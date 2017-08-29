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DJI, drone'larında güvenlik açığı bulanları ödüllendirecek

Son zamanlarda drone'larındaki güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Çinli drone üretici DJI, drone'larındaki güvenlik açıklarını bulan kişilere 30.000$'a varan ödüller verecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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DJI, drone'larında güvenlik açığı bulanları ödüllendirecek
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Bu ayın başında ABD ordusu, halihazırda kullanmakta olduğu Çinli drone üreticisi DJI ait olan yüzlerce drone'un kullanımına son vermiş ve bu kararının gerekçesi olarak drone'lardaki güvenlik açıklarını işaret etmişti. Böylesine önemli bir müşteriyi kaybeden DJI bununla birlikte son zamanlarda hackerların çeşitli güvenlik açığı bulma çalışmalarına konu olmuştu. Tüm bu yaşananların ardından güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak isteyen şirket, ödüllü hata bulma programı başlattı. 


Müşterileri Kaybetmemek İçin 30.000$'a Varan Ödüller  

Program kapsamında; güvenlik ihlalleri, gizlilik tehditleri veya basit uygulama hataları gibi açıklar değerlendirilirken hata bulan kişilere 100$'dan 30.000$'a kadar ödül verilecek. Aslında daha önce de pek çok şirketin, hatta ABD ordusunun, sistemlerinde açık bulan kişileri ödüllendirdiğine şahit olmuştuk ancak bir drone üreticisi için DJI'ın ödüllendirme programı bir ilk niteliği taşıyor. Bu açıdan program, DJI'ın drone güvenliğine verdiği önemi ve müşterilerini kaybetmemek için ciddi bir miktarı gözden çıkarabileceğini gösteriyor. 


Tabi DJI bu program ile teknolojisini daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor olsa da hata bulma programı şirketin güvenlik adına yaptığı tek çalışma değil. Şirket aynı zamanda araştırmacılarla ortak çalışarak ürünlerini son kullanıcıya ulaştırmadan önce eksikliklerini gidermek istiyor ancak bu programın başlatılması ile şirketin güvenliğe önem veren bir şirket imajına kavuşarak müşterilerini etkileyebileceği de düşünülüyor

https://www.engadget.com/2017/08/28/dji-drone-bug-bounty/ Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Kendine iyi güveniyor o zaman.
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derepaca 1 yıl
Leğene koydum, su kaçırıyor. Bi yerinde açık var, iyi silikonlanmamış.
Bu da bi nevi güvenlik açığı kabul edilir mi? :)
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Pupok 1 yıl derepaca
derepaca
Leğene koydum, su kaçırıyor. Bi yerinde açık var, iyi silikonlanmamış.
Bu da bi nevi güvenlik açığı kabul edilir mi? :)


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