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DJI kameralı dengeleyici aksesuarını duyurdu

Osmo marka dengeleyici aksesuarları ile tanıdığımız Çinli DJI bu kez bağımsız çalışan bir dengeleyici geliştirdi. Osmo Pocket adlı ürün 4K kayıt yapabilen bir kameraya sahip.
5 ay
10,7b
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8
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ticari Drone sektöründe lider durumda olan Çinli DJI, gimbal ya da dengeleyici sınıfında da beğenilen ürünlere sahip. Üst seviyeye hitap eden Osmo dengeleyici serisine şimdi kameralı kompakt bir model daha katılıyor.

Osmo Pocket özellikleri ve fiyatı

Genelde dengeleyici aksesuarları profesyonel içerik üreticiler için olduğu kadar amatör içerik üreticiler için de aranan aksesuarlar arasında. Çekim esnasında titreşimi azaltan veya yok eden dengeleyiciler net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Çok ucuz mekanik dengeleyicilerden pahalı motorlu dengeleyicilere kadar geniş bir yelpaze mevcut.

DJI ise Osmo adlı serisi ile üst seviye çözümler sunuyordu. Yeni duyurulan Osmo Pocket hem küçük hem de diğerlerinden iki noktada farklılaşıyor. Bunlar kamera ve dokunmatik ekran.

Lightning ve USB Tip-C bağlantıları sayesinde akıllı telefonlar ile kullanabileceğiniz Osmo Pocket bağımsız kullanım da sunuyor. 12MP çözünürlüğündeki kamerası ile 4K 60fps kayıt yapabiliyor ve 1 inçlik ekranından takip edebiliyorsunuz.

Gimbal, 3 eksenli dengeleme yapabiliyor. Yazılım tarafında nesne odaklama, yüz tanıma, özçekim, panorama, hikâye modu, Pro modu ve time lapse özelliklerine yer verilmiş. Su geçirmez kılıf ve aksiyon kamerası tarzı stand yanında kullanım süresini iki saat uzatan kablosuz şarj kılıfı da mevcut. 350$ fiyat etiketi ile Osmo Pocket, 15 Aralık itibariyle satışa sunulacak.

 

https://techcrunch.com/2018/11/28/dji-goes-pocket-size-for-its-latest-gimbal/ Yorum Yaz
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lucasgursaka 4 ay
Çok sağlam bir kasa yapmışlar, çekim kalitesi harika ötesi... Gece karanlığında bile hiç grain yapmadı kesinlikle tavsiye ederim.
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digital_man 5 ay
Dji Osmo Pocket ürünler klasfotoda satışa sunulmuştur.
Ürün linki osmo pocket
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

klasfoto.com.tr/...
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DH Misafiri 5 ay
video kalitesi öenmli ama iş haricinde millet almaz bunu
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borukuzen 5 ay
Bu kadar kompak ve iyi iş çıkaran bir cihaz geliştirmeleri inanılmaz. Amerika fiyatı onlar için uygun. Bize gelince az çok hangi fiyat aralığında olacağın tahmin edebilirsiniz.
Her zaman ki gibi ucuz olmayacak...
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Kerim5100 5 ay borukuzen
3000-3500 civarı gelir tahmini :/
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Bgood 5 ay
Taşınabilir olması önemli ovuç içi kadar 4k 60 FPS çekiyor çekim kalitesi vs iyi durumda ise alınabilir gopro küçük ve şık bir gimbal var fazla dikkat çekmeden geldiniz yerleri çekbilceğimiz iyi alternatifli bir cihaz olmuş video kalitesi önemli tabi
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ahmet_dpt 5 ay Bgood
4 kez okudum ne dediğin anlaşılmıyor.
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