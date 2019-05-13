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DJI OSMO Action detaylanıyor

DJI’ın ilk aksiyon kamerası olacak DJI OSMO Action ile ilgili basın görselleri de sızdırıldı. Kamera ile ilgili fiyat haricinde karanlıkta pek nokta kalmamış gibi görünüyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntüleme sektörüne ciddi bir adım atmak isteyen Çinli drone üreticisi DJI’ın bu anlamda ilk ürünü olacak OSMO aksiyon kamerası detaylanıyor. İlk görsellerden sonra bu kez basın afişi de internete sızdırıldı.

DJI OSMO Action özellikleri

DJI OSMO Action adını taşıyan aksiyon kamerası tahmin edildiği üzere OSMO Pocket teknolojisi üzerine inşa ediliyor. 1/2.3 inçlik 12MP çözünürlüğünde Sony IMX377 CMOS sensör barındıran model görüntü sabitleme teknolojisine sahip.

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Arka kısımda LCD ekran olan kameranın ön kısmında da LCD ekran var. Böylece çekim esnasında kullanıcılar sahneye dahil olarak açıklamalarda da bulunabilecekler. OSMO Action bu açıdan türünün ilk örneği sayılıyor.

OSMO Action kamerası GoPro’dan hatırlayacağımız Ambarella H2 görüntü işlemcisini kullanıyor. 145 derecelik açı kullanan kamera 4K 60fps çekim yapabilirken 8x seviyesinde de yavaşlatabiliyor. Yine HDR desteği de mevcut. Ayrıca su geçirmezlik özelliği de var.

Henüz DJI OSMO Action için kesin bir çıkış tarihi verilmemiş ancak basın görselleri nedeniyle önümüzdeki kısa dönem içerisinde tanıtılabileceği tahmin ediliyor.

 

https://www.slashgear.com/dji-osmo-action-cam-leaked-specs-and-images-build-up-the-hype-13576384/ Yorum Yaz
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aLMaNNN 2 hf.
Hangi incelemelerde ?
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DH Misafiri 3 hf.
Güneş enerjisi üretecek derken füzyonu mu kastediyorsunuz. Yazdıklarınızı yayınlamadan önce bir kaç kez okursanız iyi olur.
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hamidasim 3 hf.
Hypersmooth benzeri bir teknoloji barındırmıyorsa ölü doğmuş bir ürün olacaktır. Fiyat olarak GoPro 6 seviyesinde konumlanmasını bekliyoruz.
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qkhn83 3 hf. hamidasim
İncelemeler de Gopro 7 Black modelinden stabilizasyonu daha iyi.
2 ekran olması, sesle komut vs baya iyi çalışıyor.
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