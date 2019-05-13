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Honor 20 serisi ilk kez hologram tasarım teknolojisini kullanacak

Honor 20 serisinin arka kısmında kullanılan katmanlı cam yüzey teknolojisi sayesinde geçişli renklere bir de derinlik etkisi ekleniyor. Böylece ortaya 3 boyutlu hissiyat ortaya çıkıyor.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin ay içerisinde tanıtacağı ve P30 serisinin ucuz versiyonu olarak gösterilen Honor 20 serisi resmi olarak da detaylanmaya başladı. Firma serinin arka kapak tasarımında sektörde ilk kez hologram teknolojisini kullanacak.

Dynamic Holographic nedir?

Bir video ile de paylaşılan hologram tasarım teknolojisi firmanın telefonlarında kullandığı mevcut renk geçişli cam kaplama tasarımını bir tık öteye taşıyor. Dynamic Holographic adındaki teknoloji geçişli renklere derinlik ekleyerek daha etkileyici hale getiriyor.

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Huawei bu tasarım için milyonlarca minyatür prizmayı cam katmanın altına yerleştirmiş ve böylece ışığı yansıtmasını sağlamış. Firma her 100 kapaktan 20 tanesinin testleri geçebildiğini buna rağmen en iyi sonuç için bu tasarımdan vazgeçmediklerini belirtiyor. Ayrıca arka kamera L şeklindeki pozisyon ile hologram etkisine yardımcı oluyor.

Honor 20 Pro özellikleri

6.5 inçlik OLED ekrana sahip olan Honor 20 Pro modelinde sol üst delikli çentik tasarımı dikkat çekiyor. Aslında çekmiyor diyebiliriz zira firma farklı duvar kağıtları kullanarak deliği gözlerden saklamayı başarmış.

Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilirken SIM kart tepsisi de yan kısma kaydırılmış. Arka kısımda 40MP çözünürlüğünde Sony IMX600 ana sensör yer alıyor. Yanında derinlik kamerası, periskopik telefoto kamera ve 3D ToF derinlik sensörü bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Kirin 980 ile güncel amiral gemilerine kafa tutan modelde 8GB RAM desteği bulunacak. Bununla birlikte batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Honor 20 özellikleri

Honor 20 modeli biraz daha küçük yapıya sahip olacak. 6.26 inçlik OLED ekranda yine delikli çentik tasarımı mevcut. Parmak izi okuyucu ise arka kısma alınmış. Kirin 980 yonga seti yanında 6GB RAM seçeneği sunulmuş. 3650mAh kapasiteli batarya 22W hızlı şarj ile destekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Honor-20-series-dynamic-holographic-design_id115927 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 4 hf.
Bu RED'in telefonunda ki teknoloji değil miydi?
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Lord Melkor 4 hf. sniper23
Haberde bahsedilen arka kapak tasarımıyle alakalı
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