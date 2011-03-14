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DH Özel: İşte AMD'nin 28nm GPU yol haritası

8 yıl
14,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda rakibi Nvidia'nın önünde yer alan AMD, geçtiğimiz yıllarda 65nm, 55nm ve 40nm gibi farklı fabrikasyon süreçlerine adapte olan ilk isim olmuştu. Hatta firma, Radeon HD 6000 serisi için 32nm üretim teknolojisini planlamış ancak TSMC'nin bu süreci es geçmesi nedeniyle 40nm ile devam etmek zorunda kalmıştı. Grafik endüstrisinde hacimli üretim için bir sonraki aşama 28nm olacak ve her iki üretici de yeni nesil GPU'larını 28nm fabrikasyon süreciyle üretecekler.

Bilindiği üzere hem AMD hem de Nvidia, GPU üretimi için Tayvan merkezli TSMC firmasını kullanıyorlar ve yeni nesil GPU'lar için TSMC'nin 28nm hazırlıklarını bitirmesini bekliyorlar. Nvidia'dan farklı olarak AMD, 28nm ile birlikte ortağı olduğu GlobalFoundries'in tesislerini de devreye sokmayı ve TSMC tekelinden kurtulmayı planlıyor. Zira son dönemde TSMC'deki aksaklıklardan dolayı stratejisinde bazı değişiklikler yapmak zorunda kalan AMD'nin, bu durumdan hoşnut olmadığı da biliniyor.

28nm üretim teknolojisine geçiş konusunda hangi üreticinin ipi önde göğüsleyeceği henüz bilinmiyor. Daha önceki gelişmeler doğrultusunda AMD bir adım önde görünürken, Nvidia'nın 28nm örnek çip çalışmalarını aylar önce tamamladığı ve giriş seviyesi ile birlikte yeni nesil üretim teknolojisine geçiş yapan ilk üretici olabileceği belirtiliyor. Bu konudaki gelişmeleri bekleyip göreceğiz ancak daha öncesinde AMD'nin 28nm üretim teknolojisiyle üretmeyi planladığı mobil GPU'larını içeren yol haritası elimize ulaştı.

Radeon HD 6000M serisi mobil grafik yongalarını geçtiğimiz aylarda kullanıma sunan AMD, sene sonuna doğru 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni yongaları lanse etmeyi planlıyor. Radeon HD 7000M serisi altında sunulması beklenen mobil GPU'lar, 28nm fabrikasyon sürecinin avantajları sayesinde aynı performans seviyesinde daha az güç tüketimi veya aynı güç tüketimi seviyesinde daha yüksek performans sunabilecekler. Peki AMD'nin 28nm mobil GPU'ları hangi özelliklere sahip olacak, işte ilk bilgiler!

AMD'nin Radeon HD 7000M serisi için planladığı en güçlü GPU, Wimbledon kod adını taşıyor. Mevcut programa göre önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde üretime girmesi beklenen bu GPU, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak. Blackcomb kod adını taşıyan mevcut en hızlı Radeon HD 6000M çözümüne kıyasla performans seviyesini ciddi oranda yukarı taşıyacağı belirtilen Wimbledon kod adlı 28nm GPU aynı zamanda güncellenmiş video motoru ve çok sayıda önemli güncellemeye de sahip olacak.

Elde ettiğimiz bilgilere göre Wimbledon GPU'su, tüm zamanların en gelişmiş mobil grafik çözümü olarak lanse edilebilir. Mevcut verilere göre ısıl tasarım gücü 65 Watt+ olarak ifade edilen GPU, MXM 3.0 form faktöründe olacak AMD, Wimbledon GPU'su için üreticilere 2GB GDDR5 bellek konfigürasyonunu tavsiye etmeyi planlarken, seçenekler arasında 4GB GDDR5 bellek kapasitesi de olacak ve genel olarak Wimbledon, mevcut 40nm Blackcomb GPU'sundan %25 hızlı olacak.

Bu yılın sonuna doğru mühendislik örneklerinin hazır olması beklenen Wimbledon GPU'sunun, yukarıda da belirttiğimiz gibi 2012 ikinci çeyreğinde hazır olması bekleniyor. En yüksek performansı isteyen Wimbledon GPU'sunu, oyuncular için hazırlanan Heathrow GPU'su takip ediyor. Mobil oyuncular için hazırlanan bu GPU'nun hem 128-bit hem de 192-bit bellek seçenekleri olacak. 1,5GB GDDR5 ve 3GB GDDR5 konfigürasyonlarında sunulması beklenen GPU'nun ısıl tasarım gücü ise 35-45 Watt seviyesinde olacak.

Mühendislik örnekleri önümüzdeki çeyrekte hazır olacak Heathrow GPU'su için hesaplanan çıkış tarihi ise son çeyrek olacak ve Heathrow, Chelsea GPU'sundan %30 daha hızlı olacak. AMD'nin performans segmenti için planladığı 28nm mobil grafik yongası ise Chelsea kod adını taşıyor. 20-30 Watt TDP aralığına konumlandırılacak GPU, 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak GPU, 1GB GDDR5 ve 2GB GDDR3 bellek seçenekleriyle sunulacak. Performansının Whistler GPU'sundan %30 daha iyi olması beklenen Chelsea GPU'su son çeyrekte çıkacak.

AMD'nin 28nm mobil GPU'lar için orta segment yani ana akıma konumlandıracağı model ise Thames kod adını taşıyor. 15-20 Watt TDP seviyesinde olması beklenen GPU, 128-bit bellek veri yolu desteği sunacak ve 1GB GDDR5 ya da 2GB GDDR3 olmak üzere iki bellek seçeneği ile sunulacak. Seymour GPU'sundan (40nm, 64-bit) %30 daha hızlı olacağı belirtilen Thames GPU'su için mühendislik örneklerinin Haziran ayında hazır olacağı, lansmanın ise aynı Chelsea GPU'su gibi Kasım ayında olması bekleniyor.

Haberimizde yer verdiğimiz 28nm GPU'ların tamamı mobil sınıfta yer alıyor yani dizüstü bilgisayarları hedef alıyor. Peki masaüstü sistemler için hazırlanan 28nm GPU'lar ne zaman çıkacak. Bilindiği üzere AMD, her yeni üretim teknolojisi veya her yeni mimariye geçiş sürecinde ilk olarak masaüstü ürün gamını güncelliyor. Bu noktadan hareketle detaylarını verdiğimiz28nm mobil GPU'lara kıyasla 28nm masaüstü GPU'lar, ilgili sınıflara göre bir çeyrek önce sunulabilirler ancak bu bilgi henüz resmiyete kavuşmadı.


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M@U 8 yıl
Mobil gpu'ların masaüstü gpu'lardan birkaç ay sonra sunulduğunu düşünürsek acaba 3. çeyrekte 28nm masaüstü gpu'ları görebilir miyiz sorusu geliyor aklıma...
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Batuist 8 yıl
TDP anlamında mobil tarafta çok ciddi gelişmeler yok.. yine yüksek TDP değerleri.. sanırım eldeki mevcut potansiyeli tdp seviyesini aynı tutarak daha güçlü gpular için daha fazla transistör olarak kullanıyorlar.. ama daha düşük üretim teknolojisinin önce cep telefonu gibi ultra mobil alanda kullanılmasını beklerdim..
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napolyon94 8 yıl
40 nm nin sınırları zorlandı artk bir an önce 28 e geçlmeli
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Next Gen 8 yıl
28nm kartları bekliyorum yni bir ekran kartı almak için biran önce gelsinler artık
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Firaristt 8 yıl
Hmm. Merak ettiğim bir konuydu.. masaüstü kartlar tenmuz ortasi veya 3haftasina satişa başlasa bnm için çok güzel olur ancak HD 6990 ve GTX590'in kaymağini yemeden yeni kartlari çikartcaklarini sanmam...hadi hayirlisi...
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BarGoS 8 yıl
vaaaayy
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srabonn 8 yıl
2012 nisan ayında 28nm ekran kartlarını bilgisayarımıza takıcaz gibi gözüküyor
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