisinin kullanılacağı Haswell jenerasyonun farkı ise ciddi anlamda güncellenen yeni mimari ve tasarıma eklenen yeni özellikler olacak.

Haswell mimarisiyle birlikte Intel, işlemci performansı geliştirmeyi, hız aşırtma konusunda işlemci yeteneklerini arttırmayı ve tamamiyle entegre voltaj regülatörü tasarımına geçmeye hazırlanıyor. Haswell mimarisinde Intel ayrıca yeni AVX komutsetleri ve geliştirilmiş AES-NI yetenekleri de sunacak. Haswell ile birlikte ayrıca entegre grafik birimi de güncellenecek ve DirectX 11.1 ile OpenCL 1.2 gibi yeni API'lere destek gelecek. Aynı anda üç farklı monitöre destek sunacak Hawell grafik birimi ayrıca otomatik stereoskopik 3D görüntü desteği de getirecek.

LGA1150 platformunu kullanacak Haswell serisi yeni nesil işlemcilerde 1600MHz'e kadar DDR3 ve DDR3L bellek desteği sunan çift kanal kontrolcüye yer verilecek ve işlemciler modeline göre 35 Watt ila 95 Watt arasında değişen ısıl tasarım gücü değeri ile gelecekler. Yeni işlemcilerle birlikte Intel ayrıca Lynx Point kod adını verdiği 8 serisi çipset modellerini de endüstrinin beğenisine sunacak. Peki Haswell tabanlı yeni nesil işlemciler ne zaman piyasaya çıkacak. Intel'in resmi yol haritasına göre Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi, 2013'ün ilk yarısında, Mart-Haziran döneminde lanse edilmiş olacak.