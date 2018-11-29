DJI kameralı dengeleyici aksesuarını duyurdu

Ticari Drone sektöründe lider durumda olan Çinli DJI, gimbal ya da dengeleyici sınıfında da beğenilen ürünlere sahip. Üst seviyeye hitap eden Osmo dengeleyici serisine şimdi kameralı kompakt bir model daha katılıyor.

Osmo Pocket özellikleri ve fiyatı

Genelde dengeleyici aksesuarları profesyonel içerik üreticiler için olduğu kadar amatör içerik üreticiler için de aranan aksesuarlar arasında. Çekim esnasında titreşimi azaltan veya yok eden dengeleyiciler net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Çok ucuz mekanik dengeleyicilerden pahalı motorlu dengeleyicilere kadar geniş bir yelpaze mevcut.

DJI ise Osmo adlı serisi ile üst seviye çözümler sunuyordu. Yeni duyurulan Osmo Pocket hem küçük hem de diğerlerinden iki noktada farklılaşıyor. Bunlar kamera ve dokunmatik ekran.

Lightning ve USB Tip-C bağlantıları sayesinde akıllı telefonlar ile kullanabileceğiniz Osmo Pocket bağımsız kullanım da sunuyor. 12MP çözünürlüğündeki kamerası ile 4K 60fps kayıt yapabiliyor ve 1 inçlik ekranından takip edebiliyorsunuz.

Gimbal, 3 eksenli dengeleme yapabiliyor. Yazılım tarafında nesne odaklama, yüz tanıma, özçekim, panorama, hikâye modu, Pro modu ve time lapse özelliklerine yer verilmiş. Su geçirmez kılıf ve aksiyon kamerası tarzı stand yanında kullanım süresini iki saat uzatan kablosuz şarj kılıfı da mevcut. 350$ fiyat etiketi ile Osmo Pocket, 15 Aralık itibariyle satışa sunulacak.